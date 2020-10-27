Son Dakika | Beşiktaş'ın Denizlispor maçı sonrası spor yazarları ne dedi? Galatasaray iddiası
Beşiktaş'ın deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
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Yazarlarımız Güntekin Onay ve İlker Yasin, Denizli'deki mücadelenin fotoğrafını çekerken; maçın ardından en çarpıcı sözler Tümer Metin'den geldi.
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GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ KENDİNİ BULMUŞ
22 günlük ara Beşiktaş’a her anlamda iyi gelmiş. Son derece istekli, dikkatli ve saha içinde birbirine yakın oynayan, organize bir Beşiktaş izledik. Josef’in atıldığı 67’inci dakikaya kadar oyunu çok rahat bir tempoda götüren siyah beyazlılar skora da kolay gitti. Sergen Yalçın Atiba’ya hücumda istasyon görevi vermiş. Kanadalı emektar futbolcu da bu görevi iyi yaptı. Aboubakar ile hücum hattında güçlü bir iletişim kuran Atiba şık da bir gole imza attı.
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GHEZZAL VE ROSIER TAMAM
İlk kez forma giyen yeni transferler Ghezzal ve Rozier olumlu bir görüntü ortaya koydular. Ghezzal’ın çok yumuşak bir sol ayağı var ve oyun görüşü üst seviyede. Rosier ise atletik, güçlü ve dikkatli. Larin’e yaptığı asist de usta işiydi. 22 günlük ara Wellinton, Vida ve N’Sakala’ya iyi gelmiş. Denizlispor, Beşiktaş 10 kişi kalana kadar pozisyon bulamadı. Ancak Josef’in atılmasından sonra maçın 3-1’e gelmesi siyah beyazlı ekibi son bölümde telaşlandırdı.
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FUTBOL BÖYLE BiR OYUN
Futbol öyle ilginç bir oyun ki rehaveti ve hatayı kesinlikle affetmiyor. 75 dakika Beşiktaş ceza alanına giremeyen Denizlispor son 15 dakika maçı 3-3’e de getirebilirdi. Kaleci Ersin, çok dar bir açıdan yememesi gereken bir gol yedi. İkinci golde de Sacko karşısında yeterince büyüyemedi. Beşiktaş kalesine sezon başından bu yana 21 şut gelmiş. Bu alanda ligde 21 takım içinde 6’ncı sırada. Ancak bu 21 şutun 9’u gol olmuş. Genç kaleci Ersin, kurtarış yüzdesini arttırmalı.
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İLKER YASİN: SERGEN YALÇIN GİBİ BEŞİKTAŞ
Sergen Yalçın futbolculuğunda sahada da sahanın dışında da sakin ve dingin idi. Oynadığı zaman maçın kaderine etki ederdi. Ama kenarda hâlâ dingin. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçı az kaldı kazanamayacaktı. Çünkü futbolcular, koçları gibi sakin ve dingindi. Hatta lakayıt, zaman zaman sorumsuzdu. Kenardan oyundan kopan, dağılan oyunculara Güneş gibi müdahale edememek, Terim gibi kendine getirememek Sergen hocaya pek yakışmadı.
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İLK YARI SEZONUN EN İYİSİ
Beşiktaş, Trabzon’da kazandığı maç da dahil dün ilk yarı bu sezonun en iyi topunu oynadı. Yalçın, Vida’nın bu takımın vazgeçilmeyenlerinden biri olduğunu, her yıldızın hata yaptığında kenara alınmayacağını aklından çıkarmamalı. Oyundan kopan, defansı düşünmeyen Gökhan Töre, Güven gibi hücum adamlarının yerine savunmayı da aklında tutan Larin, Ghezzal gibi iki açık, Aboubakar arkasında sürekli pres yapan ve gol arayışında olan ama savunmayı da unutmayan bir Atiba ve ortada Dorukhan, Josef ikilisi ile kompakt bir futbol oynadı Beşiktaş. Aboubakar 1 gol, 1 asiste rağmen ilk döneminin çok gerisinde. “Hâlâ sakat” diyenler var. Daha kolay oynayabileceği, pas verebileceği zamanlarda rakibin darbesine davetiye çıkarıyor, riskli hareketler yapıyor.
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EN İYİ TRANSFER JOSEF
Beşiktaş'ın en iyi transferi Josef. Savunmada ve hücuma destekte başarılı, uzaktan vuruşlarıyla etkili, konsantrasyonu yüksek. Skor 3-0’ken profesyonelliğine yakışmayan bir biçimde kırmızı kart görmesi belki bu konsantrasyonun sonucu. De Souza, Dorukhan biraz toparlanınca işler daha iyi olacak. N’Sakala hâlâ kendinden beklenen performansını yansıtamıyor. Denizli’nin golleri ve tehlikeli atakları hep onun bölgesinden oluştu. Ghezzal iyi kumaştı. Ama hâlâ uyum süreceğini atlatamamış görünüyor. Leicester’de Mahrez’e 14 milyon Euro’ya alternatif olan Cezayirli ısındığında sanıyorum iyi işler yapacak.
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WELİNTON, RUİZ’İ ARATIYOR
Yeni transfer Roiser, Necip’ten de Lens’ten de iyi. Atiba eskiyen yılları, azalan gücüne rağmen Beşiktaş’ın her yerde kullandığı usta isimlerin başında geliyor. Welinton, Sergen gibi oyunu seyreden bir futbolcu. Denizli’nin ilk golünde ofsaytı bozan isimdi.. Ruiz’i aratıyor. Souza’nın atılmasıyla Beşiktaş’ın bu kadar dağılmaya, komik hatalar yapmaya hakkı yok. Siyah beyazlılar ilk yarı çok iyi 2. yarı sıradan bir futbol oynadı. Skora evet ama bu futbol Beşiktaş’a yetmez.
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'KIZ ARKADAŞI İLE SORUNU VAR DİYE...'
"Kulübede 2 tane 10 numara oturuyor. Birisi Adem Ljajic, birisi Oğuzhan Özyakup. Birinin kız arkadaşı ile sorunu var diye 1,5 senedir ortada yok, birinin.. Neyse konuşturmayın ne olur. Ötekinin mazisinde 3-5 tane iyi maç var diye bekliyoruz senelerdir. Böyle olmaz.."
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METİN TEKİN: GALATASARAY'I YAKALARSINIZ
Atiba Hutchinson mükemmel bir profesyonel. 37 yaşında, santrforun arkasında üreten oyuncu olmak kolay iş değil. 37 yaşında kaleci ve defans olabilirsiniz ama böyle üretken olmak büyük iş.
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Beşiktaş 7 puanda, bu az görülebilir ama bir maçı eksik. Eksik maçı kazanırsanız Galatasaray'ı yakalıyorsunuz, Başakşehir'i geçiyorsunuz. Bu sezon 6 hafta daha fazla olacak. Lig aslında daha yeni başlıyor diyebiliriz.
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ERSİN İLK GOLÜ KURTARABİLİRDİ
Ersin Destanoğlu'nun da hataları oldu. Ersin Destanoğlu ilk golü kurtarabilirdi. İkinci golde de daha büyüyerek rakibin alanını küçültebilirdi. İki gol de yenmeyebilirdi. Kaleci bazen de maç kazandıracak. Ersin'e yüklenemk istemiyorum ama günü değerlendirmek açısından söylüyorum.
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MUSTAFA DOĞAN: ROSİER'İ BEĞENDİM
Valentine Rosier'i beğendim. Hem defansta hem de hücumda iyiydi. Ancak Denizlispor maçı rahat geçti. Rachid Ghezzal için de rahat bir maçtı. Aldı, verdi, karşısında etkili bir savunma yoktu. Bu maçta değerlendirme yapmak doğru değildi.
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KALECİ MAÇ KAZANDIRMALI
Şampiyonluk yarışında standart bir kaleci ile sonuca gidemezsiniz. Arada size kaleci maç kazandıracak.
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NİHAT KAHVECİ: JOSEF GEREKSİZ HAREKET YAPTI
Kimsenin aklına Beşiktaş'ın sorun yaşayacağı aklına gelmezdi. Dakika 67'de Souza, istikrarlı ve disiplinli bir futbolcu olmasına rağmen çok gereksiz bir hareket yaptı.
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SON ELEŞTİRİLECEK KİŞİ YALÇIN
Beşiktaş'ta en son eleştirilecek kişi Sergen Hoca'dır. En zor zamanda geldi, imza attı. Gerçek Beşiktaş taraftarının gözünde bence Sergen Hoca'nın kredisi çok yüksektir. Sadece saha içiyle uğraşmıyor aynı zamanda saha dışıyla da uğraşıyor.