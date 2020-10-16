Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin sözleri olay oldu! Şenol Güneş ve Sergen Yalçın...

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ Ahmet Nur Çebi'nin bu sözleri, sosyal medyada büyük tartışma çıkardı. Bir kısım Çebi'nin çok yanlış bir açıklama yaptığını söylerken bir kısım ise doğruları söylediğini belirtti. Ancak çoğunlukla görevde Sergen Yalçın gibi bir isim varken bu sözleri kullandığı için Çebi'yi eleştiren yorumlar kullanıldı.