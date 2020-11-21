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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçı için Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 13:41 | 

Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçı için Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!

Süper Lig'in 9. haftasının en zorlu maçlarından birisi Beşiktaş ve Başakşehir arasında oynanacak. Sergen Yalçın, kritik maç öncesi şaşırtan bir karar aldı...

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Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olacak.

2BAŞAKŞEHİR FORMDA
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BAŞAKŞEHİR FORMDA

Ligde son 4 maçını kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Başakşehir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

3BEŞİKTAŞ EKSİK
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BEŞİKTAŞ EKSİK

Koronavirüs vakaları ile boğuşan ve eksik bir kadroyla sahaya çıkacak olan Beşiktaş ise 3 puanı hanesine yazdırarak çıkışa geçmeyi planlıyor.

4DİKKAT ÇEKEN BAŞAKŞEHİR İSTATİSTİĞİ
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DİKKAT ÇEKEN BAŞAKŞEHİR İSTATİSTİĞİ

Beşiktaş'ın Başakşehir'e karşı kötü istatistiği ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, rakibi Başakşehir ile oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi.

526 MAÇIN 5İNİ KAZANABİLDİ
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26 MAÇIN 5'İNİ KAZANABİLDİ

26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

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Gaziantep ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin, Başakşehir maçında sahadaki yerini alamayacak.

7UTKU OYNAMAZSA 16LIK EMRE...
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UTKU OYNAMAZSA 16'LIK EMRE...

Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek ancak hafif sakatlığı bulunan Utku oynayamazsa, yerine 16 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak.

8FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ SINIRDA
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FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ SINIRDA!

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında bulunuyor. Dorukhan, sarı kart görmesi halinde haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

9EKSİKLER BİR HAYLİ FAZLA
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EKSİKLER BİR HAYLİ FAZLA

Domagoj Vida, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Fabrice N'Sakala bu maçta forma giyemeyecek.İşte Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçına çıkarmayı düşündüğü 11...

10UTKU YUVAKURAN
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UTKU YUVAKURAN

11NECİP UYSAL
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NECİP UYSAL

12JOSEF DE SOUZA
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JOSEF DE SOUZA

13MONTERO
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MONTERO

14RIDVAN YILMAZ
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RIDVAN YILMAZ

15ATIBA HUTCHINSON
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ATIBA HUTCHINSON

16DORUKHAN TOKÖZ
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DORUKHAN TOKÖZ

17BERNARD MENSAH
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BERNARD MENSAH

18ADEM LJAJIC
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ADEM LJAJIC

19RACHID GHEZZAL
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RACHID GHEZZAL

20VINCENT ABOUBAKAR
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VINCENT ABOUBAKAR

21OKAN BURUKUN TERCİHİ...
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OKAN BURUK'UN TERCİHİ...

Başakşehir'in sahaya çıkması beklenen 11'i ise şu şekilde; Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba

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