Son Dakika | Başakşehir'de şampiyonluk sonrası gündem Edin Visca ve İrfan Can Kahveci!
Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından transfer kulisleri hareketlenmeye başladı. İşte şampiyonluk sabahı Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bombası...
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KULİSLER HAREKETLENDİ
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı pazar gecesinin ardından transfer kulisleri alev aldı. İşte detaylar...
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ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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VISCA PENALTI KAÇIRDI AMA...
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren gol 19. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi. İstanbul ekibi, 36. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.
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BİR HAFTA KALA TARİHİ ZAFER
Medipol Başakşehir ligde puanını 69'a çıkartırken, Trabzonspor 62 puan ile ikinci sırada yer aldı. Rakibinin 4 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli ekip, sezonun bitmesine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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GÖZLER YILDIZ OYUNCULARA ÇEVRİLDİ
İstanbul temsilcisinin yıllardır beklediği şampiyonluğa ulaşmasının ardından gözler kadroda bulunan yıldız oyunculara çevrildi.
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DEVLER HEPSİNİN PEŞİNDE
Başakşehir'de başta İrfan Can Kahveci ve Edin Visca olmak üzere Mehmet Topal ve Volkan Babacan gibi oyuncuların isimleri Süper Lig devleriyle anılıyor.
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BEŞİKTAŞ'TA MEHMET TOPAL SÜRPRİZİ
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde Mehmet Topal ile ilgilendiği iddia edilmişti.
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MENAJERLER ÖNERDİ İDDİASI
Menajerlerin, sezon sonunda Başakşehir'le sözleşmesi sona erecek Mehmet Topal'ı Beşiktaş'a önerdiği ifade edilmişti.
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VOLKAN BABACAN PAYLAŞILAMIYOR
Menajerlerin Beşiktaş’a önerdiği diğer isimlerin arasında Başakşehir’den kaleci Volkan Babacan'ın da bulunduğu öne sürülmüştü.
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GALATASARAY'DA VOLKAN BABACAN SESLERİ
Volkan Babacan'ın tek talibi Beşiktaş değil. Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sarı kırmızılıları transfer için harekete geçmişti.
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YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK
Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan teknik ekibin, yönetime Volkan Babacan ismini verdiği iddia edilmişti. Başakşehir'de Mert Günok'un arkasında kalan Volkan Babacan için harekete geçen Aslan'da yönetim hamlesini yapmaya hazırlandığı kaydedilmişti.
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirecek olan yönetimin, Başakşehir'in patronundan milli kaleciyi isteyeceği belirtilmişti.
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EDİN VİSCA AŞKI ALEVLENEBİLİR
İstanbul temsilcisinde yıllardır yakaladığı istikrarı şampiyonlukla taçlandıran Edin Visca'nın transfer döneminin açılmasıyla birlikte yeniden Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Kulübü ile 2021 yılına kadar mukavelesi olan yıldız futbolcunun, sarı lacivertli takıma gitmeye sıcak baktığı ve bu konuda Medipol Başakşehir'den kolaylık istediği dahi öne sürülmüştü.
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İRFAN CAN KAHVESİ SAVAŞI KAPIDA
Sarı lacivertli ekibin şampiyonluk sonrasında transferi için nabız yoklaması beklenen bir diğer isim ise İrfan Can Kahveci. Milli futbolcu hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor.
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MERT HAKAN'IN RÖVANŞI
Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen Galatasaray'ın yetenekli oyuncu için girişimde bulunacağı iddia edilmiş ve Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zamanında sarı kırmızılı ekibe verdiği söz hatırlatılmıştı.
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FATİH TERİM İSTİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Belhanda'nın satışından yaratılacak gelirle İrfan Can'ın transfer edilmesini istediği belirtilmişti.
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN SÖZÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Medipol Başakşehir'le henüz masaya oturulmadığının altının çizildiği haberde; Göksel Gümüşdağ'ın İrfan Can Kahveci için Galatasaray söz verdiği iddia edilmişti. İşte o satırlar...
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İŞTE O SATIRLAR...
"Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zamanında verdiği söze güveniyor. Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ile beraber İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılması için şampiyonluk istemiş ve 'Size o zaman izin veririm' şeklinde bir söz vermişti."
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SÖZLEŞMESİNİ YENİ UZATTI
Başakşehir'de başarılı performansını devam ettiren 25 yaşındaki futbolcunun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.