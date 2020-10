Son Dakika | Aytaç Kara'dan Galatasaray ve transfer itirafı! Quaresma...

Trabzonspor'a gitmeden önce 3 büyüklerle de adın geçiyordu şuraya gitsem kariyerim daha farklı olabilirdi şeklinde bir düşüncen oldu mu? Kasımpaşa dahil şu ana kadar oynadığım hiçbir kulüpte ‘keşke’ dediğim bir düşüncem olmadı oynadığım her kulüpte mutlu oldum. Trabzonspor’a gitmeden A milli takıma gidiyordum ve çok büyük bir sakatlık yaşadım çapraz bağlarım koptu, zaten Trabzonspor’a ondan sonra transfer oldum ve tekrardan bir çıkış yakaladım ama 8. hafta ayak tarak kemiğimin kırılması üst üste gelen büyük şanssızlık oldu. Bir futbolcunun böyle iki büyük sakatlıktan sonra kendini toparlaması kolay bir şey değil ben de öyle bir süreç yaşadım ve doğal olarak inişler oldu ama hiçbir zaman Trabzonspor’a gittim diye pişman olmadım, her zaman oynadım her takıma her şeyimi verdim.