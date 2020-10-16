Son Dakika | Aytaç Kara'dan Galatasaray ve transfer itirafı! Quaresma...
Kasımpaşa formasıyla sezona iyi bir performansla başlayan Aytaç Kara, Kemerburgaz Kasımpaşaspor Tesisleri’nde sorularımızı yanıtladı. Transfer dönemindeki Galatasaray iddialarına üzerine Quaresma’nın kendisine söyledikleri, Trabzonspor’da geçirdiği dönem, Kasımpaşa ile bu sezonki hedefi ve A Milli Takım'da oynama isteği üzerine de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kasımpaşa’nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya açıklamalarda bulundu. İşte Aytaç Kara’nın sorularımıza verdiği yanıtlar;
2
Abone Ol
Milli ara süreci hem takım hem de senin için nasıl geçti?
Milli aralarda kulüpler biz futbolculara antrenmanlarda kondisyon olarak daha çok yükleniyor bizim de çalışmalarımız böyle oldu, yoğun şekilde önümüzde maçlara hazırlandık.
3
Abone Ol
Mehmet Altıparmak, Süper Lig’de yeni takım çalıştırmaya başlayan ama Şampiyon apoletli bir teknik direktör, kendisiyle çalışmak nasıl?
Mehmet hoca Süper Lig’de ilk deneyimini yaşıyor onun için de bir sınav ve bunu iyi geçmek isteyecektir şu ana kadar bizim açımızdan her şey uyumlu gidiyor bunu daha da üst seviyeye taşıyabilirsek hem o hem de biz futbolcular daha başarılı olur.
4
Abone Ol
Kasımpaşa Süper Lig’de düzenli bir sistemi ve yapısı olan kulüplerden birisi. Bu sezonki en büyük hedefiniz nedir ?
Kasımpaşa Süper Lig’in en düzenli kulüplerinden birisi, biz de bunun farkındayız. Türkiye Kupası’nı kazanmak bizim için büyük bir başarı olur ben kariyerimde hiç kupa kaldırmadım böyle bir başarı benim için çok özel olacaktır. Diğer yandan Avrupa kupalarına gitmeye çalışacağız.
5
Abone Ol
Süper Lig bu sezon 42 hafta, 40 maçlık bir periyot... bu yoğun takvim eskiye göre özellikle siz futbolcuları ne kadar zorlayacak?
Bence antrenmanlar çok önemli ama hafta içi ve hafta sonu maçlar yaparak daha diri kaldığımızı düşünüyorum çünkü kondisyonumuz tamamen düzene girmiş oluyor yoğun maç trafiğinin iyi olacağını düşünüyorum.
6
Abone Ol
Mesela sen bir box to box olarak oyunun iki yönünde var olmak zorunda olan ve temponla sıyrılan bir oyuncusun, senin gibi oyuncular için ekstra zor olmayacak mı ?
Ben mücadele etmeyi çok seviyorum, Avrupa’da takımlar 50-60 maç oynuyorlar ve futbolcular inanılmaz diri kalıyor bence bizde de aynı durum olacak herhangi bir zorluk görmüyorum.
7
Abone Ol
İdol gördüğün veya örnek aldığın futbol figürü var mı ?
İdol olarak değil ama beğendiğim isimler tabii ki var. Steven Gerrard, Toni Kross, Modric ve Thiago oyunun her iki yönünü de oynayabilen çok önemli oyuncular.
8
Abone Ol
Geçtiğimiz dönemlerde "8 numara oynamayı daha çok seviyorum" şeklinde bir açıklaman vardı Türkiye'nin en iyi merkez orta sahası sana göre kim ?
En iyi 8 numara diye hiç düşünmedim, ligimizde kaliteli oyuncular var ama en iyi diye bir şey diyemiyorum çünkü her hafta form durumu değişebiliyor.
9
Abone Ol
Trabzonspor'a gitmeden önce 3 büyüklerle de adın geçiyordu şuraya gitsem kariyerim daha farklı olabilirdi şeklinde bir düşüncen oldu mu?
Kasımpaşa dahil şu ana kadar oynadığım hiçbir kulüpte ‘keşke’ dediğim bir düşüncem olmadı oynadığım her kulüpte mutlu oldum. Trabzonspor’a gitmeden A milli takıma gidiyordum ve çok büyük bir sakatlık yaşadım çapraz bağlarım koptu, zaten Trabzonspor’a ondan sonra transfer oldum ve tekrardan bir çıkış yakaladım ama 8. hafta ayak tarak kemiğimin kırılması üst üste gelen büyük şanssızlık oldu. Bir futbolcunun böyle iki büyük sakatlıktan sonra kendini toparlaması kolay bir şey değil ben de öyle bir süreç yaşadım ve doğal olarak inişler oldu ama hiçbir zaman Trabzonspor’a gittim diye pişman olmadım, her zaman oynadım her takıma her şeyimi verdim.
10
Abone Ol
Daha önce Milli takım havuzunda yer almış birisin, senin bölgende oynayan Ozan Tufan, İrfan Can, Okay, Mahmut gibi önemli isimler var onları ve milli takımdaki jenerasyonu nasıl yorumluyorsun?
Kulüplerinde çok iyi işler yapıp A milli takıma gidiyorlar performansları kötü olsa herhalde orada olmazlardı hepsi iyi ve kaliteli futbolcular. Bende çalışıp A milli takımda forma giyebilmek için mücadele ediyorum umarım performansımı daha da üst seviyeye çıkarıp tekrardan A milli formayı giymeyi isterim.
11
Abone Ol
Mehmet Altıparmak’ın a milli takım özelinde sen ve Yusuf Erdoğan ile ilgili açıklamaları oldu, ‘Aytaç ve Yusuf'un performanslarıyla A Milli Takım'ı hak ettiklerini düşünüyorum’ dedi. Hocanın bu açıklamalarıyla ilgili ne dersin ?
Hocamız takım için neler yaptığımızı görüyor ve sağ olun öyle düşünmüş. Sadece ben ve Yusuf Erdoğan değil Tarkan Serbest de çok iyi işler yapıyor ve biz milli takımı hak ettiğimizi düşünüyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.
12
Abone Ol
Transfer döneminde Ricardo Quaresma antrenmanda sana Galatasaray – Fatih Terim tezahüratları yapmıştı o olay nasıl oldu?
Quaresma o zamanlarda çıkan haberleri gördüğü için Galatasaray tezahüratında bulunmuştu Quaresma söyleyince ister istemez gündem oluyor. Sabah haberi okuyup yanıma gelip ‘günaydın Fatih Terim’ diyerek takılıyordu.
13
Abone Ol
Aytaç Kara ile Soru-Cevap
-Performans olarak en unutamadığın maçın ? Yakın zamanda Galatasaray maçı ve Bursaspor ile Fenerbahçe’ye karşı oynadığım maç diyebilirim. -Birlikte oynadığın en yetenekli oyuncu ? Ricardo Quaresma ve 10 yıldır birlikte oynadığım Yusuf Erdoğan -PES mi FIFA mı? FIFA-Guardiola mı Klopp mu? Jürgen Klopp -Avrupa’da taraftar olarak desteklediğin bir kulüp var mı ? Juventus sempatizanıyım -Futboldan sonra en çok ilgilendiğin branş? Basketboldan golfe kadar birçok spor dalına yatkınlığım vardır.
14
Abone Ol
Takımın ‘En’leri
-En şakacısı: Yusuf Erdoğan -En oburu: Malzemecilerimiz Mustafa Ağabey ve Rambo -En konuşkanı: Ben ve Yusuf diyebilirim -En duygusal: Tarkan Serbest -Aytaç Kara futbol karakterini 3 kelime ile nasıl tanımlar ? Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen