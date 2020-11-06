Son Dakika Haberi | Avrupa, Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor! Geceye damga vurdu, tarihe geçti

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trick ile Avrupa'nın gündemine damga vurmuştu.Milli oyuncumuz, Milan-Lille maçında aynı başarıyı göstererek adını tarihe yazmayı başardı.Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim oldu.Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış oldu.Bu sonuçla birlikte Milan'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Kırmızı-siyahlılar, bundan önce son mağlubiyetini 8 Mart'ta Genoa'ya karşı almıştı.Yusuf Yazıcı, 2012/13'te Burak Yılmaz'dan bu yana bir Avrupa kupası sezonunda 6+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a, San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu.San Siro'da son olarak 2000-2001 sezonunda Brezilyalı oyuncu Rivaldo hat-trick yapmayı başarmıştı.Yusuf, bu performansıyla birlikte gol sayısını 6'ya yükseltti ve Lille-Milan maçının da oyuncusu seçildi.Yusuf Yazıcı, bir Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında iki hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.Ayrıca Türk yıldız, 6 golle Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye yükselmeyi başardı.Yusuf Yazıcı'yı 4'er golle Michael Liendl, Alcacer, Dabbur ve Ishak takip ediyor.Fransız basınında L'Equipe, Yusuf'un performansını 'Lille ve Yusuf, Milan'ı ezerek heyecan yarattı' şeklinde manşetine taşıdı.France Football ise Lille, San Siro'da kazandığı muhteşem zaferden sonra en büyük saygıyı hak ediyor ifadelerini kullandı.