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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş - Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken yorum! "Kusursuz transfer..."
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Futbol
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 08:45 | 

Son Dakika | Beşiktaş - Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken yorum! "Kusursuz transfer..."

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını gösterdi. Bu kritik skor ardından dikkat çeken yorum geldi...

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1AYHAN AKMAN
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AYHAN AKMAN

Beşiktaş elini, kolunu sallayarak kazandı. Rahat bir maç oldu. Beşiktaş kalesi tehdit görmeden maçı bitirdi. Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra havlu attı.Vincent Aboubakar önemli bir silah. İlk golde bir anda Kasımpaşa'yı etkisiz hale getirdi ve gol geldi. Kasımpaşa 10 kişi kalınca maç bitti. Ne kadar önemli bir silah olduğunu yine gösterdi. Beşiktaş'ın en önömeli parçası. Valentin Rosier çok önemli bir sağ bek. Hücum katkısı, çabukluğu ve savunmadaki duruşu fark yaratıyor.

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Kevin N'Koudou'nun dönüşü de önemli bir avantaj, birebiri çok kuvetti. Beşiktaş, Cyle Larin'den başka bir katkı alıyordu ama N'Koudou aranıyordu. Rachid Ghezzal da diğer kanatta iyi işler yapıyor. Başakşehir, Fenerbahçe sonrası kazanmak çok önemlidir. Çünkü kafa olarak daha rahat olabilirsiniz ve takılabilirsiniz. Alanyaspor'dan sonra da fikstür Beşiktaş lehine çalışacak. Sezon ortasına kadar Beşiktaş muhtemelen çok az puan kaybıyla çıkacak. Beşiktaş şampiyonluk yarışında geçen hafta ve ondan önceki hafta 'Ben de varım' dedi. Bu hafta da 'Ben yoluma devam ediyorum' mesajı verdi.

3
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Atiba çok büyük bir oyuncu. Takımın durumuna göre oynuyor. İlerisi iyiyse geride kalıyor. İlerisi kötüyse, ileri çıkıp hücuma katkı sağlıyor. Beşiktaş'ı artık saymaya başladık. Taşlar yerine oturdu, 11'i sayabiliyoruz. Hoca savunma işini de çözecektir. Beşiktaş, bana göre gümbür gümbür geliyor. Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bütün takımları yendi. Sadece Galatasaray kaldı diye düşünüyoruz. Beşiktaş, Anadolu takımlarına karşı kaybettiği maçları kazansaydı, şu an uçuyordu. Büyük maçlarda çok iyi işler yapıyorlar. Beşiktaş önemli bir seriye başladı. Gümbür gümbür geliyorlar.

4ÖNDER ÖZEN
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ÖNDER ÖZEN

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişsiniz, o hava perşembeye kadar kolay kolay dağılmaz. Maçınız pazar olsa, maçın havasına girersiniz. Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu. Bunu yapacak olan yine antrenör ekibi. Tamam mıdır? Tamamdır. Takım işi gördü mü? Gördü. Beşiktaş pazar günü derbi oynadı, pazartesi rejenerasyon. Salı izin verdiniz, çarşamba toplandınız. Maç cuma günü... Taktik ve strateji için sadece 1 ünite antrenman yapma şansınız var. Bu maçı zorlaştıran unsurlardan biri bu.

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Aboubakar'ın çevresinde oynayan oyuncuların Aboubakar kadar pozisyona girebileceğini düşünüyor. Mensah'ın golünde işte bu santrafor dedirtti. Kanat oyuncusu gibi topu da getirdi. "Bu orta saha ligde çok fark yaratır derken kast ettiğim şey şu: Atiba %91 pas başarısı, rakip ceza sahasında 10 topla buluşma, 1 gol, 2 tane de kaçırdı. Diğer golü kim attı? Mensah. Bugün Josef yok. Ljajic yok, Oğuzhan yok.

6
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Atiba'nın golünde de farklı farklı kaliteler var. Kaptırdığınız topu çok hızlı geri alıp devamlılık sağladınız. Rakip için çok zorlayıcıdır. Sürekli savunmada kalmak sıkar insanı. Pasla başlayıp bireysel beceriyle işinizi görmek çok önemli. Valencin Rosier, savunma tamam. Hücum tamam. Birebirler, kene gibi yapışıyor. Asistleri de çok iyi. Maliyet-fayda açısından kusursuz transfer. Hayatının bir döneminde kendini bir konuda çok sevdirmiş, beğendirmiş insanlar, başarılı olsalar da olmasalar da varlıklarını devam ettirirler. Bir de başarmak zorunda olanlar vardır, onlar farklı.

7
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Sergen gibi süper yıldızların böyle bir zorunluluğu yoktur. Beşiktaş taraftarının kalbine girmiştir, bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir. Teknik adamlıkta bir gün başarısız olsalar da futbolculukta edindikleri sarsılmaz kimliği sonsuza dek taşırlar.

8TÜMER METİN
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TÜMER METİN

Beşiktaş'ın elini, kolunu sallayarak kazanması yönündeki görüşlere katılırım. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına favori arkası çıkan Beşiktaş, Kasımpaşa maçına favori olarak çıktı. Yarışta devam etmek için kazanması gerekiyordu. Haftaya da Alanyaspor'a gideceği için sezonun en kritik maçlarından birini oynadı.

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Beşiktaş oyunu bulmaya çalışırken, oyunu geliştirmeye çalışırken, bir kadro istikrarı da yakaladı. Valentin Rosier çok büyük fark yaratıyor. Hücuma verdiği destek, pozisyon biligsi ve geri koşmalarıyla büyük fark yarattı. Beşiktaş puan kaybetseydi, Alanyaspor maçı öncesi kredinizden yemiş olurdunuz. Sergen Yalçın da maçtan önce bunu söyledi, puan kaybı istemiyordu.

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Beşiktaş güle, oynaya kazandı fikri doğru. Bu tip maçlara 1-0'a kadar kritiktir, 1-0'dan sonra daha rahat maç olur. Bernard Mensah içerikdeki maçlarda daha fazla forvet arkası gibi oynamalı, daha fazla öne gitmeli. O rolü Cyle Larin'den gördük. Larin yokken, Mensah bu işi yaptı. Aboubakar kenardan gelirken, Mensah'ın içeri sokulması gecenin en güzel hareketlerinden oldu.

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Bu tip maçlarda kadife ayakların devreye girmesi gerekir. Golü bulana kadar çok iyi oynamayabilirsiniz. Golden sonra Beşiktaş iki haftadaki görüntüsüne döndü. Sergen Hoca, soyunma odasına girmeden ikinci yarı için nasıl hamle yapacağını düşünürken, Bernard Mensah'ın golü geldi ve hoca da durdu. O gol rahatlattı. Beşiktaş çok önemli bir test maçına çıkacak, Alanyaspor maçı. Aynı şey Fenerbahçe maçı için de geçerliydi. Makası kapatma adına, Antep'teki kayıptan sonra krediyi arttırmak adına Alanyaspor maçı önemli.

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