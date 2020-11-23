Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı, gözler Galatasaray'da! İşte Fatih Terim'in 11'i...

TESTLER POZİTİF Sarı-kırmızılılarda milli arada 4 futbolcu sakatlanırken, 5 oyuncu da korona virüse yakalandı. Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao sakatlık yaşadı. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Belhanda ve Okan Kocuk'un ise corona virüsü testi pozitif çıktı.