Son Dakika | Beşiktaş'ta kalede kimse kalmadı! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...
Yeni alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonrasında Süper Lig yıldızlarının geleceği de merak konusu oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş, bir de kaleci krizi yaşadı ve tüm planları bozuldu.
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Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlarda ’20 yaş altına sokağa çıkma yasağı’ belirli saatler için getirildi.
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YASAK CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı fertler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
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SÜPER LİG FUTBOLCULARINA NE OLACAK?
Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bu uygulama sonrası tüm gözler Süper Lig'de bulunan futbolculara çevrildi.
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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil olmak üzere Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcular, '20 yaş' kuralına takıldı.
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İşte sokağa çıkma yasağı olan Süper Lig futbolcuları
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Emin Bayram (Galatasaray)
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Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)
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Ersin Destanoglu (Beşiktaş)
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Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
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Ali Yavuz Kol (Galatasaray)
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Ajdin Hasic (Beşiktaş)
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Emre Demir (Kayserispor)
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Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)
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Enes Karakuş (Başakşehir)
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Arda Akbulut (Trabzonspor)
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BEŞİKTAŞ'TA KALECİ KRİZİ
Yeni yasağın ardından Süper Lig'de iki hafta sonra oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kimin oynayacağı da merak konusu oldu. Beşiktaş'ta as kaleci Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı.
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FENERBAHÇE DERBİSİNDE...
Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayamayacak olan Ersin yerine kaleyi 23 yaşındaki Utku Yuvakuran'ın koruması bekleniyordu.
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BEŞİKTAŞ'TA ŞOK SAKATLIK
Ancak A Spor'un haberine göre Utku Yuvakuran, antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Utku'nın sakatlığının ciddi olması halinde Beşiktaş'ta kaleye 3. kaleci olan Emre Bilgin geçecek.
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3. KALECİ DE 16 YAŞINDA
Beşiktaş'ın 3. kalecisi Emre Bilgin de 16 yaşında ve o da 20 yaş yasağına takılıyor. Bu durumda Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına Emre ile çıkması için özel izin alması gerekecek.