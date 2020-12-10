Son Dakika Haberi | Cristiano Ronaldo'nun şovu sonrası görülmemiş kriz! Lionel Messi ve Barcelona...
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Messi ile Ronaldo'yu 2.5 yıl sonra karşı karşıya getiren Barcelona-Juventus maçı, sürpriz bir krize sebep oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde Messi - Ronaldo kapışmasından Cristiano Ronaldo galip çıkarken Barcelona'da görülmemiş bir kriz çıktı...
2
Abone Ol
TARİHİ RONALDO KAPIŞMASI
Aktif futbolcular arasında dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti.
3
Abone Ol
Barcelona - Juventus maçında iki yıldız futbolcu, tam 9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine rakip olmuştu.
4
Abone Ol
DÜELLOYU RONALDO KAZANMIŞTI
Maçı Juventus 3-0 kazanırken Cristiano Ronaldo da 2 gol atarak maçın yıldızı olmuş ve Messi ile olan düellosunu kazanmıştı.
5
Abone Ol
MAĞLUBİYET SONRASI KRİZ!
Ligde de kötü giden Barcelona'da Juventus mağlubiyetinin ardından görülmemiş bir kriz patlak verdi...
6
Abone Ol
TAKIM ARKADAŞLARINDAN SİTEM!
İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona'da bazı futbolcular Lionel Messi'nin hareketlerinden mutsuz olduklarını belirtirken Arjantinli yıldızın bir lider gibi davranmadığı görüşünde...
7
Abone Ol
'BİR LİDER GİBİ DEĞİL...'
İspanyol ekibindeki bazı futbolcuların Messi'nin takımı önemsemediğini, ruh halinin çok kötü olduğunu ve bu yüzden takıma liderlik yapmaktan çok uzak olduğunu düşünüyor.
8
Abone Ol
TAKIM İÇİ GRUPLAŞMALAR...
Barcelona'daki diğer bir grup ise Lionel Messi'nin yanında olup takımın onsuz ilerleyemeyeceğini ve Messi'ye ihtiyaçları olduğunu beliriyor.
9
Abone Ol
'TAKIMA ZARAR VERİYOR'
Takım içinde Messi için iki farklı grup oluştuğu ve bu gruplaşmanın da takıma zarar verdiği iddia ediliyor.
10
Abone Ol
MUTSUZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Lionel Messi, sezon içinde takımdan ayrılmak istemiş fakat Barcelona yönetimi buna izin vermemişti. Devam kararı sonrası ise Messi'nin mutsuz tavırları oldukça dikkat çekmişti.
11
Abone Ol
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Sezon başında günler süren krizin ardından Barcelona'daki yeni kriz sonrası takımda başta Messi olmak üzere birçok yıldızın geleceği merak konusu oldu.
12
Abone Ol
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
La Liga'da orta sıralarda bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu lider tamamlayamayan Barcelona'da Messi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.
13
Abone Ol
İLERLEYEN GÜNLERDE..
İspanyol basını, Barcelona'da Messi'nin ilk kez tartışıldığını ve yıldız futbolcunun takımda ilk kez sorgulandığını iddia ederken takım içindeki bu gruplaşmanın önümüzdeki günlerde daha ciddi boyutlara ulaşabileceğine yer verdi.
14
Abone Ol
Messi'nin adı sezon başında Manchester City ve PSG ile anılmıştı.