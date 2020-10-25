Son Dakika | BB Erzurumspor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Saçma sapan...'
Galatasaray'ın deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya ilgili yazarların görüşlerini derledik.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay, Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi kaleme aldı. İşte Onay'ın maçla ilgili yazısı:
Üç maçtır kazanamayan, üstelik son ikisinde sahadan puansız ayrılan Galatasaray’ın Erzurum’da kazanmaktan başka çaresi yoktu. İlk dakikadan itibaren galibiyet için kararlılıklarını sahaya yansıtan sarı kırmızılılar, Erzurumspor karşısında topa sahip oldu ve oyunun kontrolünü rakibine hiç vermedi.
3