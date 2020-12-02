Son Dakika | Beşiktaş'ın eski yıldızı Real Madrid'i ateşe attı! Tehlike kapıda...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
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BAYERN, ATLETİCO'YA ŞİMDİ DEĞİL DEDİ
A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
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ALMANLAR GARANTİLEMİŞTİ
Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı.
Grubun diğer maçında Salzburg, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 mağlup ederek 3. sıraya çıktı.
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DÜELLOYU INTER KAZANDI
B Grubu'nda ise Inter, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı. Alman ekibi 8 puanla liderliğini sürdürdü.
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ELE ELE BİR ÜST TURA
C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.
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İLK 3 PUAN
C Grubu'nun diğer maçında Fransız ekibi Olympique Marsilya, Olympiakos'u 2-1'le geçerek ilk 3 puanını aldı.
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LİVERPOOL LİDER OLARAK ÜST TURA ÇIKTI
D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.
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ATALANDA FIRSAT TEPTİ
D Grubu'nun diğer maçında Atalanta, Danimarka temsilcisi Midtjylland'la 1-1 berabere kalarak büyük fırsat tepti. 8 puanı bulunan Atalanta, bir üst tur şansını son maça bıraktı.
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GECENİN SÜRPRİZİ UKRAYNA'DA
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında evinde Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve 7 puanla 2. sıraya yükseldi.
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BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCUSU İSPANYOLLARI YAKTI
Ev sahibi ekip, 52. dakikada bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dentinho ile ilk golü bulurken, 82'de Manor Solomon'un gollüyle galibiyete uzandı.
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REAL'İ KORKU SARDI
İki takım da şu anda 7 puanda bulunurken, Shakhtar Donetsk ikili averajla 2. sırada ve Real Madrid'in üzerinde yer alıyor.
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TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞAYABİLİR
Son maçta işler yolunda gitmezse Real Madrid, daha önce 24 kez oynadığı ve hepsinde başarılı olduğu grup aşamasında ilk kez elenebilir.