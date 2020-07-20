Son Dakika | Başakşehir'de şampiyonluk sonrası gündem Edin Visca ve İrfan Can Kahveci!

İRFAN CAN KAHVESİ SAVAŞI KAPIDA Sarı lacivertli ekibin şampiyonluk sonrasında transferi için nabız yoklaması beklenen bir diğer isim ise İrfan Can Kahveci. Milli futbolcu hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor.