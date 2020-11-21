Son Dakika | Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman, Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor.
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DEVLERİN RADARINA GİRDİ
Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali Akman'ın son dönemdeki bu çıkışı, yalnızca Süper Lig devlerinin değil aynı zamanda Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
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BAYERN VE LILLE PEŞİNDE
İsmi Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan Ali Akman için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü.
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TÜRKİYE'DE KALIRSA...
Hatta Ayhan Akman'ın bu tekliflere verdiği iddia edilen cevap gündeme damga vurmuştu.
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"FATİH TERİM'E SÖZÜMÜZ VAR" İDDİASI
Ayhan Akman'ın, söz konusu menajerlere "Fatih hocaya sözümüz var..." diyerek yeğeninin Türkiye'de kalma ihtimalinde sarı kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediğini ilettiği iddia edilmişti.
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FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ
Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorladığı hatırlatılarak sarı lacivertli ekibe tarihi bir çalım atıldığı belirtilmişti.
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TERCİHİ GALATASARAY SÖYLENTİSİ
Emre Belözoğlu'nun, genç oyuncunun babasıyla transfer hakkında görüşmesine rağmen tercihinin sarı kırmızılı ekip olduğu kaydedilmişti.
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TRT SPOR'DA YANIT VERDİ
Tüm bu gelişmelerin ardından Ali Akman'ın amcası ve temsilcisi Ayhan Akman, yeğeninin geleceğine dair TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
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TEKLİFLERİ DOĞRULADI
Yorumculuk yaptığı programda yeğeni hakkındaki söylentilerine açıklık getiren Ayhan Akman, transfer teklifleri geldiğini doğrularken Galatasaray ile Fenerbahçe iddialarına ise yanıt verdi.
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İŞTE O SÖZLER
"Bunu her zaman söylüyorum. Ali Akman'ın amacı yurt dışında futbol oynamak. Dışarıda konuştuğum kişilere de bunu söylüyorum. Ali Akman'ın niyetinin, planlarının, amaçlarının, hayallerinin bu olduğunu söylüyorum."
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O takım istiyor, bu takım istiyor gibi konulara hiç girmiyorum. Evet, talipleri var. Avrupa'dan da var. Bunu söylemekte bir sakınca yok."
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"Ali Akman'ın ilk planı ve düşüncesi Avrupa'da futbol oynamak. Kendini daha çok geliştirmek istiyor. Böyle bir hayali var. Öyle bir planı var."
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"Onun dışında benim ağzımdan herhangi bir yere bir açıklamadır, ya da bir başka şey yok. Hiçbir şekilde konuşmadım. Ben onun amcasıyım."
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"Evet, eski bir Galatasaray oyuncusuyum. Galatarasaylıyım doğru. Ama Ali Akman'ın da kendisine göre bir planlaması, hayalleri, amaçları var."
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"Son olarak hiçbir yere, hiçbir şekilde konuşmadım. Çok fazla spekülasyon çıkmaya başladı. Ben Ali Akman'ın da bundan etkilenmemesini istiyorum."
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"Ali Akman kendi işine bakıyor, Bursaspor'a hizmet ediyor şu an. Onların da bir amaçları var. Yıpranmaması lazım. Amcası olarak, kafasının tamamen futbolda olmasını istiyorum. "