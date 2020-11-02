Son Dakika | Aykut Kocaman 9 ay sonra futbola dönüyor! Yeni takımı...
Geçtiğimiz Ağustos ayında verdiği demeçte corona virüsü salgını sona erene kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade eden Aykut Kocaman'ın sürpriz bir şekilde Süper Lig ekibinin başına geçeceği öne sürüldü.
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KOCAMAN FUTBOLA DÖNÜYOR
Süper Lig'de son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman yeniden futbola dönüyor.
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SÜPER LİG EKİBİNİN BAŞINA GEÇECEK
9 Şubat tarihinde İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre dinlenmek istediğini söyleyen Aykut Kocaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
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TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORDU
Uzun süren sessizliğinin ardından Ağustos ayının ortasında konuşan Aykut Kocaman, pandemi süreci bitene kadar herhangi bir takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.
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TEKLİFLERE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
O dönem DHA'ya konuşan Kocaman, kendisine teklifte bulunan kulüplere teşekkür ederek hepsini reddettiğini ifade etmiş ve bundan sonra gelecek olan tekliflere de aynı yanıtı vereceğini dile getirmişti.
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"PANDEMİ BİTENE KADAR ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
"Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım"
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AYRILIKLAR ARKA ARKAYA
Aykut Kocaman'ın bu sözlerine rağmen Süper Lig'de son bir haftadır yaşanan teknik adam ayrılıkları kulisleri yeniden alevlendirdi. Antalyaspor'da Tamer Tuna, Trabzonspor'da Eddie Newton, Hes Kablo Kayserispor'da ise Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
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YENİ TAKIMLAR NETLEŞİYOR
Bu süreçte Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın Antalyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilirken, Trabzonspor'un ise Tamer Tuna ile söz kesmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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KAYSERİSPOR'DAN KOCAMAN SESLERİ
Futbol Arena'nın haberine göre; Hes Kablo Kayserispor'da Bayram Bektaş'tan boşalan koltuğa Aykut Kocaman oturacak.
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9 AY SONRA KULÜBE
Aykut Kocaman, Hes Kablo Kayserispor'un başına geçmesi halinde 9 ay sonra resmen futbola dönmüş olacak.
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KARİYERİNDEKİ 6. FARKLI TAKIM
Daha önce sırasıyla İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam, kariyerinde 6. farklı takımda görev alacak.
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BÜLENT KORKMAZ VE ÜNAL KARAMAN DA LİSTEDE
Hes Kablo Kayserispor'da Aykut Kocaman'ın yanı sıra Bülent Korkmaz ve Ünal Karaman isimleri de gündemde.
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ABDULLAH AVCI ANTALYASPOR'U AÇIKLADI
Abdullah Avcı, Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varmasının ardından Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya müjdeyi vererek, "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi. Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.
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TAMER TUNA'DAN TRABZONSPOR CEVABI
"Bana gelen direkt bir teklif olmadı. Sadece yönetim içinde adımın geçtiğini biliyorum. Şu an bunu söyleyebilirim. Trabzonspor benim eski kulübüm. O formayı büyük bir onurla giydim. Gel derlerse elbette düşünmeden giderim."