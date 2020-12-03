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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Dorukhan Toköz karşılığında...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 15:30 | 

Son Dakika | Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Dorukhan Toköz karşılığında...

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanırken gündeme bomba gibi düşen bir takas iddiası konuşulmaya başlandı. Takasa girecek Galatasaraylı futbolcu da belli oldu. İşte transferdeki son dakika gelişmesi...

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Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Galatasaray 'da transfer çalışmaları da hız kesmiyor.

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23. şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, Aslan'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "“Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

5YILLIK 350 BİN EUROYA OYNUYOR
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YILLIK 350 BİN EUROYA OYNUYOR

Temmuz 2018’de Eskişehirspor’la yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen ve yıllık 350 bin Euro’ya imza atan Dorukhan’ın uzun süredir ücretine zam istediği biliniyordu.

6TALEBİ KABUL GÖRMEYİNCE
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TALEBİ KABUL GÖRMEYİNCE

24 yaşındaki futbolcunun menajerleri bu konuda birkaç kez Beşiktaş yöneticileri ile görüştü ancak olumlu sonuç alamadı. Dorukhan'ın Beşiktaş'tan 1 milyon 500 bin Euro civarında bir talebi var.

7TAKASLA YOLCU YENİ ADRESİ
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TAKASLA YOLCU! YENİ ADRESİ

Ancak Beşiktaş bu rakamlara çıkamayacağını oyuncuya iletti. Temsil haklarını menajer Ahmet Bulut’a verdikten sonra Beşiktaş yönetimi ile herhangi bir görüşme yapmayan Dorukhan’ın ocak ayında Süper Lig ve Avrupa’dan bazı takımlarla masaya oturacağı belirtiliyor.

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TORAMAN MENAJERLERİ İŞARET ETTİ

Spor Arena'ya özel bir röportaj veren İbrahim Toraman'ın "Dorukhan genç ve iyi bir futbolcu ama Beşiktaş’ın mevcut orta sahasında yer bulmakta zorluk çekebilir. Dorukhan faydalı bir oyuncu ama ülkemizde bir anda menajerlerin de katkısıyla isimleri yükseltebiliyoruz. Dorukhan Beşiktaş ile anlaşabilirse uzun süre kulübe hizmet edebilir belki Beşiktaş’tan daha fazla veren kulüpler vardı ama tercih tamamen Dorukhan’ın. Ben uzun yıllar burada kalmak kaptanlık yapmak istiyorum gibi düşünceleri varsa bir şekilde anlaşır ama daha iyi şartlar var diyorsa saygı duymak lazım." sözleri dikkat çekti

9TAKASA GİRECEK İSİM
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TAKASA GİRECEK İSİM

Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak isteyen Galatasaray'ın transferi devre arasında biteceği iddia edilmişti.

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Sabah'ın haberine göre; Transferi takasla bitirmek isteyen Galatasaray'ın Ömer Bayram'ı Beşiktaş'a göndereceği öne sürüldü.

11Ömer Bayramdan açıklama
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Ömer Bayram'dan açıklama

Pek çok eksiğe rağmen Fatih Terim'in Kayserispor ve Rizespor maçlarında şans tanımadığı Bayram'ın "Şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum ve kimse bana bir şey söylemedi" dediği ifade edildi.

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Galatasaray formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada 438 dakika süre alan Ömer Bayram, yalnızca 1 asist kaydetti.

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