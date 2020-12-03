Son Dakika | Başakşehir, Almanya'da gündem oldu! 'Bunun adı çılgınlık...'

'İRFAN CAN HARİKA OYUNCU' Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ''İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi. Frikik zaten harikaydı, 2. gol de öyle. Müthiş bir sol ayağı var. Sörloth'un golü onun için çok önemli, bizim için de böyle. O golle 3 puanı aldık. Karmaşık 30 dakika oynadı, çok top alamadı ama sonunda gol attı, ben mutluyum, o da mutludur diye düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.