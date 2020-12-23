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GeriBasketbol Son Dakika | Gece yarısı görülmemiş kriz! Fenerbahçe iddiaları sonrasında hayatının şoku...
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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 07:58 | 

Son Dakika | Gece yarısı görülmemiş kriz! Fenerbahçe iddiaları sonrasında hayatının şoku...

İsmi Fenerbahçe ile anılan ve Anadolu Efes maçı için takımı Barcelona ile İstanbul'a gelen Thomas Heurtel dönüş uçağına alınmadı. İşte gece yarısı yaşanan kriz...

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1GÖRÜLMEMİŞ KRİZ
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GÖRÜLMEMİŞ KRİZ

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan kritik maçın ardından spor dünyasında eşine ender rastlanacak bir kriz yaşandı. İşte detaylar...

2HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
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HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Fenerbahçe Beko'nun transfer listesinde bulunan ve sarı lacivertli takıma imza atması an meselesi olarak gösterilen Thomas Heurtel, takımı Barcelona'nın Turkish Airlines EuroLeague'de İstanbul'da Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği maçın ardından hayatının şokunu yaşadı.

3TAKIMI KAYBETTİ
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TAKIMI KAYBETTİ

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı konuk etti. Barcelona'nın etkili başladığı karşılaşmayı Anadolu Efes önde tamamladı. Barcelona'yı 86-79 mağlup eden Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı.

4TRİBÜNDEN İZLEDİ
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TRİBÜNDEN İZLEDİ

Son günlerde ismi transfer dedikodularında sıkça geçen Thomas Heurtel, takımı Barcelona’nın Anadolu Efes'e mağlup olduğu kritik mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu’nun basın tribününden takip etti.

5UÇAĞA ALINMADI
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UÇAĞA ALINMADI

Karşılaşma sonrasında Barcelona kafilesi özel uçakla İspanya’ya döndü ancak adı Fenerbahçe ile de anılan Thomas Heurtel, takım uçağına alınmayarak İstanbul'da bırakıldı.

6KULÜBÜN ARKASINDAN İŞ ÇEVİRDİ
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"KULÜBÜN ARKASINDAN İŞ ÇEVİRDİ"

Barcelona'nın söz konusu Thomas Heurtel kararının, Fransız oyuncunun sözleşmesinin feshi görüşmeleri sırasında menajeri ile birlikte Katalan kulübünün “arkasından iş çevirdiğini” düşünmesi nedeniyle alındığı ifade ediliyor.

7FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI
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FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Thomas Heurtel’in menajerlik şirketi, Barcelona'yı oyuncunun sözleşmesi feshedildikten sonra Fenerbahçe Beko ile anlaşacağı konusunda ikna etmişti.

8SÖZDE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEKTİ
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SÖZDE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEKTİ

Thomas Heurtel de başantrenör Sarunas Jasikevicius'un planlarında yer almamasına İstanbul’a takımla birlikte seyahat etmek ve “sözde” yeni takımı ile görüşmeleri daha rahat sürdürmek istemişti.

9ANCAK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
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ANCAK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fakat Barcelona, sürecin devamında Fenerbahçe‘nin Thomas Heurtel ile ilgilenmediğini ve oyuncunun Real Madrid ile gizli bir şekilde görüşmeler yürüttüğünü öğrendi.

10İHANET OLACAK GÖRÜLÜYOR
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İHANET OLACAK GÖRÜLÜYOR

Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un Thomas Heurtel’e çok öfkeli olduğu ve yaşananları 'ihanet' olarak gördüğü kaydediliyor.

11WESTERMANN TRANSFERİ ASKIYA ALINDI
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WESTERMANN TRANSFERİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Fenerbahçe tarafından Barcelona ile anlaştığı için sözleşmesi feshedilen Leo Westermann’ın transferi de bu gelişmeler neticesinde askıya alındı.

12ŞİMDİLİK İMZALAR ATILMAYACAK
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ŞİMDİLİK İMZALAR ATILMAYACAK

Barcelona, bu durum sonrasında Westermann ile anlaşmasını şimdilik gerçekleştiremeyecek.

13AİLESİ İSPANYADA
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AİLESİ İSPANYA'DA

Öte yandan Fransız oyuncunun ailesi, şu anda Barcelona’da ve COVID-19 tedbirleri nedeniyle Avrupa genelinde seyahatler zorlu koşullar altında kısıtlamalar çerçevesinde devam ediyor.

14BİREYSEL UÇUŞU PROBLEM OLABİLİR
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BİREYSEL UÇUŞU PROBLEM OLABİLİR

Uçuş yasakları kapsamında Thomas Heurtel'in bireysel olarak İspanya'ya dönüşünün bir hayli zor olması bir başka krizi gündeme getirdi.

15HUKUK SAVAŞI KAPIDA
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HUKUK SAVAŞI KAPIDA

Bir süre ailesinden uzak kalacak olan Thomas Heurtel ile Barcelona arasındaki uyuşmazlığın mahkemeye taşınması ve bir hukuk savaşı başlaması bekleniyor.

16ANADOLU EFESTE FORMA GİYDİ
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ANADOLU EFES'TE FORMA GİYDİ

31 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Anadolu Efes forması giymişti.

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