Spor Arena
Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? 3-0 biterse... Averaj hesapları, puan durumu...
Üç büyük takımın da son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiği ilk ve tek sezon bu gece sona erecek. Tam 42 hafta süren 2020-21 sezonuna efsanevi bir finalle nokta konacak. 81 puan ve averaj farkıyla lider olan Beşiktaş, İzmir’de Göztepe ile; ikinci sıradaki Galatasaray evinde Yeni Malatya ile; 79 puanla üçüncü durumdaki Fenerbahçe ise deplasmanda Kayseri ile karşılaşacak. Üç büyük takımın da gözü sahada, kulağı diğer iki maçta... İşte tarihi gece öncesi tüm senaryolar...
Ve büyük gün geldi çattı. Pandemi nedeniyle özel koşullarda oynanan Süper Lig 2020-21 sezonu bu akşam oynanacak 10 karşılaşma ile sona erecek ve mutlu sona ulaşan takım belli olacak.
Üç büyük takımın da son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiği ilk ve tek sezonda kaderi belirleyecek maçlar saat 20.30’da başlayacak. Ligde geride kalan 41 haftada 81’er puan toplayan Beşiktaş ile Galatasaray averajla ilk 2 sırada yer alıyor. 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü basamakta. Tüm futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği karşılaşmalar öncesi lider Beşiktaş’ın en büyük avantajı; averaj üstünlüğü...
İŞTE SON HAFTA MAÇLARI ÖNCESi ŞAMPiYONLUK iHTiMALLERİ
Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray’ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe için ise yalnızca bir seçenek masada..
İKİSİNİN DE YENİLMESİ HALİNDE ŞAMPİYONLUK GELİR
Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.
BEŞİKTAŞ +44, G.SARAY +42 ·
İki takım sezon içinde birbirlerine karşı 1’er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık, Galatasaray’ın +42 averajı bulunuyor.
KARTAL YENiLSE BiLE OLABiLiR
Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah beyazlılar olacak.
GOL HABERLERİ STRESİ ARTIRACAK
Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Maçlardan gelecek gol haberleri stresi belki daha da artıracak, hata ihtimalini yükseltecek.
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