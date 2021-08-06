Son Dakika: Barcelona ile ipleri koparan Lionel Messi görüşmelere başladı! Yeni takımı...

Katalan ekibinin açıklamasında "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek." ifadeleri yer aldı.