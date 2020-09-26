Son Dakika | Başakşehir'de Karagümrük mağlubiyeti sonrası gündem Edin Visca! Fenerbahçe...

"VISCA BU KULÜBÜN SEMBOLÜ" Edin Visca'nın Medipol Başakşehir'de çok mutlu olduğunun da altını çizen şampiyon teknik adam, "Edin Visca bu kulübün sembolü. En değerli oyuncularından biri. Visca'nın isteği uzun yıllar burada devam etmek. Biz de bunu istiyoruz. Burada çok mutlu, iyi şeyler yapmak istiyor. Ona da hak vermek gerekiyor. Onun da kötü oynayacağı maçlar olacak. Bu maçta istediklerini yapamadı. Takım kaptanlarımızdan biri. Bu maçta yeterli katkıyı sağlayamadı, biraz da yorulduğu için değişikliğe gittim. Visca, bu takıma çok büyük hizmetler etti, yine edecek." şeklinde konuştu.