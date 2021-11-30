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Son Dakika: Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' Messi ve Lewandowski...
Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü töreni büyük bir görkemle yapıldı. Gecenin ardından ise ortalık karıştı.
Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi.
İLK OLARAK YAN ÖDÜLLER AÇIKLANDI
Bu sene uygulamaya konan yeni düzende 'Yılın en iyi kalecisi, en iyi genç oyuncusu ve forvetine ekstra ödüller verildi. Trophee Yachine adıyla yılın en iyi kalecisine verilen ödül, PSG forması giyen İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'nın oldu.
YILIN FORVETI LEWANDOWSKİ SEÇİLDİ
Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Yılın En İyi Forveti ödülünün sahibi oldu.
Ve daha sonra merakla beklenen an geldi. Ballon d'Or'un sahibi ise Lionel Messi oldu. Ödülün açıklandığı esnada Bayern Münih'le muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski'nin yüz ifadesi epey konuşuldu.
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Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen Arjantinli süper yıldız, 7. kez Ballon d'Or'u kazanmayı başardı.
Özellikle sosyal medyada, Polonyalı golcünün popüleritesinin Messi kadar olmamasının bu sonucu doğurduğu görüşü ortaya çıktı.
İşte gecenin sıralaması ve sosyal medyaya yansıyan o tepkiler
1) Lionel Messi
2) Robert Lewandowski
3) Jorginho
4) Karim Benzema
5) N'Golo Kante
6) Cristiano Ronaldo
7) Mohamed Salah
8) Kevin De Bruyne
9) Kylian Mbappe
10) Gianluigi Donnarrumma
11) Erling Haaland
12) Romelu Lukaku
13) Giorgio Chiellini
14) Leonardo Bonucci
15) Raheem Sterling
16) Neymar
17) Luis Suarez
18) Simon Kjaer
19) Mason Mount
20) Riyad Mahrez
2) Robert Lewandowski
3) Jorginho
4) Karim Benzema
5) N'Golo Kante
6) Cristiano Ronaldo
7) Mohamed Salah
8) Kevin De Bruyne
9) Kylian Mbappe
10) Gianluigi Donnarrumma
11) Erling Haaland
12) Romelu Lukaku
13) Giorgio Chiellini
14) Leonardo Bonucci
15) Raheem Sterling
16) Neymar
17) Luis Suarez
18) Simon Kjaer
19) Mason Mount
20) Riyad Mahrez