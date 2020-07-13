Son Dakika | Aykut Kocaman'ı açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sürerken kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazanmış, sezon bitene kadar takım Tahir Karapınar'a emanet edilmişti.Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezonun yeni teknik direktörünü belirlediklerini ifade ederek sezon bittiği zaman açıklayacağız demişti.Ali Koç'un açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin başına Erol Bulut'un geçeceği iddia edilmişti.Hatta Erol Bulut'tan boşalan Alanyaspor teknik direktörlüğü görevine Ersun Yanal'ın getirileceği yazıldı.Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.Fenerbahçe'ninn eninde sonunda Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar şu iddiayı ortaya attı.Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek. Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın.Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkadaşlığı yaptılarAlanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Antalyaspor'a 1-0 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, '3. ve 4. sıraya yükselmemiz artık zorlaştı bugün yeteri kadar inanmadık.' dedi.