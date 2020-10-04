Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı sinirlendiren o an! Yeni transferler olay oldu
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı maça teknik direktör SergenYalçın damgasını vurdu.
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Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençleribirliği'nin kozlarını paylaştığı mücadelede Sergen Yalçın ve yeni transferler olay oldu.
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Bu sezon istediği sonuçları almakta güçlük çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı
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Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi
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Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu. Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.
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JOSEF DE SOUZA İLK KEZ FORMAYI GİYDİ
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Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.
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Konyaspor maçında yaptığı hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın'dan kesik geldi. Sergen Yalçın, takımdan gönderilmesi de gündemde olan Vida'nın yerine Montero'ya forma verdi.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla bir araya geldi. Başkan Çebi siyah-beyazlı oyuncuları başarı dilekleriyle Vodafone Park'a uğurladı.
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SERGEN YALÇIN SİNİRLENDİ
Sergen Yalçın, Bogdan Stancu'nun 8. dakikada attığı golden sonra oyuncularına uzun süre kızdı.
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Tecrübeli teknik adamın, futbolcuları uyarırken yedek kulübesindeki hali izleyenleri şaşırttı.
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YENİ TRANSFERLER OLAY OLDU
Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmalarına karşın yeni transferler Josef De Souza ve Montero'nun performanslarından memnun kaldı.
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Sosyal medyada Josef ve Montero için dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.