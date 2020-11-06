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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Avrupa, Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor! Geceye damga vurdu, tarihe geçti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 01:34 | 

Son Dakika Haberi | Avrupa, Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor! Geceye damga vurdu, tarihe geçti

Yusuf Yazıcı, Lille'in deplasmanda Milan ile karşılaştığı maça damgasını vurdu. Milli oyuncu, birçok kırdı ve önemli ilklere imza attı.

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Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trick ile Avrupa'nın gündemine damga vurmuştu.

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Milli oyuncumuz, Milan-Lille maçında aynı başarıyı göstererek adını tarihe yazmayı başardı.

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Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim oldu.

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Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış oldu.

5MILANIN SERİSİNİ BİTİRDİ
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MILAN'IN SERİSİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte Milan'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Kırmızı-siyahlılar, bundan önce son mağlubiyetini 8 Mart'ta Genoa'ya karşı almıştı.

6BURAK YILMAZDAN SONRA İLK
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BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK

Yusuf Yazıcı, 2012/13'te Burak Yılmaz'dan bu yana bir Avrupa kupası sezonunda 6+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

719 YIL SONRA GELEN HAT-TRICK
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19 YIL SONRA GELEN HAT-TRICK

Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a, San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu.

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San Siro'da son olarak 2000-2001 sezonunda Brezilyalı oyuncu Rivaldo hat-trick yapmayı başarmıştı.

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Yusuf, bu performansıyla birlikte gol sayısını 6'ya yükseltti ve Lille-Milan maçının da oyuncusu seçildi.

102 HAT-TRICK YAPAN İLK İSİM
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2 HAT-TRICK YAPAN İLK İSİM

Yusuf Yazıcı, bir Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında iki hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

11GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
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GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Ayrıca Türk yıldız, 6 golle Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye yükselmeyi başardı.

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Yusuf Yazıcı'yı 4'er golle Michael Liendl, Alcacer, Dabbur ve Ishak takip ediyor.

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Fransız basınında L'Equipe, Yusuf'un performansını 'Lille ve Yusuf, Milan'ı ezerek heyecan yarattı' şeklinde manşetine taşıdı.

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France Football ise "Lille, San Siro'da kazandığı muhteşem zaferden sonra en büyük saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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