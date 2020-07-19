Son Dakika | Başakşehir'in şampiyonluk öyküsü | Başakşehir nasıl şampiyon oldu?

2018-2019 sezonunda şampiyonluğu 33. haftada 2-1 yenildiği Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, 4 sezondur hocası olan Abdullah Avcı'yı da Beşiktaş'a kaptırmıştı.Takımın en önemli ismi Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönmesi ve yıldız golcü Adebayor'un ayrılmasıyla Başakşehir büyük güç kaybetmişti.Futbol otoritelerinin 'Bütçe küçültülecek ve yıldız futbolcularla yollar ayrılacak. Şampiyon olmaları artık imkansız' dediği Başakşehir, göreve genç teknik adam Okan Buruk'u getirdi.Adebayor'un boşluğunu Caen'den Enzo Crivelli ile dolduran İstanbul ekibi, Martin Skrtel ve Mehmet Topal gibi iki tecrübeli ismi bonservissiz olarak kadrosuna kattı.Ligin ilk maçında 3-0'lık Yeni Malatyaspor ve ardından Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Başakşehir 17. sıraya kadar düşmüştü.3. haftadaki Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yenilgiyi unutan Turuncu-Lacivertliler, ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un ardından ikinci sırada bitirdi.Başakşehir, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyordu. Başakşehir, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyordu. Temsilcimiz, Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in olduğu gruptan 10 puanla lider çıkmayı başarmıştı.Son 32 turunda ilk maçta 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'u 4-1 yenen Başakşehir adını bir üst tura yazdırmıştı.Süper Lig'de 19. haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybederek tam 16 maç sonra mağlubiyet alan Başakşehir 4. sıraya geriliyordu.Başakşehir, ligin 22. haftasından itibaren ise Trabzonspor ile amansız bir liderlik yarışına giriyordu.İstanbul ekibi, 28. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor ile berabere kalmasıyla liderliği ele geçirdi.29 ve 33. haftalar arasındaki 4 maçta 7 puan alabilen Başakşehir, takipçisi Trabzonspor'un üst üste kayıplarıyla zirvede farkı 4 puana çıkardı. 33. haftada ise sahasında Kayserispor'u 1-0 yenen İstanbul ekibi tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Başakşehir ayrıca lig tarihinde ilk kez ilk iki maçı kaybedip şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.