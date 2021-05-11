Son Dakika: Beşiktaş ve Galatasaray genel averaja bıraktı! İşte şampiyonluk ihtimalleri...

ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.