Seyirci ile oynasaydÄ±nÄ±z, ÅŸu anda daha fazla puan toplar mÄ±ydÄ±nÄ±z?
- Bunu bilemem. MÃ¼mkÃ¼n deÄŸil buna cevap vermem.
3
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Peki soruyu deÄŸiÅŸtireyim. Seyircisiz futbolda ne deÄŸiÅŸti?
- R.Madrid maÃ§Ä±nÄ± izledin mi? Yenildiler evinde. Ya Liverpool? Son dakikada puan kaybettiler. Juventus da berabere kaldÄ±. Seyircisizlik sadece bizde deÄŸil dÃ¼nyada futbolu etkiledi. Oyuncunun motivasyonu seyirci. Seyirci Ã¶nÃ¼nde oynamak bambaÅŸka bir duygu. Bunu kaybetti oyuncular.
4
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Sergen YalÃ§Ä±n nasÄ±l bir teknik adam. Soyunma odasÄ±na girdiÄŸinizde otoriter mi, babacan mÄ±?
- BunlarÄ±n sadece biri deÄŸil. Hepsiyim aslÄ±nda. Duruma gÃ¶re, takÄ±ma gÃ¶re, futbolculara gÃ¶re hepsiyim. Futbol bu. Her zaman ve her an deÄŸiÅŸim yaÅŸÄ±yorsunuz. Ben de bu deÄŸiÅŸime gÃ¶re ÅŸÃ¶yle bir teknik adamÄ±m diyemem.
5
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Sen hangi teknik adamsÄ±n. Saha kenarÄ±nda buz gibi duran mÄ± soÄŸuk hoca mÄ±? Yoksa heyecanlÄ± sÄ±cak hoca mÄ±?
- Sahada sÄ±cak ya da soÄŸuk teknik adam diye bir ayrÄ±m yok. O ana, maÃ§Ä±n atmosferine ve takÄ±mÄ±n oyununa gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor duygularÄ±mÄ±z. Ben bilerek hiÃ§bir ÅŸey yapmam. Benim kulÃ¼bedeki davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ± takÄ±mÄ±mÄ±n oyunu belirler. EÄŸer takÄ±mÄ±m coÅŸkulu oynarsa, gÃ¼zel oynarsa ben de onlarla birlikte kulÃ¼bede aynÄ± heyecanÄ±, aynÄ± duygularÄ± paylaÅŸÄ±yorum Oyunun iÃ§inde oluyorum.
6
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Ya kÃ¶tÃ¼ oynuyorsa...
- Dedim ya.. TakÄ±mÄ±n oyunu belirler benim coÅŸkumu. KÃ¶tÃ¼ oynuyorsak bu bana da yansÄ±r.
7
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Teknik adamlÄ±kta kendini nasÄ±l geliÅŸtiriyorsun? Kitap okuyor musun? NasÄ±l besleniyorsun bu konuda? Ä°lk sorum buydu. Ve hiÃ§ de beklemediÄŸim bir yanÄ±t aldÄ±m:
- HayÄ±r ben kitap falan okumuyorum.
8
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Ä°ÅŸte politik olmayan, kim ne der kaygÄ±sÄ± yaÅŸamayan, alabildiÄŸine dÃ¼rÃ¼st Sergen YalÃ§Ä±n. Sonra devam etti:
- Harika bir ekibim var. TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan, analiz eden mÃ¼kemmel bir ekip. Bana sadece final kalÄ±yor. Orada da ben Ã¼stÃ¼me dÃ¼ÅŸeni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.
O zaman klasik soru; hangisi daha zor? Futbolculuk mu, antrenÃ¶rlÃ¼k mÃ¼?
- Ben futbolcuyken Ã§ok rahattÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sahadaki problemi tek baÅŸÄ±ma ben Ã§Ã¶zÃ¼yordum. Ama teknik adamlÄ±ktaki sorumluluk Ã§ok daha baÅŸka.
11
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- Benim FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda saha kenarÄ±ndaki davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ± eleÅŸtiriyorlar. Ne yaptÄ±m ki ben? Ben BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼yÃ¼m. OyuncularÄ±mla, takÄ±mÄ±mla birlikteyim.
12
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- Tabii ki 4. hakemle konuÅŸmam gerekiyorsa konuÅŸacaÄŸÄ±m. Bizim muhatabÄ±mÄ±z o. Bunda eleÅŸtirilecek ne var ben hiÃ§ anlamadÄ±m. Ä°nsanlar eleÅŸtirmek iÃ§in bahane arÄ±yorlar.
13
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Yine dÃ¶nelim FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na. Ã–zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±nÄ±z mÄ±?Â
- HayÄ±r Ã§ok Ã¶zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmadÄ±k. Ama her maÃ§Ä±n kendine Ã¶zel bir havasÄ±, atmosferi var. NasÄ±l ki Anadolu takÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼k maÃ§lara hazÄ±rlanÄ±rken, motive oluyorlarsa bu tÃ¼r karÅŸÄ±laÅŸmalarda da oyuncular kendileri motive oluyorlar.