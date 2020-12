Sergen Yalçın nasıl bir teknik adam. Soyunma odasına girdiğinizde otoriter mi, babacan mı? - Bunların sadece biri değil. Hepsiyim aslında. Duruma göre, takıma göre, futbolculara göre hepsiyim. Futbol bu. Her zaman ve her an değişim yaşıyorsunuz. Ben de bu değişime göre şöyle bir teknik adamım diyemem.