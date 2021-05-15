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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? 3-0 biterse... Averaj hesapları, puan durumu...
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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 07:41 | 

Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? 3-0 biterse... Averaj hesapları, puan durumu...

Üç büyük takımın da son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiği ilk ve tek sezon bu gece sona erecek. Tam 42 hafta süren 2020-21 sezonuna efsanevi bir finalle nokta konacak. 81 puan ve averaj farkıyla lider olan Beşiktaş, İzmir’de Göztepe ile; ikinci sıradaki Galatasaray evinde Yeni Malatya ile; 79 puanla üçüncü durumdaki Fenerbahçe ise deplasmanda Kayseri ile karşılaşacak. Üç büyük takımın da gözü sahada, kulağı diğer iki maçta... İşte tarihi gece öncesi tüm senaryolar...

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Ve büyük gün geldi çattı. Pandemi nedeniyle özel koşullarda oynanan Süper Lig 2020-21 sezonu bu akşam oynanacak 10 karşılaşma ile sona erecek ve mutlu sona ulaşan takım belli olacak.

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Üç büyük takımın da son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiği ilk ve tek sezonda kaderi belirleyecek maçlar saat 20.30’da başlayacak. Ligde geride kalan 41 haftada 81’er puan toplayan Beşiktaş ile Galatasaray averajla ilk 2 sırada yer alıyor. 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü basamakta. Tüm futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği karşılaşmalar öncesi lider Beşiktaş’ın en büyük avantajı; averaj üstünlüğü...

3İŞTE SON HAFTA MAÇLARI ÖNCESi ŞAMPiYONLUK iHTiMALLERİ

İŞTE SON HAFTA MAÇLARI ÖNCESi ŞAMPiYONLUK iHTiMALLERİ

Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray’ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe için ise yalnızca bir seçenek masada..

4FENERBBAHÇE’NiN KUPA iÇiN TEK ŞANSI VAR

FENERBBAHÇE’NiN KUPA iÇiN TEK ŞANSI VAR

Fenerbahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor.

5İKİSİNİN DE YENİLMESİ HALİNDE ŞAMPİYONLUK GELİR

İKİSİNİN DE YENİLMESİ HALİNDE ŞAMPİYONLUK GELİR

Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

6MUCİZE BEKLİYOR

MUCİZE BEKLİYOR

Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olarak büyük fırsatı tepen sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali bu nedenle mucizelere kalmış durumda.

7BEŞİKTAŞ +44, G.SARAY +42 ·

BEŞİKTAŞ +44, G.SARAY +42 ·

İki takım sezon içinde birbirlerine karşı 1’er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık, Galatasaray’ın +42 averajı bulunuyor.

8GOL FARKIYLA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

GOL FARKIYLA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45’te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.

9KARTAL YENiLSE BiLE OLABiLiR

KARTAL YENiLSE BiLE OLABiLiR

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah beyazlılar olacak.

10ASLAN, YENiP BEKLEYECEK

ASLAN, YENiP BEKLEYECEK

Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve lider Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

11GOL HABERLERİ STRESİ ARTIRACAK

GOL HABERLERİ STRESİ ARTIRACAK

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Maçlardan gelecek gol haberleri stresi belki daha da artıracak, hata ihtimalini yükseltecek.

124 FARKLI KAZANMALI

4 FARKLI KAZANMALI

Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.

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600 MİLYON LİRALIK MAÇ

Süper Lig’de mutlu sona ulaşacak takım, Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi’ni kazanması ya da Chelsea’nin mutlu sona ulaşıp Premier Lig’i de ilk 4’te bitirmesi halinde gelecek sezon doğrudan Devler Ligi gruplarına kalacak. Süper Lig şampiyonu bu durumda UEFA’dan ‘ayak bastı’ parası olarak 20 milyon Euro (205 milyon TL) alacak, ayrıca grupta alacağı puanlara göre toplamda 40 milyon Euro (410 milyon TL) gelir elde edebilir.

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