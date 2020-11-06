Son Dakika | Beşiktaş maçına damga vuran karar! Sergen Yalçın çıldırdı: "Hocam..."

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı.
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ANTEP'E MORALLİ GİTTİ
Lige istediği girişi yapamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son 2 haftada Denizlispor ve Yeni Malatyaspor takımlarını mağlup ederek moral buldu.
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TARTIŞMALI POZİSYON
Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya konuk olan ve mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan siyah beyazlılar, mücadeleye istediği gibi başlayamazken, golsüz eşitlikle geçilen ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
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KIRMIZI BEKLEDİLER
Müsabakanın başlarında Beşiktaş savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Nouha Dicko, kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası yerde kalırken, ev sahibi ekip kırmızı kart bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.
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VAR'DAN UYARI GELDİ, GOL SAYILDI
Müsabakanın 45. dakikasında Gaziantep FK'nın Kevin Mirallas ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle önce sayılmadı.
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VAR KARARI DEĞİŞTİRDİ
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olmadığına karar verildi ve ev sahibi Mirallas ile öne geçti.
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1 YILLIK HASRET SON BULDU
Gaziantep FK forması giyen Kevin Mirallas, Kasım 2019'dan (Antep formasıyla) bu yana ilk golünü Beşiktaş'a attı.
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ERSİN KIZARDI
Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında yine Beşiktaş savunma arkasına gönderilen uzun topa bu kez Muhammet Demir hareketlenirken, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı.
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Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, kaleci Ersin'i direkt kırmızı kartla ihraç etti.
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RÜŞTÜ REÇBER'DEN BU YANA İLK KEZ...
Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de Ekim 2007'den (Rüştü Reçber) bu yana kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu.
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İTİRAZLAR YÜKSELDİ
Kırmızı kartın ardından Beşiktaş cephesinde itirazlar yükselirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın dördüncü hakemine "Hocam faul bile yok, ne kırmızısı ya?" sözleriyle tepki gösterdi.
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Takımını 10 kişi bırakan genç kaleci Ersin, "Böyle bir şey yok" diyerek hakeme itirazda bulundu.
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Kartal'ın Brezilyalı futbolcusu Josef ise, Ersin Destanoğlu'na "Neden kaleden açıldın?" diye sordu.