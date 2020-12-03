Son Dakika | Başakşehir, Almanya'da gündem oldu! 'Bunun adı çılgınlık...'
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig ile oynadığı maç başta Almanya olmak üzere Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı 3 gol atsa da son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve sahadan 4-3 yenik ayrıldı. Almanya başta olmak üzere Avrupa basını ise maç hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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Gecenin en güzel maçları arasında gösterilen karşılaşmada hat-trick yapan İrfan Can Kahveci ve son dakikada golü atan Alexander Sörloth ön plana çıktı.
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'İRFAN CAN HARİKA OYUNCU'
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ''İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi. Frikik zaten harikaydı, 2. gol de öyle. Müthiş bir sol ayağı var. Sörloth'un golü onun için çok önemli, bizim için de böyle. O golle 3 puanı aldık. Karmaşık 30 dakika oynadı, çok top alamadı ama sonunda gol attı, ben mutluyum, o da mutludur diye düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.
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SÖRLOTH: 'TÜRK TARAFTARLA ÖZEL İLİŞKİM VAR'
Leipzig adına ilk golünü 12. resmi maçında atan ve Başakşehir karşısında galibiyeti getiren isim olan Alexander Sörloth ise ''Türkiye'den her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük. Türkiye'yi özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı.'' şeklinde konuştu.
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'BAŞAKŞEHİR KALİTESİNİ GÖSTERDİ'
Başakşehir'in kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Leipzig'in 10 numarası Emil Forsberg ise ''İyi bir takıma karşı oynadık, Başakşehir'in kaliteli bir takım olduğunu gördük. 2. yarı seyirciler için eğlenceliydi belki ama bizim için değildi..'' dedi.
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Alman basını ise karşılaşmaya çok geniş yer verirken 7 gollü müthiş maç için şu sözleri kullandı;
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BILD: BUNUN ADI ÇILGINLIK!
''İstanbul'da 7 gollü çılgın gece! Bunun adı çılgınlık... 20 milyon euroluk Sörloth, ilk golünü attı ama çok önemli bir anda attı.''
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SPORT1: SÖRLOTH, LEIPZIG'İ KURTARDI
''İstanbul'daki nefes kesen maçta Leipzig'i son dakikada Sörloth kurtardı! Başakşehir, Manchester United'ı yenerek kalitesini göstermişti zaten, bu maçta da gördük.''
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FOCUS: SÖRLOTH EN ÖNEMLİ MAÇTA ATTI
Sörloth, Leipzig'deki ilk golü için en önemli anı beklemiş! 90+2'de attığı golle Leipzig'n tur umutlarını son maça taşıdı.
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WELT: ÇILGIN MAÇ
Leipzig, son 16 için şansını Sörloth ile sürdürdü. İstanbul'daki çılgın maçta tam 7 gol! En önemlisi Sörloth'dan geldi...
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SPORTSCHAU: 7 GOLLÜ MÜTHİŞ MAÇ
Leipzig'den Başakşehir önünde müthiş galibiyet! İstanbul'daki maç nefes kesti, 90+2'de sahneye Sörloth çıktı
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KICKER: SÖRLOTH'UN İLK GOLÜ MAÇI BELİRLEDİ
Sörloth gol atmak için çok bekledi ama ilk golü için doğru zaman! Leipzig, Başakşehir önünde gereksiz bir heyecan yaptı ama Sörloth ile kurtuldu.
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MUNDO DEPORTIVO: 'TÜRKLER ÇOK ZORLADI'
Başakşehir, Lezipzig'e çok sorun çıkarttı, çok zorladı. İrfan Can'ın golleri harikaydı ama Almanlar, son dakika golü ile Manchester United karşısında final maçına çıkmaya hak kazandı.
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AS: 'ÇILGINCA BİR MAÇ'
İstanbul'da gol düellosunda son sözü uzatmalarda Sörloth söyledi. Çılgın bir maçtı, son dakikaya kadar heyecan sürdü.
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İNGİLİZ EFSANEDEN İRFAN CAN YORUMU
Öte yandan eski İngiliz futbolcu Matt Le Tissier, İngiltere'de karşılaşmayı yorumlarken ''İrfan Can Kahveci hat-trick yaptı ama takımı kaybetti. Acını anlıyorum İrfan, kariyerimde 2 kez benim de başıma geldi.'' şeklinde konuştu.
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'İRFAN İNANILMAZ, SEVILLA'DA İSTERİM'
İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia maçın ardından ''İrfan Can inanılmaz bit futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı'' diye paylaşımda bulundu.
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'GELECEK SEZON İRFAN...'
Bir başka gazeteci Eric Krakauer ise "İrfan Can Kahveci gelecek sezon 5 büyük ligde oynamazsa çok üzülürüm. Yaz aylarında Sevilla görüşüyordu ama doğru haber miydi bilmiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu