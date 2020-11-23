Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı, gözler Galatasaray'da! İşte Fatih Terim'in 11'i...
Fenerbahçe be Beşiktaş'ın 7'şer oyuncudan yoksun kazandığı haftada gözler Galatasaray'a çevrildi. Tam dokuz eksiği bulunan sarı kırmızılıların sahaya çıkaracağı 11 de belli oldu.
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde bu akşam Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
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TESTLER POZİTİF
Sarı-kırmızılılarda milli arada 4 futbolcu sakatlanırken, 5 oyuncu da korona virüse yakalandı. Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao sakatlık yaşadı. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Belhanda ve Okan Kocuk'un ise corona virüsü testi pozitif çıktı.
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ARDA TOPARLADI
Yorumcu Ayhan Akman da geçtiğimiz gün "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak." şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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TAYLAN VE BELHANDA SINIRDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Kayserispor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Belhanda bugün yok. Taylan sarı kart görmesi halinde deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.
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AYBABA iLK MAÇINA ÇIKIYOR
Üst üste kaybedilen 3 maçın ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile 9 eksikli rakibi karşısında deplasmanda çıkış arıyor.
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BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KAZANINCA
Galatasaray ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eksiklerle kazandığı haftada Galatasaray'ın performansı merak konusu oldu.
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Bu maçta kalede Fatih Öztürk yer alacak.
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Savunma dörtlüsü Linnes, Donk, Marcao, Saracchi
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Orta sahada Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer Bayram ve Feghouli'den oluşacak.
10
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Forvette ise Diagne görev yapacak.
11
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Kayserispor'un 11'i
Lung, Dimitrios, Lopes, Sapunaru, Aziz Behiç, Kvrzic, Hasan Hüseyin, Campanharo, Fernandes, Pedro Henrique, Alibec