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GeriFutbol Son Dakika | BB Erzurumspor-Galatasaray maçında damga vuran o an! Karar sonrası çıldırdı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 20:22 | 

Son Dakika | BB Erzurumspor-Galatasaray maçında damga vuran o an! Karar sonrası çıldırdı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Erzurumspor'a konuk olurken, maçta büyük itirazların yükseldiği bir an yaşandı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

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Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Oghenekaro Etebo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da yedeğe çekildi.

3TERİMDEN 4 DEĞİŞİKLİK
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TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

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Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antanyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

5ARDA TURAN YİNE YEDEK
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ARDA TURAN YİNE YEDEK

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer aldı.

6GALATASARAYDA KAPTAN BELHANDA
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GALATASARAY'DA KAPTAN BELHANDA

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda maça kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanlarından Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda Turan'ın da yedekler arasında bulunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini Belhanda taktı.

7TAYLAN İLK KEZ ERZURUMA KARŞI
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TAYLAN İLK KEZ ERZURUM'A KARŞI

Öte yandan Galatasaray'ın geçen sezonun başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna dahil ettiği Taylan Antalyalı, ilk kez eski takımına karşı sahada yer aldı.

8BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORDA 2 DEĞİŞİKLİK
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da teknik direktör Mehmet Özdilek, ligde 4. hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, sakatlığı devam eden Kaan Kanak'ın yerine Mücahit Albayrak'ı oynatırken, yedeğe çektiği Rashad Muhammed'in yerine de Ricardo Gomes'e şans verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısına Farnolle, Obertan, Hasan Hatipoğlu, Novikovas, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, Ricardo Gomes ilk 11'i ile çıktı.

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Mavi-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Rashad Muhammed ile Kayacan Erdoğan, Sissoko, Hamroun, Donald, Gökhan Kardeş, Sadiku, Teikeu, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç bulundu.

10LOCADAKİ TARAFTARLAR İZLEDİ
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LOCADAKİ TARAFTARLAR İZLEDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.

11ALBAYRAK TAKİP ETTİ
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ALBAYRAK TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak kendilerine ayrılan bölümde takip etti.

12MEHMET ÖZDİLEK ÇILGINA DÖNDÜ
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MEHMET ÖZDİLEK ÇILGINA DÖNDÜ

Galatasaray, müsabakanın 20. dakikasında Emre Kılınç'la golü bulurken, Erzurumspor cephesinde itirazlar yükseldi. 

13İTİRAZ SESLERİ YÜKSELDİ
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İTİRAZ SESLERİ YÜKSELDİ

Emre'nin attığı gol öncesinde Ryan Babel'in Erzurumsporlu oyuncuya faul yaptığını belirten Özdilek, maçın hakemine itirazda bulundu. 

14VARA BAŞVURULMADI
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VAR'A BAŞVURULMADI

Hollandalı oyuncunun kendi oyuncusuna arkadan sarılarak faul yaptığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini belirten Özdilek, karşılık bulamadı. 

15ÖZDİLEK ÇOK ÖFKELENDİ
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ÖZDİLEK ÇOK ÖFKELENDİ

Maçın hakemi gol pozisyonunu izlemek için VAR'a başvurmazken, Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek bu karara çok öfkelendi.

Ryan Babel'in rakip oyuncuyla yaptığı mücadele objektiflere böyle yansıdı.

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