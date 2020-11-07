Son Dakika | Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Beraat kararı sonrası ilk sözleri...
Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etmişti. Şimdi tüm gözler Aziz Yıldırım'a çevrilmiş durumda... Yıldırım, beraat edildikten sonra Fenerbahçe başkanlığı için aday olacak mı?
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Futbolda Şike Davası'nda Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Mecnun Otyakmaz, Ümit Karaman, Ahmet Çelebi gibi isimler beraat etti.
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Yargıtay'ın bozduğu "futbolda sözde şike" davasının aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'in bulunduğu 5 sanık yönünden görülen davasında savcı mütalaasını açıklamış; Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin beraatini talep etmişti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti.
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BÜYÜK MERAK KONUSU OLDU...
Bu kararın ardından Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.
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FB TV AÇIKLAMASI
A Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, beraat kararı sonrası açıklamalarda bulundu. FB TV'nin ''Açıklama yapmak istiyor musunuz?'' sorusuna Yıldırım'ın cevabı ise çok dikkat çekti.
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''DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMIYORSUNUZ''
Aziz Yıldırım, FB TV'nin sorusuna cevap olarak ''Konuşmak istemiyorum. Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım'' sözlerini kullandı.
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TARİHİ AÇIKLADI
Aziz Yıldırım, ilk kez konuşma yapacağı tarihi açıklarken neler söyleyeceği büyük merak konusu oldu.
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A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç ise Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.
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'ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'
Bilgiç, ''Aziz Yıldırım'ın aday olacağını düşünmüyorum. Aday olsa bile kazanacağını düşünmüyorum. 20 yıl takım başkanlığı yapmış biri böyle bir jest bekleyebilirdi.'' dedi.
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Fenerbahçe Kulübü, beraat kararı sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Sarı lacivertli kulübün hesabı, ''Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan davada eski Başkanımız Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimiz, şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti.'' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
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'HAKLIYDIK, KAZANDIK'
Volkan Demirel ise kararın ardından ''Doğruyduk, haklıydık, kazandık!'' sözlerini kullandığı bir paylaşıma imza atmıştı.
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ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri hakkında ''Seçimlere ne kadar süre kalırsa kalsın, ne kadar çok aday çıkarsa çıksın her 3 senede seçimler rastlıyor. Biz iyi giderken birileri çıktı aday oldu gidişimizi engelledi modunda değilim. Aday olma niyetinde olan kim varsa aday olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı işler için 6 sene gerekiyordu. 6 sene olup olmayacağını göreceğiz.'' sözlerini kullanmıştı.
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Ali Koç, ayrıca ''Tek düşündüğüm yola çıktığımız hedeflere ulaşmak. 2 dönem dedik ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymaz. Zamanı gelince bakacağız.'' şeklinde konuşmuştu.