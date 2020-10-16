Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin sözleri olay oldu! Şenol Güneş ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantısında Şenol Güneş ile ilgili sözleri olay oldu!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferler Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar ile basının karşısına çıktı. Bütün oyuncular Beşiktaş'a transferleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüse yakalanan Bernard Mensah da toplantıya bir video ile katılım gösterdi.
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Futbolcuların açıklamaları sonrasında söz alan Ahmet Nur Çebi, transfer dönemi boyunca yaşadıkları her şeyi uzun uzun anlattı. Çebi'nin toplantının sonuna doğru Şenol Güneş ile ilgili kullandığı sözler ise sosyal medyada Beşiktaş taraftarını ikiye böldü.
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"KEŞKE ŞENOL HOCA GİTMESEYDİ"
Ahmet Nur Çebi, Milli Takım'ın durumuyla ilgili soruya cevap verirken Şenol Güneş ile ilgili; "Şenol hoca, keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Bunu açık açık söylüyorum. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Olsun gönlümüze su serpiyoruz, Milli Takım'ı güneşli günlere hazırlıyor. Ona Milli Takımımızda başarılar diliyoruz." sözlerini kullandı.
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TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Ahmet Nur Çebi'nin bu sözleri, sosyal medyada büyük tartışma çıkardı. Bir kısım Çebi'nin çok yanlış bir açıklama yaptığını söylerken bir kısım ise doğruları söylediğini belirtti. Ancak çoğunlukla görevde Sergen Yalçın gibi bir isim varken bu sözleri kullandığı için Çebi'yi eleştiren yorumlar kullanıldı.
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Spor Arena olarak Çebi'nin bu açıklamasını sosyal medyaya sorduk:
İşte Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş sözlerine gelen yorumlar