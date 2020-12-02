Sen hangi teknik adamsÄ±n. Saha kenarÄ±nda buz gibi duran mÄ± soÄŸuk hoca mÄ±? Yoksa heyecanlÄ± sÄ±cak hoca mÄ±? - Sahada sÄ±cak ya da soÄŸuk teknik adam diye bir ayrÄ±m yok. O ana, maÃ§Ä±n atmosferine ve takÄ±mÄ±n oyununa gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor duygularÄ±mÄ±z. Ben bilerek hiÃ§bir ÅŸey yapmam. Benim kulÃ¼bedeki davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ± takÄ±mÄ±mÄ±n oyunu belirler. EÄŸer takÄ±mÄ±m coÅŸkulu oynarsa, gÃ¼zel oynarsa ben de onlarla birlikte kulÃ¼bede aynÄ± heyecanÄ±, aynÄ± duygularÄ± paylaÅŸÄ±yorum Oyunun iÃ§inde oluyorum.