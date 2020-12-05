Son Dakika | Beşiktaş - Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken yorum! "Kusursuz transfer..."
Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını gösterdi. Bu kritik skor ardından dikkat çeken yorum geldi...
AYHAN AKMAN
Beşiktaş elini, kolunu sallayarak kazandı. Rahat bir maç oldu. Beşiktaş kalesi tehdit görmeden maçı bitirdi. Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra havlu attı.Vincent Aboubakar önemli bir silah. İlk golde bir anda Kasımpaşa'yı etkisiz hale getirdi ve gol geldi. Kasımpaşa 10 kişi kalınca maç bitti. Ne kadar önemli bir silah olduğunu yine gösterdi. Beşiktaş'ın en önömeli parçası. Valentin Rosier çok önemli bir sağ bek. Hücum katkısı, çabukluğu ve savunmadaki duruşu fark yaratıyor.
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