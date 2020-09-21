Son Dakika | Başakşehir 0-2 Galatasaray maçının ardından spor yazarları ne dedi? Transferi yayında açıkladı! 20 milyon...
Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak girdi. Kritik zaferin ardından flaş transferi yayında açıkladı...
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20 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Galatasaray'ın son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir transfer açıklaması geldi. 20 milyon euro ve detaylar...
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2'DE 2
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. İlk haftada Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, sezona 2'de 2 yaparak başladı. Galatasaray'da Radamel Falcao, 2. haftada 3 gole ulaşırken yeni transfer Etebo ise ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
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SPOR YAZARLARI NE DEDİ?
İşte Fatih Terim'in öğrencilerinin Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e karşı deplasmanda 4 maç sonra kazandığı gecenin ardından spor yazarı görüşleri ve yayında açıklanan transfer...
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UĞUR MELEKE
BU sezon üç resmi maçta izlediğimiz ve her birini iki farklı kazanan Galatasaray, şu anda ligin en formda takımı. Falcao, Emre, Taylan, Marcao gibiler zaten sezonu iyi açmışlardı; dün bu gruba mükemmel oynayan iki adam, Saracchi ve Belhanda da katıldılar. Taylan-Belhanda-Emre Kılınç üçlüsü özellikle 2-0’a kadar ikili mücadelelerde açık bir üstünlük kurdular, serseri topların çoğunu kazandılar ve Okan Buruk’un orta saha stratejisini daha 46’da değiştirmeye zorladılar. Okan Hoca’nın takımı merkezde hemen hemen hiç akılcı pas serisi yakalayamayınca, savunma arkasına koşu yapacak pası hiç atamayınca, Demba Ba’yı orta sahaya çekmekte aradı çareyi.
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BURUK MUTSUZ
Başakşehir için bir şeylerin iyi gitmediğini daha maç öncesi teknik adam röportajlarını izlerken hissetmiştim. Şampiyon hoca Okan Buruk mutsuzdu, özellikle sol açık için yeterli opsiyonlarının olmamasından, Chadli’nin hazır hale gelmemesinden yakındı. Maç başlayınca empati kurdum doğrusu hocayla. Geçen sezonun yıldızı Visca’yı Saracchi sahadan sildi adeta. hasan ali-aleksic’in görev yaptığı sol taraf da eklektik ögelerle kurulduğu için kazandığı topları geçen sezonkinden çok daha verimsiz kullanan bir Başakşehir vardı sahada.
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KAYTARMA ŞANSI YOK
Tabii Ki Temmuz ortasına kadar Avrupa’da yarışan Başakşehir takımının hem fiziksel, hem de mental bir yorgunluğu var. Paris St.Germain bile lige iki yenilgiyle başladı, Manchester United Premier Lig’in ilk haftasında sahadan silindi. Ancak Okan Buruk’un kadro derinliğinin geçen yılın gerisinde olduğunun da altını çizmek gerek. Geçtiğimiz sezon bu takımı şampiyon yapan 1 numaralı sebep de buydu aslında: Başakşehir’in kulübesinde elia, robinho, aziz, Berkay, aleksic gibileri olduğu için sahadakilerin sarsılma fırsatı olmuyordu hiç. Şimdi benzer bir durumu G.Saray’da görüyoruz. Kulübedeki Ömer, Diagne, Babel, Linnes öyle rahatsız ediciler ki, ilk 11’in kaytarma şansı olmuyor hiç. Hep söylerim, “alternatifin kadar iyisin” bu hayatta. Terim’in herkesi hazır ve sıcak tutması, başarıyı getiriyor otomatik olarak.
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BELHANDA’NIN KARiYER MAÇI
Belhanda’yı daha geçtiğimiz hafta bu sütunda eleştirmiştim: “10 numara oynamak için gerekli asist-gol katkısı yok. Sekiz numara için de fiziksel verileri yetersiz” diye. Fiziksel verilerle kastettiğim kas kütlesi değil, sekiz numaranın gerektirdiği koşu sürekliliği. Her pozisyonda bir ceza alanından diğerine gidip gelecek tempo, istek, görev bilinci. Maalesef Belhanda, Galatasaray formasıyla hemen hemen hiç böyle realist bir top oynamadı. Ya da zaman zaman o coşkuya sahip olsa da, o gün genelde bir gereksiz kartla noktalandı. Ta ki düne kadar... Sanırım, Belhanda’nın Galatasaray kariyerinin en iyi maçıydı dün. Son derece sorumlu, son derece realist bir top oynadı Başakşehir önünde. 27’de Berkay’ın önünde kayarak çaldığı topla takımını 1-0 geriye düşmekten kurtardı. İlk devrenin sonunda 30 isabetli pasla takımının bu alanda lideriydi. Hücumdaki etkinliği bir yana, sağ savunmada defalarca kritik hamleler yaptı Faslı.
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BÖYLE KAÇ MAÇ OYNAR?
Bu performansı alkışlamakla birlikte Galatasaraylılar’ın kafasındaki soru işareti sanırım şu: Belhanda sezonda kaç maçı bu seviyede oynar? Dördüncü sezonunun üçüncü maçındaki bu futbolu, onu markette değerlendirmemek için geçerli ve yeterli sebep midir? Dünkü performansına büyük saygı duymakla birlikte, sürekliliği konusunda ben biraz şüpheliyim doğrusu.
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‘MERT OYUN’ HAREKETi
Hemen her sezon buradan benzer bir “mert oyun” çağrısı yapıyorum, ama maalesef güçlü bir karşılık alamıyorum. Süper Lig her geçen gün daha fazla aldatmaya, daha fazla emek hırsızlığına sahne olan bir turnuva haline dönüşüyor. Ufacık darbe alan canhıraş çığlıklar atıyor, omzuna vurulan yüzünü tutuyor, ayakkabıyı gören kendini yere bırakıyor. Dün de 67’de Crivelli, Marcao’nun tabanının kendisine yöneldiğini görünce hemen bıraktı kendini yere. Oysa en ufacık darbe yoktu o pozisyonda. Crivelli aslında bunları sık yapan bir oyuncu değil. Ama ne yazık ki ligin genel hali belli ki herkesi zehirliyor. Kötülük iyiliği bastırmamalı. TFF, maç sırasında gözden kaçsa bile hafta içinde bu tarz aldatmalara caydırıcı cezalar vermeli. Acilen. Hemen.
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KANAT ATKAYA
Sezonun hemen başı için zorlayıcı bir fiktsür problemi duruyor Galatasaray’ın önünde. Azerbaycan’dan geldi, 2 idman yaptı, Başakşehir deplasmanına gitti ve hafta yeni başladı henüz! Ufukta bir Hajduk Split bir de Fenerbahçe maçı var. Hal böyleyken Fatih Terim eksiltemediği/tamamlayamadığı kadrosuyla yola çıkmak ve ilerlemek durumunda. Dün geceki maç, olayların nasıl seyredebileceği ile ilgili ipuçları barındırabilecek türdendi. Geçen sezonun şampiyonu bir ölçüde kadrosunu korumayı başarmış, sahasında bileği bükülmeyen türden. Başakşehir’in topa sahip olmak konusunda ısrarcı bir takım olmadığı malum; bu durum Galatasaray’ın çok sevdiği pas trafiğini gönlünce sürdürmesine imkân tanıdı bir süre. 10’uncu dakikaya kadar pehlivan gibi birbirini tartan iki rakip bu dakikadan itibaren ivme kazanan oyunu güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptı.
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DEMBA BA’NIN TALİHSİZLİĞİ
Demba ba’nın savunmaya koşan santrfor talihsizliği kategorisinden sebep olduğu penaltı Galatasaray’a gol olarak geri döndükten sonra Başakşehir silkindi ve iki takım istatistiklere de ‘kafa kafaya’ yansıyacak bir maç çıkardı. Falcao’nun ligde üretilen ilk dört golle de ilişkili olması, Saracchi’nin savunmaya ve hücuma yüzde yüz katkı sağlayarak mükemmel bir ilk yarı oynaması, Taylan’ın gelişimi ve Omar Elabdellaoui’nin de umut veren yıldız kontenjanından radara takılması Galatasaray adına sevindiriciydi. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Başakşehir baskıyı artırırken Galatasaray da karşı atakla golü kovalayan takım görüntüsüne büründü. Maç “Galatasaray golü yiyecek galiba” noktasına doğru ilerlerken bu kez Fatih Terim’in Falcao, Feghouli ve Arda’yı çıkarttığı, Diagne, Etebo ve Babel’i sahaya sürdüğü hamlesi geldi.
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DEĞİŞİMİN KAHRAMANLARI
Bu değişimin kahramanları arasındaki Diagne ve babel üzerinden gelişen ve belhanda’nın şık vuruşuyla gole dönüşen atak hamleyi de ‘doğru’ olarak kayıtlara geçirmiş oldu. 76’ncı dakikada, maçın son düzlüğüne girerken gelen bu gol Başakşehir’i derinden sarstı ve kendine gelmesi de zaman aldı haliyle. Maç sona ererken topla oynama oranlarında Başakşehir’in üstün olması da bu durumda bir mana ifade etmedi. Galatasaray’ın puanların yanı sıra özgüven de devşirmesi gereken dönemde gelen galibiyet ve daha önemlisi kararlı oyun tarzı umut yeşertecek türdendi. Özetle yol şimdilik doğru görünüyor demektir.
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ALİ NACİ KÜÇÜK
Okan Buruk Galatasaray'ın kazandığı penaltıya büyük tepki gösterdi. İtirazlarını alkışlı protestoya çevirdi. 'Süper Lig'de maç yönetiyorsun ayıp' şeklinde çıkıştı. Marcao gerçekten fark yaratan isim oldu. Oyun 1-1'e gelebilirdi. Galatasaray'a defansif anlamda sağladığı katkı çok fazla. Galatasaray Belhanda'nın yüksek maliyeti nedeniyşe yollarını ayırmak istiyor. Maaşında indirim yapmayacağını da iletti. Belhanda daha sonra 'Sözleşmemi uzatın, maaşımı indireyim' teklifini yaptı. Bugünkü futbol planları değiştirir mi, göreceğiz. Bugünkü maçtan sonra Galatasaray'ın Marcao ile ilgili fikirleri değişiklik gösterebilir. Luyindama'nın da açıklarını kapattı. Belki de Başakşehir maçından sonra istenen rakam 20 milyon euroları bulacak.
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AHMET ÇAKAR
G.Saray, dün gece özellikle ilk yarıda son şampiyon Başakşehir'i sahadan sildi. Bazı oyuncular çok toparlamış. Örneğin Marcao… Çok iyi oynadı. Luyindama da maç eksikliğini giderince belki de Türkiye'nin en güçlü defans göbeği onlar olacak. Taylan dün gece sahanın yıldızı oldu. Ahtapot gibi. Çok güçlü, devamlılığı var, az da pozisyon hatası yapıyor. Belhanda, Feghouli iyiler. Hele hele Arda, fizik olarak hazır hale geldiğinde belki de bu seneye damgasını vuracak. Aslında G.Saray, pandemi öncesinde de çok iyi duruma gelmişti ama salgın onları bitirdi… Bugün oynanacak F.Bahçe maçını seyrettikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; şu an Türkiye'nin en hazırı ve kadro kalitesi en genişi G.Saray! Düşünebiliyor musunuz… Babel ve Diagne ilk 11 oyuncusu değil. Ama bunlar başka takımda olsa, ilk 11'e ilk koyulacak oyuncular. İlk devre penaltı ile golü bulan G.Saray, ikinci yarı daha kontrollü ve kontratak oynamaya çalıştı. Gol de yiyebilirlerdi ama daha fazla gol de bulabilirlerdi. Belhanda'nın attığı gol tam bir ekip çalışması. Diagne getiriyor, içeri kesiyorlar. Babel harika bir asist yapıyor. Belhanda da ayak üstü ile açık köşeye topu bırakıyor. Başakşehir geçen seneki Başakşehir değil. Adeta futbolcular doymuşlar. İdealleri kalmamış gibi oynuyorlar. Ama kadro kalitesine baktığımızda toparlanacakları muhakkak. Gelelim hakeme… Kötü bir maç yönetti. Verdiği penaltı, VAR daveti ile çalındı. Penaltı değil! Neden değil? Çünkü Luyindama ile Demba Ba kafaya çıkıyor, Demba Ba'nın kolu doğal konumunda ve top Luyindama'nın kafasından sekip kola çarpıyor. Bence penaltı yanlış. Ama bu penaltı için VAR daveti olurken neden ilk yarıda Luyindama'nın Demba Ba'ya son adam olarak yaptığı faulde kırmızı kart için davet etmiyor? İnanılır gibi değil.
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LEVENT TÜZEMEN
Başakşehirli ve Galatasaraylı oyuncular futbol oynamayı tercih edince mücadelesi yüksek, kıran kırana bir maç izledik. Kadro istikrarı adına Fatih Terim, Gaziantep'i yenen takımı bozmadı ve doğru yaptı. Çünkü yeni oyuncuların istikrar adına her zaman birbirleri ile oynama alışkanlığına ihtiyacı vardır. Demba Ba'nın yaptığı penaltı sonrası oyunun direksiyonunun başına Galatasaray oturdu. Başakşehirli oyunculara topu kullanacak geniş alan bırakmadılar. Önde yapılan baskı ve ilk toplara müdahale etme isteği Galatasaraylı oyuncuların maçta üstünlüğü ele geçirmelerini sağladı. Başakşehir'in yakaladığı pozisyonlar Galatasaraylı oyuncuların bireysel hatalarından kaynaklandı. Luyindama çok güçlü bir stoper ama laubaliliği bırakmalı. Terim'in sisteminin şifrelerinden biri olan Marcao'yu Galatasaray yarışta kalmak istiyorsa satmamalı. Bu iki oyuncu geriden akıllı top kullanıyorlar. Özellikle Marcao kademelere doğru giriyor. Başakşehir gibi gövdeli orta sahaya rağmen tek Taylan ile mücadele etmek yürekli bir davranıştı. Eğer Feghouli ve Arda biraz daha fiziksel olarak güçlü olsaydı Galatasaray skoru erken arttırabilirdi. Okan Buruk'un çift forvete dönmesi Galatasaray'da bir sarsıntı yaratsa da Terim'in biri zorunluluktan olmak üzere yaptığı 4 değişiklik tam bir nokta atışı idi. Falcao, Arda ve Feghouli yorulmuşlardı, Babel,Diagne ve Etebo Galatasaray'a dinamizm kazandırdı. Özellikle Belhanda'nın attığı golde Diagne ve Babel'in payı çok büyüktü. Terim'in, Galatasaray'da yeniden oluşturduğu sistem hazırlık maçları dahil her 90 dakika daha iyiye giderek çalışıyor. Uzun lig maratonunda kulübesi zengin olan ayakta kalacak. Galatasaray'ın sadece oyunu ve sistemi parlamıyor, kulübesi de ışıldıyor. Son sözüm Taylan Antalyalı'ya... Tırnakları ile formayı kapan Taylan'ın çalışkanlığını alkışlıyorum…
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ÖMER ÜRÜNDÜL
G.Saray, kendisine güvenerek Fatih Terim'in alışılmış oyun anlayışıyla maça başladı. Okan Buruk da bunu önceden düşündüğü için, "Önce kendi alanımda karşılama görevini yapayım. Rakip riskleri artırdığı zaman da ani çıkışlarla pozisyon bulayım" fikrindeydi. Ama maç öncesi düşüncesi 14. dakikada iflas etti. Çünkü G.Saray, penaltı ile skor avantajı elde etti. Benim yeri geldikçe vurguladığım bir konu var; kaleye gelen duran toplarda yardıma gelen santrforlar her zaman tehlikelidir. Demba Ba, adeta penaltıyı hediye etti. Tabii ki, bu golden sonra avantajı yakalayan G.Saray, riski azaltarak oyunu kontrol edip hücum girişimleri yaptı. İlk yarıda kontrol tamamen ellerindeydi. Başakşehir Luyindama'nın hediyesiyle iki pozisyon buldu ama değerlendiremedi İkinci yarıda beklendiği gibi değişik bir tablo oluştu. Doğal olarak G.Saray'da bir tempo düşüklüğü başladı. Başakşehir de yoğun bir baskı kurdu. Önemli olan Fatih Terim'in yapacağı değişikliklere kadarki süreçte golü bulmaktı ama bunu yapamadılar. Terim, biraz geç de olsa değişiklikleri gerçekleştirince ibre tamamen G.Saray'a döndü ve ikinci gol geldi. G.Saray çok önemli 3 puan aldı ve de moral depoladı. Bana göre bu senenin en büyük transferi Taylan. Bunun yanında da keşke her hocanın Linnes gibi kulübede bir profesyoneli olsa. Sahanın en iyisi ise Marcao'ydu. Sağ bek Omar hücumlarda görünmedi ama kendi görev yerinden de rakibe hiçbir tehlikeli atak şansı tanımadı. Luyindama bazı hatalar yaptı ama Marcao ile birlikte üstün fizik güçleri Demba Ba ile Crivelli'ye ağır geldi. G.Saray'da kaleci Fatih başarısını da göz ardı etmemek gerekiyor. Başakşehir, sezona hazır başlamadı. Geçen haftaki Hatay maçında bu zaten belliydi. Eğer çok kuvvetli ve deparlı bir santrfor transfer edemezlerse eldekilerle iki kulvarı götüremezler.
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ERMAN TOROĞLU
Güzel bir maç oldu. İki tarafın da hataları vardı, daha az hata yapan kazandı. İki takımın da kadrosu belli oyunculardan kurulu yani belli oyun sistemleri var, çok fazla yeni oyuncu yok, birbirlerini tanıyan isimler. Zaten iki haftaya baktığımızda kimler şampiyonluğa oynar belli… G.Saray, Fenerbahçe, Başakşehir'i sayabiliriz. G.Saray'ın diğerlerine göre bir avantajı var; hazır iki tane santrforu var. Şu anda diğerlerinde bu yok. Başakşehir'de Demba Ba var. Ama o da etkili değil. Öyle bir penaltı yaptı ki son derece hatalı. Vuramadıysan bırak. Ne gerek var elle oynamaya? Zaten G.Saray öne geçince büyük avantaj sağladı. Sebebi Başakşehir kapalı defanslara karşı zorlanıyor. Rakip üstüne geldiği zaman çabuk oyuna çıkıp rakibin arka tarafında açık alan bulan bir takım. Zaten ikinci yarı başlarken Okan baktı ki olmayacak Crivelli'yi soktu. Hani forvette iki uzunla rakip defansı dağıtayım diye ama o iki uzunu kullanacaksan topu kenarlardan aut çizgisine indirip orta yapmalısın. Başakşehir ne yaptı? Ceza alanı kenarından ceza alanı ön çizgisine gelmeden doldur boşalt yaptı. G.Saray'ın orta sahası çabuk hareket edebilse farkı açabilirdi. Belhanda ile Arda çalışıyorlar ama bir yere kadar. Taylan müthiş iş yapıyor. Hani lastik patlar da yapıştırır kullanırız ya her tarafa o koşuyor. Falcao ilk yarı çok yalnız kaldı. İstediği topları alamadı. Ama Diagne girdi, G.Saray'ın orta alanı da çıkmaya başladı. Yani şu net: Diagne-Falcao ikilisi bir teknik adam için şans. G.Saray belki de ileride büyük rakibi olacağı birisini 3 puan geriye attı. Oynadıkları toptan kendileri de keyif aldılar. Genç hakem Atilla Karaoğlan iki tarafa da belli oranda yaklaştı. Art niyetli davranmadı. Kafasında farklı şeyler yoktu, gördüğünü çalmaya çalıştı. Genç hakemlere ihtiyacımız var.