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GeriFutbol Son Dakika | Aycan Yanaç'tan Fenerbahçe'ye çağrı! "Telefonun başında bekliyorum" dedi ve hayalini açıkladı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 09:34 | 

Son Dakika | Aycan Yanaç'tan Fenerbahçe'ye çağrı! "Telefonun başında bekliyorum" dedi ve hayalini açıkladı...

Survivor 2020'nin ardından ALG Spor'a transfer olan Aycan Yanaç gündemden düşmüyor.

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Survivor 2020'ye Fenerbahçeli kimliğiyle damga vuran Aycan Yanaç sessizliğini bozdu.

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Adını Survivor'la geniş kitlelere duyuran ALG Spor futbolcusu Aycan Yanaç, son olarak Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesi yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na seslenmişti.

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Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesini tribünden takip eden Aycan Yanaç, transfer döneminde Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile özdeşleşen "Alo ben Emre ağabeyin" sözlerini içeren bir paylaşım yapmıştı.

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Yaptığı paylaşımda telefona konuşuyormuş gibi yapan Aycan, fotoğrafa "Alo Emre ağabey, ben Aycan Yanaç" notunu düşmüştü.

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Aycan Yanaç ayrıca Kasım ayının başına Vllaznia maçında kaçırdığı penaltı atışının ardından gündem olmuştu.

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Turnuvaya ilk kez katılan ve Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Gaziantep temsilcisi ALG Spor, tek maç eleme usulü oynanan organizasyonun 1. eleme turunda Vllaznia ile karşılaşmıştı.

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Normal süresi 2-2, uzatma bölümlerinin ardından ise 3-3 sona eren müsabakada penaltı atışlarına geçilmişti. Topun başına geçen Aycan Yanaç penaltıyı gole çevirememiş ve takımı Avrupa'ya veda etmişti.

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Yeniden gündem olan Aycan Yanaç, bir kez daha Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan Aycan, "telefonun başında bekliyorum" diyerek hayalini anlattı.

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"Fenerbahçe'de oynamak en büyük hayalim. İnşallah Kadın Futbol takımı kurulur ve ben de hayalimi gerçekleştiririm. Beklentim her gün var gerçekten. İnşallah bir gün olur. "

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"Heyecandan konuşmakta zorlanıyorum. Survivor'da Ali Koç'tan selam geldiğini söylemişti Acun Ilıcalı. Tabii henüz telefon gelmedi ve çok işi vardır. Ben bekliyorum. İnşallah bir gün arar. Alo Aycan, gel der. Takımı kurduk der. "

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"Başkanım inşallah bir gün beni ararsınız. Bekliyorum telefonun başında der gibi. Çok sevinirim. İşiniz vardır, zamanınız yoktur biliyorum. İnşallah bir gün beni ararsınız. Aycan gel ve takım kuruldu dersiniz. "

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"Biz zaten bu sene şampiyonuz. İnanıyoruz şampiyon olacağımıza. Konyaspor maçına gittiğimde çok ilgi gördüm ama kaybettik. Beşiktaş maçına da gideceğim. İnşallah kazanırız. "

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