Geceye damga vuran kare! Göksel Gümüşdağ ve Okan Buruk...

KASASINI DOLDURDU Medipol Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira “ayak bastı” parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.