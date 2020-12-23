Son Dakika | Gece yarısı görülmemiş kriz! Fenerbahçe iddiaları sonrasında hayatının şoku...

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan kritik maçın ardından spor dünyasında eşine ender rastlanacak bir kriz yaşandı. İşte detaylar...
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HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Fenerbahçe Beko'nun transfer listesinde bulunan ve sarı lacivertli takıma imza atması an meselesi olarak gösterilen Thomas Heurtel, takımı Barcelona'nın Turkish Airlines EuroLeague'de İstanbul'da Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği maçın ardından hayatının şokunu yaşadı.
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TAKIMI KAYBETTİ
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı konuk etti. Barcelona'nın etkili başladığı karşılaşmayı Anadolu Efes önde tamamladı. Barcelona'yı 86-79 mağlup eden Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı.
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TRİBÜNDEN İZLEDİ
Son günlerde ismi transfer dedikodularında sıkça geçen Thomas Heurtel, takımı Barcelona’nın Anadolu Efes'e mağlup olduğu kritik mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu’nun basın tribününden takip etti.
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UÇAĞA ALINMADI
Karşılaşma sonrasında Barcelona kafilesi özel uçakla İspanya’ya döndü ancak adı Fenerbahçe ile de anılan Thomas Heurtel, takım uçağına alınmayarak İstanbul'da bırakıldı.
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"KULÜBÜN ARKASINDAN İŞ ÇEVİRDİ"
Barcelona'nın söz konusu Thomas Heurtel kararının, Fransız oyuncunun sözleşmesinin feshi görüşmeleri sırasında menajeri ile birlikte Katalan kulübünün “arkasından iş çevirdiğini” düşünmesi nedeniyle alındığı ifade ediliyor.
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FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI
Thomas Heurtel’in menajerlik şirketi, Barcelona'yı oyuncunun sözleşmesi feshedildikten sonra Fenerbahçe Beko ile anlaşacağı konusunda ikna etmişti.
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SÖZDE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEKTİ
Thomas Heurtel de başantrenör Sarunas Jasikevicius'un planlarında yer almamasına İstanbul’a takımla birlikte seyahat etmek ve “sözde” yeni takımı ile görüşmeleri daha rahat sürdürmek istemişti.
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ANCAK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Fakat Barcelona, sürecin devamında Fenerbahçe‘nin Thomas Heurtel ile ilgilenmediğini ve oyuncunun Real Madrid ile gizli bir şekilde görüşmeler yürüttüğünü öğrendi.
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İHANET OLACAK GÖRÜLÜYOR
Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un Thomas Heurtel’e çok öfkeli olduğu ve yaşananları 'ihanet' olarak gördüğü kaydediliyor.
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WESTERMANN TRANSFERİ ASKIYA ALINDI
Öte yandan Fenerbahçe tarafından Barcelona ile anlaştığı için sözleşmesi feshedilen Leo Westermann’ın transferi de bu gelişmeler neticesinde askıya alındı.
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ŞİMDİLİK İMZALAR ATILMAYACAK
Barcelona, bu durum sonrasında Westermann ile anlaşmasını şimdilik gerçekleştiremeyecek.
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AİLESİ İSPANYA'DA
Öte yandan Fransız oyuncunun ailesi, şu anda Barcelona’da ve COVID-19 tedbirleri nedeniyle Avrupa genelinde seyahatler zorlu koşullar altında kısıtlamalar çerçevesinde devam ediyor.
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BİREYSEL UÇUŞU PROBLEM OLABİLİR
Uçuş yasakları kapsamında Thomas Heurtel'in bireysel olarak İspanya'ya dönüşünün bir hayli zor olması bir başka krizi gündeme getirdi.
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HUKUK SAVAŞI KAPIDA
Bir süre ailesinden uzak kalacak olan Thomas Heurtel ile Barcelona arasındaki uyuşmazlığın mahkemeye taşınması ve bir hukuk savaşı başlaması bekleniyor.
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ANADOLU EFES'TE FORMA GİYDİ
31 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Anadolu Efes forması giymişti.