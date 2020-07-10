Son Dakika | Avrupa Ligi'nde kura çekimine Okan Buruk damgası! Herkes bunu konuşuyor...

"UMARIM ÇEYREK FİNAL GÖRÜRÜZ" "Başakşehir bundan önceki senelerde de hem ligde hem de Avrupa'da elinden geleni yaptı. Sezon başında en iyisini istiyorsunuz, bunlar da hayal ettiğimiz şeylerdi. Umarım çeyrek finali görür bu kadar büyük bir takımla karşılaşırız."