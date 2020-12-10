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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 20:29 | 

Son Dakika Haberi | Cristiano Ronaldo'nun şovu sonrası görülmemiş kriz! Lionel Messi ve Barcelona...

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Messi ile Ronaldo'yu 2.5 yıl sonra karşı karşıya getiren Barcelona-Juventus maçı, sürpriz bir krize sebep oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Messi - Ronaldo kapışmasından Cristiano Ronaldo galip çıkarken Barcelona'da görülmemiş bir kriz çıktı...

2TARİHİ RONALDO KAPIŞMASI
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TARİHİ RONALDO KAPIŞMASI

Aktif futbolcular arasında dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti.

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Barcelona - Juventus maçında iki yıldız futbolcu, tam 9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine rakip olmuştu.

4DÜELLOYU RONALDO KAZANMIŞTI
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DÜELLOYU RONALDO KAZANMIŞTI

Maçı Juventus 3-0 kazanırken Cristiano Ronaldo da 2 gol atarak maçın yıldızı olmuş ve Messi ile olan düellosunu kazanmıştı.

5MAĞLUBİYET SONRASI KRİZ
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MAĞLUBİYET SONRASI KRİZ!

Ligde de kötü giden Barcelona'da Juventus mağlubiyetinin ardından görülmemiş bir kriz patlak verdi...

6TAKIM ARKADAŞLARINDAN SİTEM
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TAKIM ARKADAŞLARINDAN SİTEM!

İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona'da bazı futbolcular Lionel Messi'nin hareketlerinden mutsuz olduklarını belirtirken Arjantinli yıldızın bir lider gibi davranmadığı görüşünde...

7BİR LİDER GİBİ DEĞİL...
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'BİR LİDER GİBİ DEĞİL...'

İspanyol ekibindeki bazı futbolcuların Messi'nin takımı önemsemediğini, ruh halinin çok kötü olduğunu ve bu yüzden takıma liderlik yapmaktan çok uzak olduğunu düşünüyor.

8TAKIM İÇİ GRUPLAŞMALAR...
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TAKIM İÇİ GRUPLAŞMALAR...

Barcelona'daki diğer bir grup ise Lionel Messi'nin yanında olup takımın onsuz ilerleyemeyeceğini ve Messi'ye ihtiyaçları olduğunu beliriyor.

9TAKIMA ZARAR VERİYOR
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'TAKIMA ZARAR VERİYOR'

Takım içinde Messi için iki farklı grup oluştuğu ve bu gruplaşmanın da takıma zarar verdiği iddia ediliyor.

10MUTSUZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYOR
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MUTSUZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Lionel Messi, sezon içinde takımdan ayrılmak istemiş fakat Barcelona yönetimi buna izin vermemişti. Devam kararı sonrası ise Messi'nin mutsuz tavırları oldukça dikkat çekmişti.

11GELECEĞİ MERAK KONUSU
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GELECEĞİ MERAK KONUSU

Sezon başında günler süren krizin ardından Barcelona'daki yeni kriz sonrası takımda başta Messi olmak üzere birçok yıldızın geleceği merak konusu oldu.

12SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

La Liga'da orta sıralarda bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu lider tamamlayamayan Barcelona'da Messi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

13İLERLEYEN GÜNLERDE..
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İLERLEYEN GÜNLERDE..

İspanyol basını, Barcelona'da Messi'nin ilk kez tartışıldığını ve yıldız futbolcunun takımda ilk kez sorgulandığını iddia ederken takım içindeki bu gruplaşmanın önümüzdeki günlerde daha ciddi boyutlara ulaşabileceğine yer verdi.

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Messi'nin adı sezon başında Manchester City ve PSG ile anılmıştı.

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