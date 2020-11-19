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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta kalede kimse kalmadı! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 15:05 | 

Son Dakika | Beşiktaş'ta kalede kimse kalmadı! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

Yeni alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonrasında Süper Lig yıldızlarının geleceği de merak konusu oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş, bir de kaleci krizi yaşadı ve tüm planları bozuldu.

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Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlarda ’20 yaş altına sokağa çıkma yasağı’ belirli saatler için getirildi.

2YASAK CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR
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YASAK CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı fertler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

3SÜPER LİG FUTBOLCULARINA NE OLACAK
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SÜPER LİG FUTBOLCULARINA NE OLACAK?

Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bu uygulama sonrası tüm gözler Süper Lig'de bulunan futbolculara çevrildi.

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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil olmak üzere Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcular, '20 yaş' kuralına takıldı.

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İşte sokağa çıkma yasağı olan Süper Lig futbolcuları

6Emin Bayram (Galatasaray)
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Emin Bayram (Galatasaray)

7Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)
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Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)

8Ersin Destanoglu (Beşiktaş)
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Ersin Destanoglu (Beşiktaş)

9Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
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Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

10Ali Yavuz Kol (Galatasaray)
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Ali Yavuz Kol (Galatasaray)

11Ajdin Hasic (Beşiktaş)
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Ajdin Hasic (Beşiktaş)

12Emre Demir (Kayserispor)
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Emre Demir (Kayserispor)

13Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)
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Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)

14Enes Karakuş (Başakşehir)
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Enes Karakuş (Başakşehir)

15Arda Akbulut (Trabzonspor)
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Arda Akbulut (Trabzonspor)

16BEŞİKTAŞTA KALECİ KRİZİ
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BEŞİKTAŞ'TA KALECİ KRİZİ

Yeni yasağın ardından Süper Lig'de iki hafta sonra oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kimin oynayacağı da merak konusu oldu. Beşiktaş'ta as kaleci Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almıştı.

17FENERBAHÇE DERBİSİNDE...
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FENERBAHÇE DERBİSİNDE...

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayamayacak olan Ersin yerine kaleyi 23 yaşındaki Utku Yuvakuran'ın koruması bekleniyordu.

18BEŞİKTAŞTA ŞOK SAKATLIK
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BEŞİKTAŞ'TA ŞOK SAKATLIK

Ancak A Spor'un haberine göre Utku Yuvakuran, antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Utku'nın sakatlığının ciddi olması halinde Beşiktaş'ta kaleye 3. kaleci olan Emre Bilgin geçecek.

193. KALECİ DE 16 YAŞINDA
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3. KALECİ DE 16 YAŞINDA

Beşiktaş'ın 3. kalecisi Emre Bilgin de 16 yaşında ve o da 20 yaş yasağına takılıyor. Bu durumda Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına Emre ile çıkması için özel izin alması gerekecek.

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