Son Dakika: Beşiktaş, Galatasaray derken şimdi de Fenerbahçe! Bonservis + takasla geliyor - Transfer Haberleri
Süper Lig'de lig bitti, transfer sezonu erken açıldı. Anlaşma sağlanan iki ünlü futbolcu bugün İstanbul'a geliyor... İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik.
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4 BÜYÜKLER - SERDAR DURSUN
Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı. 29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04 de teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek. (Takvim)
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SİNAN GÜMÜŞ'E TEKLİFLER
Sezon başında Sarı-Lacivertliler'e imzayı atan ve genelde hamle oyuncusu olarak takıma katkıda bulunan Sinan Gümüş'e teklifler yağmur gibi geliyor.Alınan bilgiye göre Sinan'la, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantepspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un ilgilendiği bildirildi.Fenerbahçe'de kalmak isteyen Sinan ise yeni dönemde takımın başına geçecek hocanın gözüne girmeye çalışıp, ona göre yol haritasını çizmek istiyor. (Fanatik)
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KENAN KARAMAN & KAAN AYHAN - GALATASARAY
Galatasaray’ın ara transfer döneminde 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru’nun takımdaki macerası yine kısa sürdü... Yönetim, Monaco’dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylelikle Onyekuru ile Galatasaray’ın yolları 3. kez ayrıldı.Onyekuru defterini kapatan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’dan sonra rotayı Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’a çevirdi.Sassuolo’da yedek kalan Kaan’ı kiralamaya çalışan sarı kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf’la yollarını ayıran Kenan’la da uzun vadeli sözleşme imzalamayı planlıyor. (Hürriyet)
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DORUKHAN - LİLLE
Beşiktaş ile anlaşmayan 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşuluyordu ancak milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Bu ihtimalin sıfır" olduğunu açıkladı.Menajer Ahmet Bulut'un Dorukhan Toköz için Avrupa'nın önemli takımlarıyla temaslar kurmaya başlarken bu takımların arasında Lille'in de olduğu iddia edildi.
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ÖMER BAYRAM İLE 3 YIL DAHA
Galatasaray'da maaşı 400 bin Euro olan Ömer Bayram, senelik 5 milyon TL karşılığında 3 yıl için yapılan teklifi kabul etti, resmi imzayı bekliyor. Galatasaray, Emre Akbaba ile yaptığı görüşmelerden ise henüz sonuç alamadı. Emre'nin menajerinin Avrupa'dan kulüpler ile temas halinde olduğu öğrenildi. Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncunun da kalması yönünde rapor sunmuştu. (Sabah)
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YENİ TRANSFERLER BUGÜN GELİYOR
Trabzonspor’un yeni sezon öncesi prensip anlaşmasına vardığı Bruno Peres ve Gervinho’yu bugün getireceği öğrenildi... İki futbolcunun bugün özel uçakla Trabzon’da olacağı belirtildi. Son olarak Serie A ekibi Parma’da oynayan Gervinho forvet, AS Roma’nın kadrosunda bulunan Bruno Peres ise sağ bek mevkiinde görev alacak.31 yaşındaki Peres bu sezon 30 lig maçında şans buldu. Gervinho ise 27 karşılaşmada 5 gol attı. ALTERNATiF BACCA Karadeniz ekibinin, Parma’nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.İtalyan kulübüne 3.5 milyon, Danimarkalı forvete ise bonuslarla birlikte yıllık 1.8 milyon Euro önerildiği ve yanıt beklendiği kaydedildi.Cornelius’a alternatif olarak ise Villarreal’den Kolombiyalı Carlos Bacca’nın listede olduğu öğrenildi.
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BROOKS - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin savunmaya Wolfsburg’da forma giyen ABD’li John Brooks’u transfer etmek istediği iddia edildi. Brooks'un piyasa değeri 12 milyon euro.
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BARIŞ ALPER YILMAZ - BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY
Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği, 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz için ilk teklif, Başkent ekibine yapıldı. Fenerbahçe ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki sol kanat futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın transferini bonservis artı takasla bitirmeyi hedefliyor.
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SOSA, AYRILIK...
Fenerbahçe'de yönetim, Arjantinli yıldız Jose Sosa ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertli yöneticiler, yaklaşık 2 milyon Euro’luk yüksek ücretini ve yaşam tarzından duydukları memnuniyetsizliği dile getirirken, Sosa ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Fransız L'Equipe Gazetesi, Nice Kulübü'nün Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Habere göre, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Walter Benitez'le gelecek sezondan itibaren yola devam etmek istemeyen Nice'in gelecek vaat eden bir kaleci aradığı ve listesinin ilk sırasına Ersin'i yazdığı kaydedildi. Ersin ile Lille'in de ilgilendiği ifade edililyor.
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YENİDEN LİVERPOOL
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius, Liverpool'a geri dönüyor. Alman ekibi Union Berlin'in kiralık olarak takımda yer alan Alman kaleciyle yeni bir sözleşme imzalamayacağı öğrenildi.