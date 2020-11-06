Son Dakika | Beşiktaş maçına damga vuran karar! Sergen Yalçın çıldırdı: "Hocam..."

TARTIŞMALI POZİSYON Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya konuk olan ve mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan siyah beyazlılar, mücadeleye istediği gibi başlayamazken, golsüz eşitlikle geçilen ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.