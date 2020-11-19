Son Dakika | Beşiktaş'ta kalede kimse kalmadı! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

3. KALECİ DE 16 YAŞINDA Beşiktaş'ın 3. kalecisi Emre Bilgin de 16 yaşında ve o da 20 yaş yasağına takılıyor. Bu durumda Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına Emre ile çıkması için özel izin alması gerekecek.