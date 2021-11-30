Son Dakika: Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' Messi ve Lewandowski...

Messi'yi tebrik eden Lewandowski, "Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.