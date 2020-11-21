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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 08:54 | 

Son Dakika | Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Ali Akman'ın amcası ve temsilcisi Ayhan Akman'dan canlı yayında transfer açıklaması geldi.

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1CANLI YAYINDA AÇIKLADI
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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman, Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor.

2DEVLERİN RADARINA GİRDİ
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DEVLERİN RADARINA GİRDİ

Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali Akman'ın son dönemdeki bu çıkışı, yalnızca Süper Lig devlerinin değil aynı zamanda Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

3BAYERN VE LILLE PEŞİNDE
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BAYERN VE LILLE PEŞİNDE

İsmi Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan Ali Akman için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü.

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TÜRKİYE'DE KALIRSA...

Hatta Ayhan Akman'ın bu tekliflere verdiği iddia edilen cevap gündeme damga vurmuştu.

5FATİH TERİME SÖZÜMÜZ VAR İDDİASI
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"FATİH TERİM'E SÖZÜMÜZ VAR" İDDİASI

Ayhan Akman'ın, söz konusu menajerlere "Fatih hocaya sözümüz var..." diyerek yeğeninin Türkiye'de kalma ihtimalinde sarı kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediğini ilettiği iddia edilmişti.

6FENERBAHÇENİN GİRİŞİMLERİ
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FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ

Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorladığı hatırlatılarak sarı lacivertli ekibe tarihi bir çalım atıldığı belirtilmişti.

7TERCİHİ GALATASARAY SÖYLENTİSİ
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TERCİHİ GALATASARAY SÖYLENTİSİ

Emre Belözoğlu'nun, genç oyuncunun babasıyla transfer hakkında görüşmesine rağmen tercihinin sarı kırmızılı ekip olduğu kaydedilmişti.

8TRT SPORDA YANIT VERDİ
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TRT SPOR'DA YANIT VERDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Ali Akman'ın amcası ve temsilcisi Ayhan Akman, yeğeninin geleceğine dair TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

9TEKLİFLERİ DOĞRULADI
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TEKLİFLERİ DOĞRULADI

Yorumculuk yaptığı programda yeğeni hakkındaki söylentilerine açıklık getiren Ayhan Akman, transfer teklifleri geldiğini doğrularken Galatasaray ile Fenerbahçe iddialarına ise yanıt verdi.

10İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Bunu her zaman söylüyorum. Ali Akman'ın amacı yurt dışında futbol oynamak. Dışarıda konuştuğum kişilere de bunu söylüyorum. Ali Akman'ın niyetinin, planlarının, amaçlarının, hayallerinin bu olduğunu söylüyorum."

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O takım istiyor, bu takım istiyor gibi konulara hiç girmiyorum. Evet, talipleri var. Avrupa'dan da var. Bunu söylemekte bir sakınca yok."

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"Ali Akman'ın ilk planı ve düşüncesi Avrupa'da futbol oynamak. Kendini daha çok geliştirmek istiyor. Böyle bir hayali var. Öyle bir planı var."

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"Onun dışında benim ağzımdan herhangi bir yere bir açıklamadır, ya da bir başka şey yok. Hiçbir şekilde konuşmadım. Ben onun amcasıyım."

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"Evet, eski bir Galatasaray oyuncusuyum. Galatarasaylıyım doğru. Ama Ali Akman'ın da kendisine göre bir planlaması, hayalleri, amaçları var."

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"Son olarak hiçbir yere, hiçbir şekilde konuşmadım. Çok fazla spekülasyon çıkmaya başladı. Ben Ali Akman'ın da bundan etkilenmemesini istiyorum."

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"Ali Akman kendi işine bakıyor, Bursaspor'a hizmet ediyor şu an. Onların da bir amaçları var. Yıpranmaması lazım. Amcası olarak, kafasının tamamen futbolda olmasını istiyorum. "

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