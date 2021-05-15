Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası Sergen Yalçın tarihe geçti! Maç sonu omuzlarda...
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. Şampiyonluk sonrası futbolcuların omuzlarına alıp havaya attığı Sergen Yalçın, tarihe de geçti.
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.
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Süper Lig'de Gaziantep, Sivasspor, Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, futbolculuğu döneminde şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ı teknik direktörlüğünde de şampiyonluğa taşımayı başardı.
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Beşiktaş'ta bir ilke imza attı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.
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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen Yalçın, 1991-1997 ve 2002-2006'da olmak üzere iki defa siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı. Yalçın, futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 3 şampiyonluk yaşadı.
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Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak forma giyip de sonra teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Görkey, Hüseyin Saygun, Rasim Kara, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba bu sevinci yaşama fırsatı bulamadı.
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Beşiktaş'ı 1981-1982'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Dorde Milic, 1973-1975'te formasını giydiği siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayamayan isimler arasında yer aldı.
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Şampiyonluk gözyaşları
Sergen Yalçın, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının son düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.
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Omuzlarda yükseldi
Şampiyon Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda futbolcuların omuzlarında havaya yükseldi.
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- Son haftada gelen şampiyonluk
Beşiktaş, Yalçın yönetiminde son haftada şampiyonluğu ulaştı.
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Geride kalan 2 haftada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 ve Fatih Karagümrük'e evinde 2-1 mağlup olarak puan avantajını yitiren siyah-beyazlı ekip, son haftada rakiplerine şampiyonluk şansı vermedi.
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Sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, puanını 84'e yükseltti. İkinci Galatasaray ile aynı puana ulaşan Beşiktaş, gol averajında rakibine artı bir üstünlük sağlayarak 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.