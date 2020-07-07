Ã–te yandan Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶lbaÅŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada transfer ile ilgili, "Tabii ki Mensah SÃ¼per Lig'in en Ã¶nemli oyuncularÄ±ndan biri. Hemen hemen her takÄ±mdan yurt iÃ§inden yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Mensah'a teklifler var. Ama bizim Ã¶nce hedefimiz ligde kalmak. BunlarÄ± daha sonra deÄŸerlendireceÄŸiz." demiÅŸti.