Fatih Öztürk ve Mame Thiam transferleri sonrası flaş talep
"Onu da bize verin"
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Spor Arena - İsmail Er | Mensah ile N’Sakala’yı kadrosuna katan, Welinton ile de anlaşan Beşiktaş, şimdi de Süper Lig'in bir diğer yıldızına kanca attı.
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Kasımpaşa Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'a destek olmak için Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinin bedelsiz olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
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Bu açıklamanın ardından Beşiktaş Kulübü de Kasımpaşa yönetimi ile iletişime geçerek Fode Koita’yı talep etti.
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TEKNİK EKİP KARAR VERECEK
Beşiktaş bu doğrultuda Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner ile temasa geçti ve Koita’ya resmen talip olduklarını belirtti.
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Ciner ise konuyu yönetime getireceğini ve teknik ekibin raporu doğrultusunda verebileceklerini siyah beyazlılara iletti.
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Ocak 2016’da İngiliz ekibi Blackburn Rovers’tan 320 bin Euro bonservis bedeliyle alınan 29 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 24 Süper Lig maçında 12 gol atıp, 4 de asist yaparak önemli bir katkı vermişti.
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Tecrübeli futbolcu daha önce 2 kez Fransa U21 ve 4 defa da Gine Milli Takımı’nın formasını terletmişti.
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LEMINA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Takıma forvet ve sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, geçen sezonu G.Saray’da geçiren ön libero Lemina için de girişimlerine devam ediyor.
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Gabonlu oyuncu ile prensipte el sıkışan Kartal, Southampton’la da masaya oturdu.
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Forvette de Ze Luis ile görüşmelerini sürdüren yöneticiler bu oyuncunun yüksek bonservis maliyeti nedeniyle kiralama talebinde bulundular.
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Teknik Direktör Sergen Yalçın, ayrıca sağ kanadı dolduracak yerli ve yabancı oyuncu temaslarınında hızlandırılmasını istedi.