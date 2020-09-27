Son Dakika | Beşiktaş'ın kabusu oldu! Sergen Yalçın döneminde bir ilk...
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'a 4-1 yenilirken büyük bir şok yaşadı...
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Süper Lig'de Beşiktaş, Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
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11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Rio Ave mücadelesinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
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Siyah-beyazlı takım, Portekiz temsilcisi Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmasının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.
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Yalçın, Rio Ave maçının 11'inde yer alan kaleci Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Lens'in yerine İttifak Holding Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu, Vida, N'Sakala, Mensah ve Atakan Üner'e şans verdi.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkmayan Josef De Souza kadroya dahil edilmedi.
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Sergen Yalçın, dün lisansı çıkarılan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a yedek kulübesinde yer verdi.
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KARANTİNA SONRASI GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında siyah-beyazlı ekibin başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıkması ve 14 günlük karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden takımının başına geçti.
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Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en farklı Süper Lig mağlubiyetini Konyaspor karşısında aldı. Konyaspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en kötü sonucunu almış oldu...
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Öte yandan Konyaspor'un yeni transferi Artem Kravets, Beşiktaş'a karşı forma giydiği son dört Süper Lig maçında üçüncü golünü attı.
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Kravets, Kayserispor formasıyla da Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.
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Beşiktaş, ayrıca Şubat 2019'daki Antalyaspor maçından sonra ilk kez kornerden gol yedi.
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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
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Kartal, Farouk Miya ve Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim Bardakcı ve Milosevic'e yer verdi.