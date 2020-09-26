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Futbol
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 12:10 | 

Son Dakika | Başakşehir'de Karagümrük mağlubiyeti sonrası gündem Edin Visca! Fenerbahçe...

Son şampiyon Başakşehir'in Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından Edin Visca cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.

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1GÜNDEM EDIN VISCA
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GÜNDEM EDIN VISCA

Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından gözler ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'ya çevrildi. İşte detaylar...

2KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
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KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

Süper Lig'de son şampiyon Başakşehir, 2020-21 sezonuna kabus gibi bir başlangıç yaptı.

3TARİHE GEÇTİ
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TARİHE GEÇTİ

Bu sezon çıktığı ilk 3 maçta mağlup olan İstanbul temsilcisi, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip olarak tarihe geçti.

4GOL SEVİNCİ YOK
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GOL SEVİNCİ YOK

Medipol Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun ardından ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı ve bu periyotta henüz gol sevinci dahi yaşayamadı.

5GÖZLER EDIN VISCAYA ÇEVRİLDİ
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GÖZLER EDIN VISCA'YA ÇEVRİLDİ

İstanbul ekibinde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gözler takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında olan Edin Visca'ya çevrildi.

6OKAN BURUKTAN NEŞTER SİNYALİ
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OKAN BURUK'TAN NEŞTER SİNYALİ

Karagümrük mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başekşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Edin Visca'nın geleceğine ilişkin konuştu hem de takımda bazı ayrılıklar yaşanacağının sinyallerini verdi.

7HEDEFİ OLMAYAN OYUNCULARLA DEVAM ETMEYECEĞİZ
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"HEDEFİ OLMAYAN OYUNCULARLA DEVAM ETMEYECEĞİZ"

Hedefi olmayan oyuncularla yola devam etmeyeceğini belirten Okan Buruk, "En başta sorumluluk bana ait. Oyuncularımın da onlara duyduğum güvenin karşılığını vermesi lazım. Bazen değişim de ihtiyaç oluyor. Ben bu değişime çok sıcak bakmıyordum, şampiyon olan bir takımdık ama çok fazla hedefi olmayan oyuncularla devam etmeyeceğiz." dedi.

8VISCA BU KULÜBÜN SEMBOLÜ
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"VISCA BU KULÜBÜN SEMBOLÜ"

Edin Visca'nın Medipol Başakşehir'de çok mutlu olduğunun da altını çizen şampiyon teknik adam, "Edin Visca bu kulübün sembolü. En değerli oyuncularından biri. Visca'nın isteği uzun yıllar burada devam etmek. Biz de bunu istiyoruz. Burada çok mutlu, iyi şeyler yapmak istiyor. Ona da hak vermek gerekiyor. Onun da kötü oynayacağı maçlar olacak. Bu maçta istediklerini yapamadı. Takım kaptanlarımızdan biri. Bu maçta yeterli katkıyı sağlayamadı, biraz da yorulduğu için değişikliğe gittim. Visca, bu takıma çok büyük hizmetler etti, yine edecek." şeklinde konuştu.

9SOSYAL MEDYADA YIKILDI
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SOSYAL MEDYADA YIKILDI

Medipol Başakşehir'in arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar, Okan Buruk'un Edin Visca'nın takımdaki geleceğine dair verdiği bu demeç ve yetenekli oyuncunun sahadaki isteksiz görüntüsünün ardından sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti.

10BİNLERCE PAYLAŞIM
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BİNLERCE PAYLAŞIM

Sarı lacivertli ekibin yıllardır kadrosuna katmak istediği Edin Visca'nın transferinin hayalini kuran taraftarlar, sosyal medya üzerinden yıldız oyuncu hakkında binlerce paylaşımda bulundu.

11KAFASI KARIŞIK YORUMLARI
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'KAFASI KARIŞIK' YORUMLARI

Söz konusu paylaşımlarda Edin Visca'nın transfer edilmesi için doğru zaman olduğu ve deneyimli kanat oyuncusunun da olası Fenerbahçe transferinden dolayı kafasının karış olduğu yorumları yapıldı.

12BOMBALAR ARKA ARKAYA
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BOMBALAR ARKA ARKAYA

Hafta başında çıkan haberlerde; Bankalar Birliği yapılandırmasıyla harcama limitlerinde nefes alan ve Vedat Muriç ve Jailson'un transferleriyle kasasını dolduran Fenerbahçe'nin transfer bombalarını patlatmak için harekete geçtiği kaydedilmişti.

13İMZA AŞAMASINA GELDİ İDDİASI
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İMZA AŞAMASINA GELDİ İDDİASI

Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği ve Emre Belözoğlu'nun bir süredir transferi bitirmek için mesai harcadığı Bosnalı yıldızın imza aşamasına geldiği öne sürülmüştü.

14ALİ KOÇ DEVREYE GİRMİŞTİ
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ALİ KOÇ DEVREYE GİRMİŞTİ

Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un resmi adımı Galatasaray derbisine kadar atıp bombayı patlatmak istediği iddia edilmişti.

15BEKLENTİLERİN UZAĞINDA
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BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

Fenerbahçe forması giymeyi çok istediği ifade edilen Edin Visca'nın da sezonun ilk 3 haftasında performans olarak beklentilerin uzağında kaldı.

16KAFASI KARIŞIK MI
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KAFASI KARIŞIK MI?

Bu form düşüklüğü, transfer görüşmeleri nedeniyle kafasının karışık olmasına bağlanıyor.

17İŞTE FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN PAYLAŞIMLARI
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İŞTE FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN PAYLAŞIMLARI

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