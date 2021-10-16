Başakşehir-Beşiktaş maçına damga vuran kare! Goller sonrası Sergen Yalçın...
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting maçı öncesi hayal kırıklığı yaşadı. Üst üste 2. deplasman maçını kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüntüsü, maça damga vuran en önemli anlardan biri oldu.
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İşte kritik karşılaşmada yaşananlar...
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Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan son şampiyon Beşiktaş, ummadığı bir yenilgi aldı.
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Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i Vodafone Park'ta konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Başakşehir deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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İLK MAÇINDA 3 PUAN!
Milli arada Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındaki ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı almış oldu.
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Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan genç futbol adamı, galibiyeti oyuncularıyla birlikte kutladı.
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SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE
Üst üste 2. deplasmanından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.
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Sergen Yalçın'ın yerine siyah-beyazlı takımın başında, yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.
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TELEFON ELİNDEN DÜŞMEDİ
Mücadeleyi dikkatli bir şekilde takip eden başarılı teknik adamın sık sık telefonla görüştüğü görüldü.
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Karşılaşma boyunca tribünde yer alan Sergen Yalçın'a, yönetici Emre Kocadağ ve Beşiktaşlılığı ile bilinen usta oyuncu Zafer Algöz de eşlik etti.
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ZAFER ALGÖZ SÜRPRİZİ
Sergen Yalçın böylece, Beşiktaş kariyerinde ilk kez üst üste 2 deplasmanda maçından mağlup ayrılmış oldu.