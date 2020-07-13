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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:28,

Son Dakika | Aykut Kocaman'ı açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Fenerbahçe'de sezonunun son virajıyla birlikte gözler takımın yeni teknik direktörüne çevrildi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sürerken kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazanmış, sezon bitene kadar takım Tahir Karapınar'a emanet edilmişti.

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Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezonun yeni teknik direktörünü belirlediklerini ifade ederek "sezon bittiği zaman açıklayacağız" demişti.

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Ali Koç'un açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin başına Erol Bulut'un geçeceği iddia edilmişti.

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Hatta Erol Bulut'tan boşalan Alanyaspor teknik direktörlüğü görevine Ersun Yanal'ın getirileceği yazıldı.

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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

7KOCAMAN GERİ DÖNECEK
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KOCAMAN GERİ DÖNECEK

Fenerbahçe'ninn eninde sonunda Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar şu iddiayı ortaya attı.

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Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek. Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın.

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Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkadaşlığı yaptılar

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Erol Bulut: '3. ve 4. sıraya yükselmemiz artık zorlaştı'

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Antalyaspor'a 1-0 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, '3. ve 4. sıraya yükselmemiz artık zorlaştı bugün yeteri kadar inanmadık.' dedi.

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