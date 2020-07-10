Son Dakika | Avrupa Ligi'nde kura çekimine Okan Buruk damgası! Herkes bunu konuşuyor...
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleştirilen kura çekimine damgasını vurdu.
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CANLI YAYINDA SÜRPRİZ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekiminde canlı yayında yaptığı sürprizle eşleşmelerin önüne geçti.
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KURALAR ÇEKİLDİ
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti.
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MANCHESTER UNITED İHTİMALİ
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.
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SONRAKİ TUR DA ZORLU
Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.
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KURAYA OKAN BURUK DAMGASI
Kura çekimine damga vuran isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.
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İNGİLİZCE KONUŞTU
Başarılı teknik adam, eşleşmeler belli olmadan önce telekonferans ile gerçekleştirilen röportajda İngilizce konuştu.
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TAKDİR TOPLADI
Okan Buruk'un uluslararası platformda verdiği demeçte İngilizce'yi tercih etmesi hem yayıncı kuruluş tarafından hem de sosyal medyadaki taraftarlarca beğeniyle karşılandı.
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PANDEMİ SÜRECİNİ ANLATTI
Okan Buruk, İngilizce olarak Süper Lig dahil olmak üzere dünya futbolunu vuran pandemi sürecini anlattı.
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KİMSE BEKLEMİYORDU
"Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lige ara verildi. Evden çalışmalarımızı sürdürdük. Oyuncularımız video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar."
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TÜRKÇE DEVAM ETTİ
Yetenekli çalıştırıcı, kura çekiminin ardından ise yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a olası Manchester United eşleşmesini değerlendirdi.
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"FAVORİYLE EŞLEŞTİK"
"Biz de bir sıralama yapmıştık, en son istediğimiz takıma Manchester United'ı yazmıştık. Belki de 8'li finalin favorisiyle eşleştik."
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"NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"
"Bir yandan zor bir kura, diğer yandan Manchester United'a karşı oynayacağız. Tek maçlık eşleşmelerde ne olacağı belli olmaz"
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"ÖNCELİKLE KOPENHAG MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Rakibimizin durumu ortada, iyi giden bir yoldalar. Biz de kendi ligimizde iyi gidiyoruz. Tabii bundan önce oynayacağımız bir Kopenhag maçı var, öncelikle onu düşünüyoruz.
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"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Sonrasında Manchester United karşısında elimizden geleni yapacağız.
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"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
"Biz ligde sadece kendi maçımıza odaklandık. Hedefimiz tabii şampiyonluk ama neticede futbol bu. Konsantrasyonumuzu hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur."
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"SEYİRCİSİZ OYNAMAYA ALIŞTIK"
"Seyircisiz oynamaya alıştık. İyi futbol oynayanlar bu ortamda ortaya çıkıyor. Lig bittikten sonra 10 günlük ara olacak. Kopenhag'ı geçersek Manchester United'ı düşüneceğiz."
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GALATASARAY ANISI
"93 senesi, Galatasaray'la ilk Şampiyonlar Ligi'ne gidişimiz. O dönem de Manchester United'ı elemek imkansız bir şeydi. Benim ayağım kırıktı. Hatta Şampiyonlar Ligi formatının değişmesinde o maçın da katkısı vardı."
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"UMARIM ÇEYREK FİNAL GÖRÜRÜZ"
"Başakşehir bundan önceki senelerde de hem ligde hem de Avrupa'da elinden geleni yaptı. Sezon başında en iyisini istiyorsunuz, bunlar da hayal ettiğimiz şeylerdi. Umarım çeyrek finali görür bu kadar büyük bir takımla karşılaşırız."