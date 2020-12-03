Son Dakika | Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Dorukhan Toköz karşılığında...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanırken gündeme bomba gibi düşen bir takas iddiası konuşulmaya başlandı. Takasa girecek Galatasaraylı futbolcu da belli oldu. İşte transferdeki son dakika gelişmesi...
Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, Aslan'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
YILLIK 350 BİN EUROYA OYNUYOR
Temmuz 2018’de Eskişehirspor’la yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen ve yıllık 350 bin Euro’ya imza atan Dorukhan’ın uzun süredir ücretine zam istediği biliniyordu.
TAKASLA YOLCU! YENİ ADRESİ
Ancak Beşiktaş bu rakamlara çıkamayacağını oyuncuya iletti. Temsil haklarını menajer Ahmet Bulut’a verdikten sonra Beşiktaş yönetimi ile herhangi bir görüşme yapmayan Dorukhan’ın ocak ayında Süper Lig ve Avrupa’dan bazı takımlarla masaya oturacağı belirtiliyor.
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