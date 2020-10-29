Son Dakika | Başakşehir - PSG maçı sonrası olay olan yorum! "Kabadayı gibi, ürküttü..."

METİN TEKİN Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası Başakşehir'i. Kolay değil. Cesur olabilirsiniz, cesareti gösterirsiniz ama yapamayabilirsiniz. Başakşehir cesurca oynadı ve yaptı. 18 şut, 4 isabet ve bunların belki de hiçbiri saçmasapan vuruşlar değil. 2-0'a çok üzüldüm ama çok da beğendiğimi söyleyebilirim Başakşehir'i. Hiç dağılmadan, birlikte oynadı ki Türk takımlarının çok yaşadığı bir şeydir. 2-0, 2 maçı da kaybettik ama çok keyif aldım, Başakşehir'in bu kadar üretken olması önemli.