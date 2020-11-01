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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş tepki! Sergen Yalçın kadroya almayınca bakın ne yaptı...
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Futbol
Haber Giriş: 01 Kasım 2020 - 20:05 | 

Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş tepki! Sergen Yalçın kadroya almayınca bakın ne yaptı...

Sergen Yalçın'ın "hazır değil" dediği Adem Ljajic, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yaptığı hareketle olay oldu...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı.

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Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi.

Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu.

Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

3OĞUZHAN ÖZYAKUP 4 MAÇ SONRA İLK 11DE
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OĞUZHAN ÖZYAKUP 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu. 

Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı.

4MENSAH YEDEKLER ARASINDA
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MENSAH YEDEKLER ARASINDA

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina süreci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maçın kadrosunda yer aldı. 

Mensah, Yeni Malatyaspor maçına yedekler arasında başladı. Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

5SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA 4 EKSİK
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SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamadı. Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maç kadrosuna dahil edilmedi.

6239 GÜN SONRA TARAFTAR DESTEĞİ
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239 GÜN SONRA TARAFTAR DESTEĞİ

İki takım arasındaki karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.

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Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.

8AZERBAYCANA DESTEK
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AZERBAYCAN'A DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi. Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.

Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

9TARAFTARDAN ADEM LJAJİC TEPKİSİ
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TARAFTARDAN ADEM LJAJİC TEPKİSİ

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesindeki görüntüsü taraftarın tepkisine neden oldu.

10KALİTE YETMİYOR
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"KALİTE YETMİYOR"

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e taraftardan tepki. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı.

11LJAJICİN TAVRI OLAY OLDU
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LJAJIC'İN TAVRI OLAY OLDU

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adem Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu.

12BÜYÜK TEPKİ
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BÜYÜK TEPKİ

Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.

13TÜMER METİN DE KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞTİ...
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TÜMER METİN DE KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞTİ...

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." şeklindeki açıklamasının ardından, Tümer Metin'in de "Kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." diyerek aynı konuya değinmesi, 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorunu iyice gün yüzüne çıkarmıştı.

14ESKİ SEVGİLİSİNİ UNUTAMIYOR
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ESKİ SEVGİLİSİNİ UNUTAMIYOR

Ljajic'in, eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ve Milosevic'in milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı iddia edildi.

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İşte Adem Ljajic'in tepkiye neden olan o görüntüleri

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