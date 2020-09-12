Son Dakika | Belhanda Galatasaray - Gaziantep maçına damga vurdu!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Galatasaray'da üç futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşadı.
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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmada Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Younes Belhanda, Emre Kılınç ve Radamel Falcao'yu ilk 11'de görevlendirdi.
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Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne görev bekledi.
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Müsabakaya ilk 11'de başlayan yeni transferler Fatih Öztürk, Elabdellaoui ve Emre Kılınç, ilk kez bir resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı terletti.
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- Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasını giydi
Galatasaray'dan 2011'de ayrılan ve 9 yıl sonra yeniden dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı formayı 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sırtına geçirdi. Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.
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- Üç yeni transfer kadroya alınmadı
Galatasaray'da üç yeni transfer maç kadrosunda yer almadı.Sarı-kırmızılı takımın yeni oyuncularından Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ile Oghenekaro Etebo, maç kadrosu dışında kaldı.
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- Galatasaray, 56 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda
Sarı-kırmızılı takım, yaklaşık 2 ay sonra sahasında lig maçına çıktı.Süper Lig'de sahasında son maçını 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Göztepe ile 18 Temmuz'da yapan Galatasaray, 56 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda rakip ağırladı.
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- Bakan Kasapoğlu'ndan "birlik" mesajı
Türk Telekom Stadı'nın tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birlik mesajı yer aldı. Bakan Kasapoğlu adına tribünde yer alan pankartta "Süper birlig olacak" ifadesi bulundu.
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EMRE KILINÇ İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Emre Kılınç, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü attı.
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FALCAO'DAN 2 GOL 1 ASİST
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Gaziantep maçını 2 gol 1 asistle tamamladı. Geçen sezon bekleneni veremeyen Falcao'nun bu performansı sarı kırmızılı taraftarları umutlandırdı.
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ARDA TURAN ALKIŞ ALDI
9 yıl aradan sonra döndüğü Galatasaray'da kaptanlık görevini de alan Arda Turan, sahada kaldığı 66 dakikada etkili bir oyun oynadı. Sol kanatta görev yapan Arda Turan, hücum çıkışlarında ve savunmada önemli işlere imza attı.
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Arda Turan için taraftarlar da sosyal medyada olumlu yorumlar yaptı.
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GİZLİ YILDIZ BELHANDA
Galatasaray'da skorlarla öne çıkan Falcao, Emre Kılınç ve performansıyla dikkat çeken Arda Turan'ın yanı sıra göze çarpan bir performans da Younes Belhanda'dan geldi.
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Takımdan ayrılacağı konuşulan Belhanda, maçın ilk yarısında müthiş bir performans sergiledi. Belhanda ilk yarıda en çok top kapan, en çok adam eksilten, en çok ikili mücadele kazanan ve en çok isabetli orta yapan isim oldu.
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Sahasındaki son 11 açılış maçını da kazandı
Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasında da galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.
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VAR ile penaltı kazandı
Sarı-kırmızılı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Müsabakanın 5. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından şutunda, top Kubilay Aktaş'tan döndü. Pozisyonda hakem Bahattin Şimşek devam kararı verdi.Yaklaşık 2 dakika sonra oyunun durduğu anda Şimşek, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve Kubilay'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.
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Babel ile Diagne yeniden Galatasaray formasını giydi
Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Ryan Babel ile Mbaye Diagne, yeniden sarı-kırmızılı formayı terletti.Geçen sezonun ikinci yarısını ülkesi Hollanda'nın Ajax takımında geçiren Babel, 66. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna dahil oldu.Geride kalan sezonda Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen Diagne ise 87. dakikada Falcao'nun yerine oyuna girdi.Diagne, oyuna girdikten 5 dakika sonra gole çok yaklaşmasına rağmen fileleri havalandıramadı. Senegalli oyuncusunun 90 2. dakikadaki şutunda top direkten döndü.
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Günay'dan iyi performans
Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, 3 gol yemesine rağmen iyi bir performans sergiledi. Karşılaşmanın 34 ve 35. dakikalarında arka arkaya 3 gol pozisyonunda Feghouli (2) ve Luyindama'nın vuruşlarında gole izin vermeyen Günay, 63. dakikada Falcao, 88. dakikada ise Belhanda'nın vuruşlarında topun ağlara gitmesini önledi.
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Gaziantep FK, açılış maçında yine kazanamadı
Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de yaptığı 2. sezon açılış maçından da puan çıkaramadı. Ligde ikinci sezonuna başlayan kırmızı-siyahlı takım, iki ilk hafta müsabakasında da mağlup oldu.Bu sezon Galatasaray'a 3-1 yenilen Gaziantep FK, geçen sezon ise ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetmişti.