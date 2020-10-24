Son Dakika | BB Erzurumspor-Galatasaray maçında damga vuran o an! Karar sonrası çıldırdı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da teknik direktör Mehmet Özdilek, ligde 4. hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.



Teknik direktör Mehmet Özdilek, sakatlığı devam eden Kaan Kanak'ın yerine Mücahit Albayrak'ı oynatırken, yedeğe çektiği Rashad Muhammed'in yerine de Ricardo Gomes'e şans verdi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısına Farnolle, Obertan, Hasan Hatipoğlu, Novikovas, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, Ricardo Gomes ilk 11'i ile çıktı.