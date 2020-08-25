Tam 20 yılın ardından resmen bıraktı! Messi faks ile...

SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.