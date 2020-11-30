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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçından sonra Aboubakar gerçeği ortaya çıktı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 17:33 | 

Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçından sonra Aboubakar gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Vincent Aboubakar hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı...

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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederken Kadıköy'de 15 yıllık kazanamama serisine de son noktayı koydu. Galibiyetin baş mimarlarından birisi de 2 gol atan Vincent Aboubakar oldu.

2PORTEKİZLİLER ŞAŞIRDI
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PORTEKİZLİLER ŞAŞIRDI

Bu sezon toplamda 4. golüne ulaşan Aboubakar, performansını gittikçe arttırırken sezon başı onu gönderen Porto ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

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Porto taraftarları, Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından futbolcunun gönderilmesini eleştirdi. Portekizli taraftarların Aboubakar yorumları şu şekilde;

4YÜRÜYEMİYORDU BİLE...
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'YÜRÜYEMİYORDU BİLE...'

''Geçen sene Aboubakar'ın futbol hayatının bittiğini düşünmüştüm. Yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta 70 dakikayı zorla çıkartıyor ama müthiş goller attı!''

5EN BÜYÜK HATASI...
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'EN BÜYÜK HATASI...'

''Aboubakar bizdeyken sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik. En büyük hatası iyileşmeden oynamak istemesiydi.''

6TÜRKİYEDE BULDUĞU ŞEY...
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'TÜRKİYE'DE BULDUĞU ŞEY...'

''Derbide attığı ilk gol mükemmel. Çok şaşırdım... Aboubakar, Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık...''

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''Aboubakar, Türkiye'de 139 dakikada bir gol buluyor. Onun yerine takımda tuttuğumuz Marega 285 dakikada bir atıyor. Futbol hayatının bittiğini söylemiştik. Futbolu bitiren birisi için hiç de fena değil...''

8SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ VAR MI
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SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ VAR MI?

Kamerunlu golcünün performansının ardından Porto taraftarlarını kendisine hayran bırakan Aboubakar'ın sözleşmesindeki çıkış maddesi tekrar akıllara geldi.

9NE KADAR KAZANIYOR
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NE KADAR KAZANIYOR?

Beşiktaş yönetimi oyuncunun sakatlık geçmişini gözeterek özel bir sözleşme imzalamıştı. 1+1 şeklinde yapılan sözleşmeye göre Aboubakar 1 milyon Euro garanti ücret, maç başına da 17 bin 500 bin Euro alıyor.

10EĞER SAKATLANIRSA...
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EĞER SAKATLANIRSA...

Golcü futbolcu, dizinden yaşayacağı sakatlıktan ötürü kaçırdığı her maç için de kulübe 35 bin Euro ödemeyi taahhüt etmişti.

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Aboubakar, Beşiktaş ile sözleşme imzalarken imza töreninde bu anlaşmayı doğrulamıştı.

12BEŞİKTAŞIN HAKKI...
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BEŞİKTAŞ'IN HAKKI...

Vincent Aboubakar, 1 aydan fazla süre sahalardan uzak kalması halinde Beşiktaş'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı verdi. Beşiktaş, Aboubakar'ın 1 aydan uzun süre sakat kalması halinde sözleşmesini sonlandırabilecek.

13BU PARAYI GETİREN ALABİLİYOR
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BU PARAYI GETİREN ALABİLİYOR

Öte yandan Aboubakar'ın Beşiktaş'tan tek çıkış maddesi bu değil. Ajansspor'un haberine göre Aboubakar'ın sözleşmesinde her sezon sonu bir çıkış maddesi bulunuyor. Buna göre Aboubakar, 11 milyon Euro getirmesi halinde her sezon sonunda siyah beyazlılardan ayrılabilecek.

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