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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 22:00 | 

Süper Lig devini yıkan transfer

Premier Lig ekibine imzayı attı...

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Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, flaş isimlerin dışında adı Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...

2IVO GRBIC
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IVO GRBIC

Lokomotiva Zagreb > Atletico Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro

3MAURICIO ISLA
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MAURICIO ISLA

Fenerbahçe > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: Yok

4AARON RAMSDALE
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AARON RAMSDALE

Bournemouth > Sheffield United | BONSERVİS BEDELİ: 20.5 milyon euro

5SEKO FOFANA
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SEKO FOFANA

Udinese > Lens | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro

6JOE HART
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JOE HART

Burnley > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: Yok

7MATHEUS PEREIRA
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MATHEUS PEREIRA

Sporting Lizbon > West Bromwich | BONSERVİS BEDELİ: 9.1 milyon euro

8NIKOLA MORO
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NIKOLA MORO

Dinamo Zagreb > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro

9FRANCOIS KAMANO
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FRANCOIS KAMANO

Bordeaux > Lokomotiv Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon euro

10EVERTON
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EVERTON

Gremio > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon euro

11JONATHAN DAVID
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JONATHAN DAVID

Gent > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 32 milyon euro

12ENES ÜNAL
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ENES ÜNAL

Villarreal > Getafe | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro

13LUCA WALDSCHMIDT
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LUCA WALDSCHMIDT

Freiburg > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon euro

14DANI PAREJO
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DANI PAREJO

Valencia > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: Yok

15JEFF HENDRICK (Jeff Hendrickin adı uzun süredir Beşiktaşla anılıyordu.)
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JEFF HENDRICK (Jeff Hendrick'in adı uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu.)

Burnley > Newcastle United | BONSERVİS BEDELİ: Yok

16MOHAMMED SALISU
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MOHAMMED SALISU

Real Valladolid > Southampton | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro

17BLAISE MATUIDI
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BLAISE MATUIDI

Juventus > Inter Miami | BONSERVİS BEDELİ: Yok

18FRANCIS COQUELIN
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FRANCIS COQUELIN

Valencia > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon euro

19KYLE WALKER-PETERS
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KYLE WALKER-PETERS

Tottenham > Southampton | BONSERVİS BEDELİ: 13.3 milyon euro

20PIERRE-EMILE HOJBJERG
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PIERRE-EMILE HOJBJERG

Southampton > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: 16.6 milyon euro

21KONSTANTINOS TSIMIKAS
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KONSTANTINOS TSIMIKAS

Olympiakos > Liverpool | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro

22NICO GAITAN
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NICO GAITAN

Lille > Braga | BONSERVİS BEDELİ: Yok

23TAKEFUSA KUBO
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TAKEFUSA KUBO

Real Madrid > Villarreal (Kiralık)

24JAN VERTONGHEN (Vertonghen ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti)
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JAN VERTONGHEN (Vertonghen ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti)

Tottenham > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: Yok

25AXEL DISASI
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AXEL DISASI

Reims > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro

26ALEXANDER SCHWOLOW
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ALEXANDER SCHWOLOW

Freiburg > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

27MATHEUS FERNANDES
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MATHEUS FERNANDES

Palmeiras > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro

28ADOLFO GAICH
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ADOLFO GAICH

San Lorenzo > CSKA Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro

29ALEKSANDR KOKOROIN
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ALEKSANDR KOKOROIN

Zenit > Spartak Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok

30BURAK YILMAZ
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BURAK YILMAZ

Beşiktaş > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Yok

31SVEN BOTMAN
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SVEN BOTMAN

Ajax > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

32DEJAN LOVREN
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DEJAN LOVREN

Liverpool > Zenit | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro

33NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)
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NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)

Bournemouth > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 45.3 milyon euro

34
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ACHRAF HAKIMI

Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

35SIMON KJAER (Sezon başında sakat denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)
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SIMON KJAER (Sezon başında 'sakat' denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)

Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro

36ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchicheyi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)

PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok

37LEROY SANE
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LEROY SANE

Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro

38FERRAN TORRES
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FERRAN TORRES

Valencia > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro

39MOHAMMED KUDUS
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MOHAMMED KUDUS

Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro

40TIMO WERNER
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TIMO WERNER

Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro

41JUDE BELLINGHAM
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JUDE BELLINGHAM

Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro

42TANGUY NIANZOU KOUASSI
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TANGUY NIANZOU KOUASSI

PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

43HAKIM ZIYECH
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HAKIM ZIYECH

Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

44PABLO MORENO
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PABLO MORENO

Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro

45FELIX CORREIRA
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FELIX CORREIRA

Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro

46DEJAN KULUSEVSKI
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DEJAN KULUSEVSKI

Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro

47THOMAS MEUNIER
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THOMAS MEUNIER

PSG > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: Yok

48ALEXANDER NUBEL
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ALEXANDER NUBEL

Schalke 04 > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

49ARTHUR
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ARTHUR

Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro

50MIRALEM PJANIC
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MIRALEM PJANIC

Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro

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