Son Dakika | Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ardından açıkladı! "Sergen Yalçın ayrılmak istedi"

Beşiktaş’ın saha içinde ve dışında ciddi sorunları var. Ne yazık ki günler haftalar geçtikçe bu problemler çözülmüyor, hatta daha da büyüyor.
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Beşiktaş, eldeki as oyuncuları kadroda tutamadığı gibi yerlerini dolduramadı. Eldekilerden de verim alınamıyor. Dün sahaya çıkan 11’de öndeki 3’lünün 2019-20 sezonunda attığı toplam gol: 2!
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Sergen Yalçın sanki bir mesaj vermek istercesine bir kadro sürmüş. “Eldeki malzeme bu” mesajı. Futbolculuğu iyi fakat yaratıcılığı kısıtlı Atiba-Dorukhan-Josef orta sahası topu öne taşıyacak bir 3’lü değil.
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Kanat bekleri Rıdvan ve Necip gayretli ama yetersizler. Necip, koşuyla veya topla rakibin arkasına geçemiyor. Topla buluştuğu zaman da hemen hemen tüm pasları geriye doğru atıyor.
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Beklerle hücuma derinlik ve kalite katamıyorsun. Öndeki 3 oyuncun uyumsuz. Orta saha yaratıcı değil. Peki nasıl kazanacaksın?
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Mevcut kadroda sadece iki uluslararası oyuncu var. Vida ve Ljajic.Tamam çok yüksek kontratları var: Oynatamıyorsun, gönderemiyorsun. Sorun orada aylardır duruyor
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Çözüm yok. Eski yönetimden kalan bol sıfırlı kontratlar mevcut yönetimin elini kolunu bağlıyor.
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Ancak artık bir çözüm bulunmalı. Şu da çok net ki; Larin kesinlikle Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu değil. Hâlâ umut olarak sahaya sürülmesi de Sergen Hoca’nın hatası değil çaresizliği.
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Beşiktaş’ın işi gerçekten çok zor. Ekonomik sorunlar, rüyasında göremeyeceği paralarla kontrat yapılmış ayrılmak istemeyen futbolcular.
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Ahmet Nur Çebi çok zor bir dönemde elini ağır bir taşın altına soktu. Tüm enerjisini ve mesaisini kulüp İçin harcıyor. Cebinden büyük miktarda para verdi ancak kanamayı durduramadı.
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Bu kadar sorunun olduğu bir kulüpte yönetim ve Sergen Hoca birlikte hareket ederek bu enkazı kaldırabilir. Bugün transfer bitiyor. Umarız son gün panik transfer hamleleriyle hata yapılmaz.
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İLKER YASİN
Geçen yıl takım ruhunun yokluğu ve uyum sorunlarıyla F.Bahçe’nin ilk haftalarda yaşadığı puan kayıpları ligden çok erken kopmasına yol açmıştı. Aynı filmi bu yıl Beşiktaş yaşayacak gibi. Mevsim başında Sergen Yalçın ayrılmak istedi.
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Tüm iskeleti bozulmuş, kalecisi Karius, stoperi Ruiz, orta saha göbeğinde Elneny ve santrfor Burak gitmiş ayrıca iki bek Gökhan-Caner takımdan kopmuşken görmez miydi Sergen, başına neler geleceğini... Ahmet Nur Çebi iyi niyetli ve gerçek Beşiktaşlı...
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Fikret Orman’ın bıraktığı borç ve veteran futbolcu yıkıntısının altından çıkmak için Sergen’den başka güveneceği kimse yoktu etrafında. Beşiktaş yönetimi ne zamana kadar Sergen’i tutacak ve Sergen ne zamana kadar dayanacak, bu maç maç skorlara bağlı.
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Dün, yıllık 4 milyon Euro’dan başka bir şey görmeyen, sıfır konsantrasyonlu Vida’nın yerine Montero’nun, küçük takımların büyük oyuncusu Mensah’ın yerine Josef’in ve N’Sakala’nın yerine Rıdvan’ın ilk 11’de olması doğru hamleydi.
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Ama ilk 11’in 8’i defansif karakterdeydi. Ljajic ve Oğuzhan gibi gol pası atabilecek, iyi orta yapabilecek isimlerin yokluğunu anlayabilmek zordu. Beşiktaş rakip kaleye gidemiyor.
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Ligin en düşük bütçeli en isimsiz kadrosu G.Birliği önünde kaybedilen 3 puanın acısı fazla olacak. Beşiktaş’ta isimlerin değil ekip ruhunun oyuncu seçiminin ve kazanma heyecanının azlığı sorgulanmalı. Bu gidişe Sergen de dayanamaz Beşiktaş da.
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GÜNTEKİN ONAY
Beşiktaş’ın saha içinde ve dışında ciddi sorunları var. Ne yazık ki günler haftalar geçtikçe bu problemler çözülmüyor, hatta daha da büyüyor.