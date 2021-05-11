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Futbol
Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 22:54 | 

Son Dakika: Beşiktaş ve Galatasaray genel averaja bıraktı! İşte şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Haftaya lider giren Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'a mağlup olurken 2. sıradaki Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a mağlup oldu ve yarışa havlu attı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray Denizli deplasmanında farklı kazanıp umutlarını son haftaya taşıdı. İşte son hafta öncesi zirvedeki puan durumu ve averaj bilgileri...

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Süper Lig'in 41. haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, maçlarını aynı saatte oynadı. Çok sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

2BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KARAGÜMRÜKE YENİLDİ

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KARAGÜMRÜK'E YENİLDİ

Haftaya lider giren ve şampiyonluk yarışında büyük avantajı olan Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'e mağlup oldu ve bütün kredisini kullandı.

3FENERBAHÇENİN ŞANSI KALMADI

FENERBAHÇE'NİN ŞANSI KALMADI

Haftaya Beşiktaş'ın iki puan arkasında 2. sırada giren Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

4GALATASARAY ŞANSINI SON HAFTAYA TAŞIDI

GALATASARAY ŞANSINI SON HAFTAYA TAŞIDI

İki ezeli rakibinin arkasında haftaya giren Galatasaray ise, Denizli deplasmanında kazanıp son hafta öncesi Beşiktaş ile puan farkını eşitledi.

5İşte Süper Ligde şampiyonluk yarışında son haftaya girerken puan durumu

İşte Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son haftaya girerken puan durumu

61- Beşiktaş: 81 puan / +44 averaj

1- Beşiktaş: 81 puan / +44 averaj

72- Galatasaray: 81 puan / +42 averaj

2- Galatasaray: 81 puan / +42 averaj

83- Fenerbahçe: 79 puan / +30 averaj

3- Fenerbahçe: 79 puan / +30 averaj

9İKİLİ AVERAJ HESAPLARI

İKİLİ AVERAJ HESAPLARI

Son hafta öncesi üç büyük takımın birbirleri arasındaki maçlara bakıldığında Beşiktaş ile Galatasaray, ikili averajda eşit durumda. Beşiktaş ve Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor.

10ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI

ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.

11PUAN VE AVERAJ EŞİTLENİRSE ŞAMPİYON KİM OLACAK

PUAN VE AVERAJ EŞİTLENİRSE ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Son haftaya 2 averaj farkıyla giren Beşiktaş ve Galatasaray'ın, sezonun bitiminde averajları da eşitlenirse sezon boyunca en çok gol atan takım şampiyon olacak.

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