Son Dakika | Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Dorukhan Toköz karşılığında...

TORAMAN MENAJERLERİ İŞARET ETTİ Spor Arena'ya özel bir röportaj veren İbrahim Toraman'ın "Dorukhan genç ve iyi bir futbolcu ama Beşiktaş’ın mevcut orta sahasında yer bulmakta zorluk çekebilir. Dorukhan faydalı bir oyuncu ama ülkemizde bir anda menajerlerin de katkısıyla isimleri yükseltebiliyoruz. Dorukhan Beşiktaş ile anlaşabilirse uzun süre kulübe hizmet edebilir belki Beşiktaş’tan daha fazla veren kulüpler vardı ama tercih tamamen Dorukhan’ın. Ben uzun yıllar burada kalmak kaptanlık yapmak istiyorum gibi düşünceleri varsa bir şekilde anlaşır ama daha iyi şartlar var diyorsa saygı duymak lazım." sözleri dikkat çekti