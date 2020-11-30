Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçından sonra Aboubakar gerçeği ortaya çıktı!

BU PARAYI GETİREN ALABİLİYOR Öte yandan Aboubakar'ın Beşiktaş'tan tek çıkış maddesi bu değil. Ajansspor'un haberine göre Aboubakar'ın sözleşmesinde her sezon sonu bir çıkış maddesi bulunuyor. Buna göre Aboubakar, 11 milyon Euro getirmesi halinde her sezon sonunda siyah beyazlılardan ayrılabilecek.