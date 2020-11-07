Son Dakika | Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Beraat kararı sonrası ilk sözleri...

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri hakkında ''Seçimlere ne kadar süre kalırsa kalsın, ne kadar çok aday çıkarsa çıksın her 3 senede seçimler rastlıyor. Biz iyi giderken birileri çıktı aday oldu gidişimizi engelledi modunda değilim. Aday olma niyetinde olan kim varsa aday olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı işler için 6 sene gerekiyordu. 6 sene olup olmayacağını göreceğiz.'' sözlerini kullanmıştı.