Futbol Spor Arena Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 07:41 | 15 Mayıs 2021 - 08:07

Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? 3-0 biterse... Averaj hesapları, puan durumu...

Üç büyük takımın da son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiği ilk ve tek sezon bu gece sona erecek. Tam 42 hafta süren 2020-21 sezonuna efsanevi bir finalle nokta konacak. 81 puan ve averaj farkıyla lider olan Beşiktaş, İzmir’de Göztepe ile; ikinci sıradaki Galatasaray evinde Yeni Malatya ile; 79 puanla üçüncü durumdaki Fenerbahçe ise deplasmanda Kayseri ile karşılaşacak. Üç büyük takımın da gözü sahada, kulağı diğer iki maçta... İşte tarihi gece öncesi tüm senaryolar...