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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 23:29 | 

Tam 20 yılın ardından resmen bıraktı! Messi faks ile...

Barcelona darmadağın, yeni takımı...

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Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından tam anlamıyla Lionel Messi depremi yaşanıyor.

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İspanyol devi bu tarihi sonucun ardından teknik direktör Setien'in yerine Ronald Koeman'ı göreve getirmişti.

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İşte ne olduysa bu olayın ardından başladı. Ronald Koeman ayağının tozuyla takımın kaptanı Lionel Messi ile bir araya geldi.

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AS'ın haberine göre ise Ronald Koeman, Messi'ye takımdaki ayrıcalıklarının sona erdiğini söyledi. Bu söylemin ardından Arjantinli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı.

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KULÜBE FAKS GÖNDERDİ

İspanyol ve Arjantin medyası, Messi'nin kulübe bir faks göndererek gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.

6SÖZLEŞMESİ 2021DE BİTİYOR
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SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

7SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO
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SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO

Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.

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İspanyol basınında, Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.

9BEDELSİZ AYRILMA TALEBİ REDDEDİLDİ
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BEDELSİZ AYRILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Sport gazetesinde ise Messi'nin faksına hemen cevap veren Barcelona Kulübü'nün, Arjantinli futbolcunun bedelsiz serbest kalma talebinin, "hukuki dayanağı olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği yazıldı.

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Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor.

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Birçok rekora imza attığı Barcelona'nın kaptanlığını yapan Messi'nin, ayrılma kararından dolayı pazartesi günü tüm takıma yapılacak Kovid-19 PCR testine de katılmayacağı ileri sürülüyor.

12PUYOLDAN VEDA MESAJI, SUAREZDEN ALKIŞ
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PUYOL'DAN VEDA MESAJI, SUAREZ'DEN ALKIŞ

Messi'nin ayrılacağı haberlerinin ardından Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan, eski futbolcu Carles Puyol, sosyal medya hesabından "Saygı ve hayranlık, Leo. Benden tam destek, dostum" diye yazarken, Luis Suarez'in de bu mesaja alkış sembolüyle destek verdi.

13MESSIYE TEKLİF YAĞIYOR
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MESSI'YE TEKLİF YAĞIYOR

Messi'nin ayrılık haberleri sonrası Lokomotiv Moskova kulübü flaş bir paylaşıma imza attı. Rus ekibi sosyal medya hesabından Messi'ye Lokomotiv forması giydirip "Bir sürprize hazırlanıyoruz demiştik, inanmadınız" mesajını paylaştı.

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Sampdoria Kulübü, "Son kontrol ettiğimizde 10 numaramız boştu" derken, Independiente ise Messi'ye formasını giydirerek "Bunu düşün" paylaşını yaptı. Fluminense de 10 numaralı Messi formasını paylaştı.

15BARCELONA TARAFTARI ÇILDIRDI
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BARCELONA TARAFTARI ÇILDIRDI

Barcelona taraftarları, Arjantinli yıldızın ayrılık kararının ardından Nou Camp'ın etrafında toplandı ve başkan Josep Maria Bartomeu'yu istifaya çağırdı.

16GALATASARAYA KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM
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"GALATASARAY'A KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ünlü gurme Vedat Milor ise "Eğer kulüp kabul ederse sosyal medyadan kazandığım tüm paralarla ben de Messi’yi Galatasaray’a kazandırmayı düşünüyorum" yazdı.

17SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Katalonya Eyalet Başkanı ise Messi'ye veda mesajı paylaştı: "Katalonya her zaman senin evin olacak. Bize yaşattığın tüm mutluluk için teşekkür ederiz. Hayatımızın birkaç yılında dünyanın en iyi futbolcusunu izlediğimiz için şanslıyız. Seni asla unutmayacağız Aziz Messi."

18BARTOMEU İSTİFA İDDİASINI YALANLADI
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BARTOMEU İSTİFA İDDİASINI YALANLADI

Bu arada TyC Sports, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun istifa kararı aldığını yazdı. Sport'a konuşan Bartomeu ise "İstifa etmedim, istifayı düşünmüyorum, görevimin başındayım" dedi.

19MESSI, GUARDIOLA İLE GÖRÜŞTÜ
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"MESSI, GUARDIOLA İLE GÖRÜŞTÜ"

Catalunya Radio'nun haberine göre ise Lionel Messi, Guardiola ile görüşmeler yaptı. Arjantinli yıldız, Manchester City’de oynamak istiyor.

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