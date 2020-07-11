Transferde tarihi karar! Ters köşe...

Beşiktaş’ta TFF'nin açıkladığı yabancı oyuncu sayısı kuralının ardından transfer rotası değişti.
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TRTSpor'un haberine göre; Hem önümüzdeki sezonu, hem de gelecek senelerin planlamasını yabancı kuralına göre ayarlamaya çalışan Siyah-Beyazlılar'da, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yeniden masaya oturuldu.
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BEŞİKTAŞ, CANER'DEN VAZGEÇMEDİ
Caner Erkin’in temsilcisi, daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun gelecek sezon Beşiktaş’ta olmayacağını dile getirmişti.
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Ancak Beşiktaş yönetiminin Caner Erkin'den henüz vazgeçmediği öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ FİYAT YÜKSELTTİ
Yıldız futbolcuya yeni bir kontrat önerildiği, hatta yapılan görüşmeler neticesinde teklif edilen rakamın revize edilerek yükseltildiği ifade edildi.
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Aynı durum Gökhan Gönül için de geçerli. Tecrübeli futbolcuyla da yapılan görüşmelerin olumlu gittiği gelen haberler arasında...
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NE KARAR VERECEKLER?
Caner ve Gökhan'ı elinde tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, oyunculardan gelecek cevaba göre hareket edecek.
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Caner Erkin'in ne karar vereceği ise merak konusu...
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'GALATASARAY'LA ANLAŞTI' İDDİASI
Caner Erkin'in Fenerbahçe ile yıllık ücrette anlaşamadığı ve daha sonra Galatasaray'la 2+1 yıllık söz kestiği de iddia edilmişti.
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GÖKHAN GÖNÜL'DEN FENERBAHÇE CEVABI
Ayrıca Gökhan Gönül'ün de Beşiktaş'la henüz anlaşamadı ve Fenerbahçe sorularına "Hayırlısı olsun" yanıtı verdiği belirtilmişti.
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SEYHAT YİĞİT LİSTEYE ALINDI
Bu arada Beşiktaş yönetimi transferde geleceğe yönelik hamleler de yapmaya çalışıyor.
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Siyah-Beyazlılar bu doğrultuda Nürnberg’in 17 yaşındaki sağ beki Seyhan Yiğit'i listesine aldı.
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17 yaş altı milli takımda da oynayan Seyhan’ı scout ekibinin önerdiği, yönetici Erdal Torunoğulları’nın da bu oyuncuyla bizzat ilgilendiği belirtildi.