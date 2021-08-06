Son Dakika: Barcelona ile ipleri koparan Lionel Messi görüşmelere başladı! Yeni takımı...
Futbolda bir devir sona erdi, Barcelona'da Lionel Messi defteri resmen kapandı. İspanya ile birlikte tüm dünyada şok etkisi yaratan kararın ardından Messi'nin yeni adresi de netleşti, görüşmeler başladı. İşte tüm detaylar
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Barcelona, 16 yıldır formasını giyen 34 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Katalan devi Barcelona, uzun süredir sözleşme yenileme konusunda görüşmeler yaptığı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.
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Katalan ekibinin açıklamasında "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek." ifadeleri yer aldı.
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BARÇA İLE KUPALARA AMBARGO KOYDU
Kariyerini 16 yıldır Katalan ekibinde sürdüren Messi, Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
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778 MAÇTA 672 GOL
Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.
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6 KEZ YILIN FUTBOLCUSU OLDU
Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı
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BİR SONRAKİ ADRESİ
34 yaşındaki yıldızın bir sonraki adresi merak konusu çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Ünlü Fransız gazeteci Mohamed Bouhafsi, Messi'nin Fransız devi PSG ile görüşmelere başladığını duyurdu.
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Bouhafsi, iki taraf arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve PSG'nin bu ayrılık sonrası transferi olabildiğince sessiz bitirmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.
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PSG ve Manchester City, Lionel Messi'nin yüksek maaşını karşılayabilecek birkaç kulüpten biri olarak öne çıkıyor. City'nin Grealish transferi sonrası Messi hamlesi yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
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EKONOMİK GÜCÜ YETERLİ
Fransız ekibinin ekonomik gücünün Messi'nin maliyetini karşılamak için yeterli olması, Neymar, Mbappe, Icardi ve Di Maria gibi yıldızların kadroda bulunması Arjantinli süperstarın transfer iddialarını güçlendiriyor.
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Barcelona ile sayısız başarıya ve rekora imza atan yıldız oyuncu geçtiğimiz yaz transfer sezonundan beri transfer spekülasyonlarının merkezinde yer alıyor.