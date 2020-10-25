MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | BB Erzurumspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Saçma sapan...'
GeriFutbol Son Dakika | BB Erzurumspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Saçma sapan...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 08:09 | 

Son Dakika | BB Erzurumspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Saçma sapan...'

Galatasaray'ın deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya ilgili yazarların görüşlerini derledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay, Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi kaleme aldı. İşte Onay'ın maçla ilgili yazısı:

2
Abone Olgoogle-news

Üç maçtır kazanamayan, üstelik son ikisinde sahadan puansız ayrılan Galatasaray’ın Erzurum’da kazanmaktan başka çaresi yoktu. İlk dakikadan itibaren galibiyet için kararlılıklarını sahaya yansıtan sarı kırmızılılar, Erzurumspor karşısında topa sahip oldu ve oyunun kontrolünü rakibine hiç vermedi.

3
Abone Olgoogle-news

TERİM'İN PLANI İŞLEDİ

Bin 850 metre gibi böylesine yüksek bir rakımda iki tarafa gidip gelen tempolu bir oyun Galatasaray’ın asla tercih etmemesi gereken anlayış idi. Nitekim sahada planı işleyen taraf Fatih Terim’in takımıydı.

4FALCAO VE BABEL...
Abone Olgoogle-news

FALCAO VE BABEL...

Zaman zaman topun yavaş dolaşması sarı kırmızılıların gol bölgesindeki üretkenliğini azalttı. Belhanda’nın Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç’ın dinamizmine katılması Galatasaray’ın orta saha üstünlüğünü almasına yeterli oldu. Falcao ve Babel kaliteleriyle oyuna akıl ve skor kattılar.

5STOPERLER KÖTÜYDÜ
Abone Olgoogle-news

STOPERLER KÖTÜYDÜ

Sarı kırmızılı ekibin dün için en olumsuz tarafı iki stoperinin hatalarıydı. Hemen hemen hiç rahatsız etmeyen ve saha içinde kopuk bir görüntü veren Erzurum’a verilen tek pozisyon ve ev sahibinin kazandığı penaltı, Luyindama ve Marcao’nun hatalarıyla geldi.

6PORTO VE ATLETICO GÜNLERİNİ HATIRLATTI
Abone Olgoogle-news

PORTO VE ATLETICO GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Porto ve Atletico günlerini hatırlatan müthiş bir gole imza atan Falcao’nun atılmasıyla son 20 dakika 10 kişi oynayan Galatasaray, 1 kişi eksik olduğunu hissetmedi.

7MAÇI ÇOK DAHA ERKEN KOPARMALIYDI
Abone Olgoogle-news

MAÇI ÇOK DAHA ERKEN KOPARMALIYDI

Ancak düşündürücü olan saha içinde savunmasından orta alanına forvet hattına tüm hatlarıyla bu kadar olumsuz görüntü veren bir Erzurum karşısında bu kadar üstün oynadığı bir maçı Farnolle’un hatalı yediği 2 golle kazanmasıydı. Galatasaray ev sahibi ekibin felaket görüntüsünü çok daha önce cezalandırıp maçı erken kopartmalıydı.

8Rıdvan Dilmen ise NTVde maçı şöyle değerlendirdi:
Abone Olgoogle-news

Rıdvan Dilmen ise NTV'de maçı şöyle değerlendirdi:

Galatasaray 3 maçtır maç kazanamıyor. Bu yıl dikkatli şekilde izliyor ki Beşiktaş'ta da aynı sıkıntı yaşanıyor. Fenerbahçe'de şu an sıkıntı yok ama yenilgiler geldi mi çatlaklar başlıyor. Çok keyifsiz zaten maçlar. Erzurum maçı kolay görünse de zor maçtır. Sebebi de rakımdan dolayıdır. Oyuncuların performanslarını yüksek göremezsiniz.

9FALCAO ÇOK KLAS GOL ATTI
Abone Olgoogle-news

FALCAO ÇOK KLAS GOL ATTI

Erzurumspor çok yavaş oynayan bir takım. Erzurumspor'un bu akşamki maçı kazanma hakkı bende yoktu. Neyi iyi yaptı Galatasaray? İyi oynadığı bölümlerde gol attı. Kötü oynamaya başladığı zaman zaten gol yedi. İkinci yarıda zaten gol geliyorum dedi. Galatasaray iyi oynarken zaten golü buluyor. Çünkü önde geldiği günlerden beri gördüğüm en iyi performansı gösteren Falcao var. Tam Falcao'nun atabileceği goller bunlar. Çünkü topu düşünün uzaktan geliyor. Burada tecrübe konuşuyor. Falcao kendisini rakip oyuncuya göre ayarladı ve ofsayta girmedi. Ofsayttan çıkıyor vuracakmış gibi havada avantaj sağlıyor. Stop ediyor ve vuruyor. Ofsayta düşmemesi tecrübe, göğüsle alışı klas, şut da klas. İyi oynarken attığı gol.

10COŞKUYU BEĞENDİM
Abone Olgoogle-news

COŞKUYU BEĞENDİM

İkinci yarıdaki coşkusunu beğendim. Kazanma arzusunu doğru ataklarla çok net pozisyon yakalamasa da beğendim. Ama en çok beğendiğim ilk yarıda Okan'ın çıkardığı o top kolay bir top değildir. Çünkü top önünde sekti. Sekmesine rağmen çıkardı. Onun dışında 11'e 10'da pozisyon vermedi.

11MARCAO İÇİN 9 MİLYON EURO DİYORLAR AMA...
Abone Olgoogle-news

MARCAO İÇİN 9 MİLYON EURO DİYORLAR AMA...

Marcao bana göre çok kötü oynadı. Luyindama'da da yorgunluk vardı ama fizik üstünlüğüyle bunu kapatıyor. Marcao'ya 9 milyon Euro falan deniliyor... 9 milyon Euro'yu verene yanına bir adam daha koyup yollayın Marcao'yu. Bu maçta Galatasaray'ın hiç pozisyon vermemesi çok önemli bir detaydır. İkinci yarıdaki Galatasaray'ı beğendim. Hep kötüye bakarsak haksızlık yapmış oluruz. 11'e 10 giden bir maçta pozisyon vermiyor ve hatta pozisyon buluyorsanız bu önemlidir. Psikolojik olarak ve mental olarak bu kadar iyi olmamasına rağmen kazanması da önemlidir. Berabere de bitebilirdi.

12FALCAONUN KIRMIZI KARTI SAÇMA SAPAN
Abone Olgoogle-news

FALCAO'NUN KIRMIZI KARTI SAÇMA SAPAN

Kırmızı karta gelelim. Yahu Allah aşkına futbolculuk sizin bildiğiniz kadar kolay bir iş değil. Futbol vücutla oynanan bir futbol. 2'si de tartışılır ama ikincisinde net göremedim ben. Hakemin Falcao'ya gösterdiği iki sarı kartta da, hadi maksimum bir tanesini verirsin. İlkini ben asla göstermem. Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi. İkincisinde boğazını tutuyordu. Ama yine de bu kadar yatacak bir şey yoktu. Hakemler bu tuzağa gelmeyecekler ve kötü bir maç yönetti.

13ERZURUMSPORUN PENALTISI
Abone Olgoogle-news

ERZURUMSPOR'UN PENALTISI

Penaltı pozisyonunda VAR'a bırakması tuhaf. Çok yakın pozisyona. Sen çal penaltıyı gerekirse VAR düzeltir. O yüzden kötü bir performans izledik hakemden de.

14GOLDEN ÖNCE FAUL TARTIŞMASI...
Abone Olgoogle-news

GOLDEN ÖNCE FAUL TARTIŞMASI...

Arda Kardeşler orta hakem, yardımcı hakemler ve 4. hakem hepsi kötüydü bence. Galatasaray'ın golünden önceki faul tartışmalı pozisyon... Buna çok VAR karışamayabilir. Sebebi de şu, çok tartışma yaratabilecek bir pozisyon olsaydı VAR çağırabilir. VAR'da ofsayta baktılar bence. Faule bakmadılar bence. Ben hakem olsam faulü verirdim. UEFA'nın da söylemine göre kolay faulleri vermeyin diyor. Bizim ülkemizde ucu açık olan şeyler böyle değerlendiriliyor. VAR da karışamıyor galiba böyle şeylere... Sonuçta ikili mücadele diye gördü.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi