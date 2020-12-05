Son Dakika | Beşiktaş - Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken yorum! "Kusursuz transfer..."

Kevin N'Koudou'nun dönüşü de önemli bir avantaj, birebiri çok kuvetti. Beşiktaş, Cyle Larin'den başka bir katkı alıyordu ama N'Koudou aranıyordu. Rachid Ghezzal da diğer kanatta iyi işler yapıyor. Başakşehir, Fenerbahçe sonrası kazanmak çok önemlidir. Çünkü kafa olarak daha rahat olabilirsiniz ve takılabilirsiniz. Alanyaspor'dan sonra da fikstür Beşiktaş lehine çalışacak. Sezon ortasına kadar Beşiktaş muhtemelen çok az puan kaybıyla çıkacak. Beşiktaş şampiyonluk yarışında geçen hafta ve ondan önceki hafta 'Ben de varım' dedi. Bu hafta da 'Ben yoluma devam ediyorum' mesajı verdi.