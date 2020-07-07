Son Dakika | BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe ve Galatasaray'tan bomba transfer haberi! 'Üçünden birine gidecek...'
SÃ¼per Lig'in devleri BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e ve Galatasaray iÃ§in mÃ¼thiÅŸ bir transfer iddiasÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Yorumcu RÄ±dvan Dilmen de Ã¼nlÃ¼ futbolcuyla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± duyumu, "BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±mÄ±zdan birine gidecek" ÅŸeklinde paylaÅŸtÄ±.
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DÃœÄžMEYE BASTILAR
BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e ve Galatasaray, yeÅŸil sahalarÄ±n ardÄ±ndan son gÃ¼nlerde transferde de bÃ¼yÃ¼k bir rekabet yaÅŸÄ±yor.Â
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Ä°LK RAUNT F.BAHÃ‡E'NÄ°N
KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce FenerbahÃ§e ile Galatasaray, Sivasspor'un yÄ±ldÄ±z ismi Mert Hakan YandaÅŸ transferinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti.
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BÄ°R BOMBA Ä°SÄ°M DAHA! TÃœRK DEÄžÄ°L...
Mert Hakan savaÅŸÄ±nÄ± FenerbahÃ§e kazanÄ±rken Ä°stanbul'u Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ± bu kez bir baÅŸka isim iÃ§in kÄ±ran kÄ±rana rekabete baÅŸladÄ±.
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KONTROL EMRE'DE
Galatasaray'da transfer komitesi gelecek sezon iÃ§in planlamalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, bilindiÄŸi Ã¼zere FenerbahÃ§e'de ise Emre BelÃ¶zoÄŸlu tÃ¼m yetkiyi almÄ±ÅŸ durumda.
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Ä°KÄ° Ä°SMÄ° SORMUÅžTU, ÅžÄ°MDÄ° DE...
Ã–yle ki Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Galatasaray'Ä±n gÃ¼ndeminde olduÄŸu iddia edilen Emre KÄ±lÄ±nÃ§ ve OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'Ä± dahi arayarak durumlarÄ±nÄ± sormuÅŸtu.Â
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SERGEN YALÃ‡IN HATA YAPMAK Ä°STEMÄ°YOR
BeÅŸiktaÅŸ ise Sergen YalÃ§Ä±n Ã¶nderliÄŸinde gelecek sezon iÃ§in ÅŸimdiden yapÄ±lanmaya baÅŸladÄ±.Â
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DÄ°REKT 11'DE OYNAYACAK
SÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan Caner Erkin'in takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ'ta YalÃ§Ä±n, bu bÃ¶lgeyle birlikte orta sahada direkt ilk 11 oyuncusu olarak gÃ¶rev yapacak isimler Ã¼zerinde duruyor.
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TERÄ°M DE Ã‡OK Ä°STÄ°YOR
Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim de Belhanda, Feghouli gibi isimlerin olasÄ± ayrÄ±lÄ±klarÄ± sonrasÄ± orta alanÄ± FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da istediÄŸi hatta resmi teklif yapÄ±lan isimle doldurma amacÄ±nda.
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BÃœYÃœK TAKIMLARIMIZDAN BÄ°RÄ°NE GÄ°DECEK
Yorumcu RÄ±dvan Dilmen, Kayserispor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± deÄŸerlendirmesini yaparken bomba bir iddia ortaya attÄ± ve maÃ§ta forma giymeyen Mensah iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± duyumu "BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±mÄ±zdan birine gidecek." diyerek paylaÅŸtÄ±.
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GANA BASINI DUYURDU
Bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndan SÃ¼per Lig'in yÄ±ldÄ±z isminin hangi takÄ±ma gideceÄŸi merak konusu olurken Gana basÄ±nÄ± da transferi duyurdu.
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Gana medyasÄ±nda yer alan habere gÃ¶re FenerbahÃ§e ve Galatasaray, Kayserispor'un GanalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Bernard Mensah iÃ§in amansÄ±z bir yarÄ±ÅŸa girdi.
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VE GÃ–RÃœÅžMELER BAÅžLADI
Bu baÄŸlamda daha Ã¶nce de yÄ±ldÄ±z futbolcu iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi belirtilen ezeli rakiplerin, transfer iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ldÄ±.Â
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RESMEN Ä°STEDÄ°LER, RAKAM...
Her iki kulÃ¼bÃ¼n de oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istediÄŸi ifade edilirken, Ä°stanbul'un iki devinin de oyuncu iÃ§in resmi tekliflerini yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
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3.6 MÄ°LYON EURO TEKLÄ°F ETTÄ°LER
Haberin detaylarÄ±nda yer verilen bilgilere gÃ¶re hem Galatasaray hem de FenerbahÃ§e, Bernard Mensah'Ä±n transferi iÃ§in Kayserispor'a 3.6 milyon euroluk teklif yaptÄ±.
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BEÅžÄ°KTAÅž DA DEVREDE
Ã–te yandan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da Bernard Mensah'Ä±n transferi iÃ§in devrede olduÄŸu ifade edilirken, topun Kayserispor yÃ¶netiminde olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
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BERNARD AYRILMAK Ä°STÄ°YOR
YaÅŸanan bu geliÅŸmelerle beraber Mensah iÃ§in ilginÃ§ bir not paylaÅŸÄ±ldÄ±... Buna gÃ¶re yÄ±ldÄ±z orta saha oyuncusu ÅŸu anda Kayserispor'da mutsuz ve sezon sonunda takÄ±mÄ±yla baÄŸlarÄ±nÄ± kopartmak istiyor.
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BERNARD MENSAH KÄ°MDÄ°R?
On numara ve merkez orta saha pozisyonlarÄ±nda oynayabilen Mensah, 1.80 boyunda. Son olarak SÃ¼per Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen GanalÄ± oyuncunun sÃ¶zleÅŸmesi 30 Haziran 2022'ye kadar devam ediyor.Â 2015'te Vitoria Guimaraes'ten Atletico Madrid'e 6 Milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olarak dikkatleri Ã§eken Mensah, Getafe, Guimaraes, KasÄ±mpaÅŸa'da forma giydi. Sezon baÅŸÄ±nda Kayserispor'un 3.6 milyon euro'ya bonservisini aldÄ±ÄŸÄ± oyuncu, bu sezon toplam 24 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 5 gol 8 asist Ã¼retti.
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Ã–te yandan Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶lbaÅŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada transfer ile ilgili, "Tabii ki Mensah SÃ¼per Lig'in en Ã¶nemli oyuncularÄ±ndan biri. Hemen hemen her takÄ±mdan yurt iÃ§inden yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Mensah'a teklifler var. Ama bizim Ã¶nce hedefimiz ligde kalmak. BunlarÄ± daha sonra deÄŸerlendireceÄŸiz." demiÅŸti.