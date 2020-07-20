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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 00:38,

Geceye damga vuran kare! Göksel Gümüşdağ ve Okan Buruk...

Tarihi şampiyonluk sonrası o anlar...

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Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tüm takım saha içinde sevinç yumağı oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk, başkan, yöneticiler ve futbolcular saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de bazı oyuncuların duygulu anlar yaşadığı da görüldü.

3DEV PANKART
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DEV PANKART

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir,'in şampiyonluğunu tribünde dev pankart açıldı. Pankartın üzerinde "Şampiyon Başakşehir" yazısı yer aldı. Bu sırada stat hoparlörlerinden de Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Medipol Başakşehir marşlarına saha kenarından atılan konfetiler de eşlik etti. Şampiyonluk kutlamaları sırasında stattaki elektronik tabelalarda da şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehirli oyuncuların fotoğrafları gösterildi.

4ŞAMPİYONLUĞA ÖZEL TİŞÖRT
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ŞAMPİYONLUĞA ÖZEL TİŞÖRT

Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olan Medipol Başakşehir'de teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtlerini giydi ve şapkalarını taktı. Tişörtlerin üzerinde, "Şampiyon Başakşehir" yazısı yer aldı.

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Ayrıca, dev balonlarda da "Türkiye'nin yeni şampiyonu" yazısına yer verildi. Oyuncular, sahada bol bol fotoğraf çektirdi ve marşlara eşlik etti.

6KONYASPORUN GALİBİYETİ KUTLAMALARI ERKEN BAŞLATTI
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KONYASPOR'UN GALİBİYETİ KUTLAMALARI ERKEN BAŞLATTI

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan mücadele devam ederken, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluktaki en yakın rakibi Trabzonspor'un, İttifak Holding Konyaspor önündeki yenilgi haberi Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk coşkusunu erken başlattı.

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Protokol tribününde yer alan turuncu-lacivertli ekibin yöneticileri ve yedek kulübesindeki futbolcular karşılaşma sürerken "Şampiyon Başakşehir" tezahüratları yaptı.

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Yedek oyuncular da birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlamaya erken başladı.

9OKAN BURUKUN TARİHİ BAŞARISI
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OKAN BURUK'UN TARİHİ BAŞARISI

Medipol Başakşehir'i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı. Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekibi tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Bitime bir hafta kala Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 6. takım olarak tarihe geçti.

10HEM OYUNCU HEM HOCA OLARAK ŞAMPİYONLUK YAŞADI
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HEM OYUNCU HEM HOCA OLARAK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçti.

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Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırmış oldu.

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Futbolculuğu döneminde Galatasaray ile 4'ü üst üste olmak üzere toplam 7 şampiyonluk yaşayan Buruk, teknik direktör olarak da Medipol Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa taşıdı.

13İKİNCİ KUPASINI KAZANDI
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İKİNCİ KUPASINI KAZANDI

Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonlukla birlikte kariyerindeki ikinci kupasını kazandı. Buruk, 2017-2018 sezonunda da Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğu elde etmişti.

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15İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA
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İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını da elde etti. Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.

1623 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU
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23 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 23'ü kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertli takımda, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

17ROBINHO 5. FARKLI ÜLKEDE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
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ROBINHO 5. FARKLI ÜLKEDE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış oldu. Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de ekledi.

18KASASINI DOLDURDU
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KASASINI DOLDURDU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira “ayak bastı” parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda.

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Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.

21TFF SÜPER KUPADA RAKİBİNİ BEKLİYOR
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TFF SÜPER KUPA'DA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Süper Lig'de şampiyon olmayı garantileyen Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa için de mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının galibi, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.

22İÇ SAHADA 16 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
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İÇ SAHADA 16 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı son 16 karşılaşmayı kaybetmedi. Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, evindeki son 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

23LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
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LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki başarısıyla da dikkati çekiyor. Medipol Başakşehir 33 hafta sonunda kalesinde 31 gol gördü. İstanbul ekibi, maç başına 0,94'lük gol yeme ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

24BEDAŞTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
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BEDAŞ'TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Bu arada Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) açıklama geldi.

25BEDAŞtan yapılan yazılı açıklama şöyle;
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BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir -Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır."

26CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN TEBRİK MESAJI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

27BAKAN KASAPOĞLUNDAN TEBRİK
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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Süper Lig 2019-2020 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü kutluyorum. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu değerli kulübümüzün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve turuncu lacivertli camiayı kutluyorum. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum."

28TFFDEN KUTLAMA MESAJI
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TFF'DEN KUTLAMA MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutlarız. Başarılarından ötürü yönetim, teknik heyet ve futbolcuları tebrik eder, Medipol Başakşehir'e önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" denildi.

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