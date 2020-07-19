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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 23:39,

Son Dakika | Başakşehir'in şampiyonluk öyküsü | Başakşehir nasıl şampiyon oldu?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda bitime 1 hafta kala Başakşehir şampiyonluğa ulaştı. Peki Başakşehir'in bu tarihi zaferi nasıl geldi. İşte Başakşehir'in adım adım şampiyonluğa giden öyküsü...

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2018-2019 sezonunda şampiyonluğu 33. haftada 2-1 yenildiği Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, 4 sezondur hocası olan Abdullah Avcı'yı da Beşiktaş'a kaptırmıştı.

2EMRE VE ADEBAYORU KAYBETMİŞTİ
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EMRE VE ADEBAYOR'U KAYBETMİŞTİ

Takımın en önemli ismi Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönmesi ve yıldız golcü Adebayor'un ayrılmasıyla Başakşehir büyük güç kaybetmişti.

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Futbol otoritelerinin 'Bütçe küçültülecek ve yıldız futbolcularla yollar ayrılacak. Şampiyon olmaları artık imkansız' dediği Başakşehir, göreve genç teknik adam Okan Buruk'u getirdi.

4SKRTEL VE MEHMET TOPALLA TECRÜBE KAZANDILAR
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SKRTEL VE MEHMET TOPAL'LA TECRÜBE KAZANDILAR

Adebayor'un boşluğunu Caen'den Enzo Crivelli ile dolduran İstanbul ekibi, Martin Skrtel ve Mehmet Topal gibi iki tecrübeli ismi bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

5LİGE MAĞLUBİYETLERLE BAŞLADI
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LİGE MAĞLUBİYETLERLE BAŞLADI

Ligin ilk maçında 3-0'lık Yeni Malatyaspor ve ardından Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Başakşehir 17. sıraya kadar düşmüştü.

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3. haftadaki Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yenilgiyi unutan Turuncu-Lacivertliler, ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un ardından ikinci sırada bitirdi.

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Başakşehir, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyordu.

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Başakşehir, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyordu.

9AVRUPADA GRUPTAN LİDER ÇIKTI
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AVRUPA'DA GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Temsilcimiz, Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in olduğu gruptan 10 puanla lider çıkmayı başarmıştı.

10SPORTING KARŞISINDA MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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SPORTING KARŞISINDA MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Son 32 turunda ilk maçta 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'u 4-1 yenen Başakşehir adını bir üst tura yazdırmıştı.

1116 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİNİ FENERBAHÇE BİTİRDİ
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16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİNİ FENERBAHÇE BİTİRDİ

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybederek tam 16 maç sonra mağlubiyet alan Başakşehir 4. sıraya geriliyordu.

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Başakşehir, ligin 22. haftasından itibaren ise Trabzonspor ile amansız bir liderlik yarışına giriyordu.

1328. HAFTADA LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ
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28. HAFTADA LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

İstanbul ekibi, 28. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor ile berabere kalmasıyla liderliği ele geçirdi.

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29 ve 33. haftalar arasındaki 4 maçta 7 puan alabilen Başakşehir, takipçisi Trabzonspor'un üst üste kayıplarıyla zirvede farkı 4 puana çıkardı.

15TARİHİ ŞAMPİYONLUK
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TARİHİ ŞAMPİYONLUK

33. haftada ise sahasında Kayserispor'u 1-0 yenen İstanbul ekibi tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

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Başakşehir ayrıca lig tarihinde ilk kez ilk iki maçı kaybedip şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

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