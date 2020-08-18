Son dakika | Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

"TARAFTARIN İMZA ATTIĞI FORMALARLA DERBİYE ÇIKILACAK" Projeyle ilgili bilgi veren Hakan Atalay ise toplantıda ayrıca "Beşiktaş Aşkına İmza At" projesine imza atmak için bir araya geldiklerini anlatarak, şunları söyledi:"Yeni yıl formalarımızı hazırlarken bu güçlü bağı kurmak için takımı, taraftarları nasıl bir araya getiririz diye düşünerek bunu forma rengine ve tasarımında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Oyuncuların da konfor ve dayanıklılığını en son teknolojilerimizle buluşturuyoruz."