Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçı için Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde son 4 maçını kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Başakşehir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.Koronavirüs vakaları ile boğuşan ve eksik bir kadroyla sahaya çıkacak olan Beşiktaş ise 3 puanı hanesine yazdırarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın Başakşehir'e karşı kötü istatistiği ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, rakibi Başakşehir ile oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi.26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Gaziantep ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin, Başakşehir maçında sahadaki yerini alamayacak. Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek ancak hafif sakatlığı bulunan Utku oynayamazsa, yerine 16 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak. Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında bulunuyor. Dorukhan, sarı kart görmesi halinde haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.Domagoj Vida, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Fabrice N'Sakala bu maçta forma giyemeyecek.İşte Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçına çıkarmayı düşündüğü 11...Başakşehir'in sahaya çıkması beklenen 11'i ise şu şekilde; Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba