Son Dakika | Başakşehir - PSG maçı sonrası olay olan yorum! "Kabadayı gibi, ürküttü..."

İki eski on numara olan İrfan Can ve Berkay üzerinden isabetli paslarla baskıyı kıran temsilcimiz kenara indiğinde ise serseri ortalardan ziyade akıllı bir şekilde ceza yayı üzerindeki pasla çıkarak önemli şut imkânlarına sahip oldu. Visca biraz iyi vursa ya da İrfan Can biraz daha hızlı bir şekilde düşünüp kendisinden beklenen şutları çıkarsa oynadığı iyi oyunun karşılığını daha ilk devre bitmeden alabilirdi.