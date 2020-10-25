Son Dakika | BB Erzurumspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Saçma sapan...'

MARCAO İÇİN 9 MİLYON EURO DİYORLAR AMA... Marcao bana göre çok kötü oynadı. Luyindama'da da yorgunluk vardı ama fizik üstünlüğüyle bunu kapatıyor. Marcao'ya 9 milyon Euro falan deniliyor... 9 milyon Euro'yu verene yanına bir adam daha koyup yollayın Marcao'yu. Bu maçta Galatasaray'ın hiç pozisyon vermemesi çok önemli bir detaydır. İkinci yarıdaki Galatasaray'ı beğendim. Hep kötüye bakarsak haksızlık yapmış oluruz. 11'e 10 giden bir maçta pozisyon vermiyor ve hatta pozisyon buluyorsanız bu önemlidir. Psikolojik olarak ve mental olarak bu kadar iyi olmamasına rağmen kazanması da önemlidir. Berabere de bitebilirdi.