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GeriFutbol Başakşehir-Beşiktaş maçına damga vuran kare! Goller sonrası Sergen Yalçın...
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Futbol
Fotoğraflar: Hüseyin Yavuz - Cengiz Malgır
Haber Giriş: 16 Ekim 2021 - 09:56 | 

Başakşehir-Beşiktaş maçına damga vuran kare! Goller sonrası Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting maçı öncesi hayal kırıklığı yaşadı. Üst üste 2. deplasman maçını kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüntüsü, maça damga vuran en önemli anlardan biri oldu.

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İşte kritik karşılaşmada yaşananlar...

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Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan son şampiyon Beşiktaş, ummadığı bir yenilgi aldı.

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Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i Vodafone Park'ta konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Başakşehir deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

4İLK MAÇINDA 3 PUAN

İLK MAÇINDA 3 PUAN!

Milli arada Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındaki ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı almış oldu.

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Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan genç futbol adamı, galibiyeti oyuncularıyla birlikte kutladı.

6SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE

Üst üste 2. deplasmanından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

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Sergen Yalçın'ın yerine siyah-beyazlı takımın başında, yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.

8TELEFON ELİNDEN DÜŞMEDİ

TELEFON ELİNDEN DÜŞMEDİ

Mücadeleyi dikkatli bir şekilde takip eden başarılı teknik adamın sık sık telefonla görüştüğü görüldü.

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Karşılaşma boyunca tribünde yer alan Sergen Yalçın'a, yönetici Emre Kocadağ ve Beşiktaşlılığı ile bilinen usta oyuncu Zafer Algöz de eşlik etti.

10ZAFER ALGÖZ SÜRPRİZİ

ZAFER ALGÖZ SÜRPRİZİ

Sergen Yalçın böylece, Beşiktaş kariyerinde ilk kez üst üste 2 deplasmanda maçından mağlup ayrılmış oldu.

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