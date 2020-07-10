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GeriFutbol Son Dakika | Avrupa Ligi'nde kura çekimine Okan Buruk damgası! Herkes bunu konuşuyor...
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 15:07,

Son Dakika | Avrupa Ligi'nde kura çekimine Okan Buruk damgası! Herkes bunu konuşuyor...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleştirilen kura çekimine damgasını vurdu.

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1CANLI YAYINDA SÜRPRİZ
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CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekiminde canlı yayında yaptığı sürprizle eşleşmelerin önüne geçti.

2KURALAR ÇEKİLDİ
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KURALAR ÇEKİLDİ

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti.

3MANCHESTER UNITED İHTİMALİ
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MANCHESTER UNITED İHTİMALİ

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.

4SONRAKİ TUR DA ZORLU
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SONRAKİ TUR DA ZORLU

Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.

5KURAYA OKAN BURUK DAMGASI
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KURAYA OKAN BURUK DAMGASI

Kura çekimine damga vuran isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

6İNGİLİZCE KONUŞTU
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İNGİLİZCE KONUŞTU

Başarılı teknik adam, eşleşmeler belli olmadan önce telekonferans ile gerçekleştirilen röportajda İngilizce konuştu.

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8TAKDİR TOPLADI
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TAKDİR TOPLADI

Okan Buruk'un uluslararası platformda verdiği demeçte İngilizce'yi tercih etmesi hem yayıncı kuruluş tarafından hem de sosyal medyadaki taraftarlarca beğeniyle karşılandı.

9PANDEMİ SÜRECİNİ ANLATTI
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PANDEMİ SÜRECİNİ ANLATTI

Okan Buruk, İngilizce olarak Süper Lig dahil olmak üzere dünya futbolunu vuran pandemi sürecini anlattı.

10KİMSE BEKLEMİYORDU
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KİMSE BEKLEMİYORDU

"Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lige ara verildi. Evden çalışmalarımızı sürdürdük. Oyuncularımız video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar."

11TÜRKÇE DEVAM ETTİ
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TÜRKÇE DEVAM ETTİ

Yetenekli çalıştırıcı, kura çekiminin ardından ise yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a olası Manchester United eşleşmesini değerlendirdi.

12FAVORİYLE EŞLEŞTİK
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"FAVORİYLE EŞLEŞTİK"

"Biz de bir sıralama yapmıştık, en son istediğimiz takıma Manchester United'ı yazmıştık. Belki de 8'li finalin favorisiyle eşleştik."

13NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ
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"NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

"Bir yandan zor bir kura, diğer yandan Manchester United'a karşı oynayacağız. Tek maçlık eşleşmelerde ne olacağı belli olmaz"

14ÖNCELİKLE KOPENHAG MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ
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"ÖNCELİKLE KOPENHAG MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Rakibimizin durumu ortada, iyi giden bir yoldalar. Biz de kendi ligimizde iyi gidiyoruz. Tabii bundan önce oynayacağımız bir Kopenhag maçı var, öncelikle onu düşünüyoruz.

15ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
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"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Sonrasında Manchester United karşısında elimizden geleni yapacağız.

16HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
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"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Biz ligde sadece kendi maçımıza odaklandık. Hedefimiz tabii şampiyonluk ama neticede futbol bu. Konsantrasyonumuzu hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur."

17SEYİRCİSİZ OYNAMAYA ALIŞTIK
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"SEYİRCİSİZ OYNAMAYA ALIŞTIK"

"Seyircisiz oynamaya alıştık. İyi futbol oynayanlar bu ortamda ortaya çıkıyor. Lig bittikten sonra 10 günlük ara olacak. Kopenhag'ı geçersek Manchester United'ı düşüneceğiz."

18GALATASARAY ANISI
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GALATASARAY ANISI

"93 senesi, Galatasaray'la ilk Şampiyonlar Ligi'ne gidişimiz. O dönem de Manchester United'ı elemek imkansız bir şeydi. Benim ayağım kırıktı. Hatta Şampiyonlar Ligi formatının değişmesinde o maçın da katkısı vardı."

19UMARIM ÇEYREK FİNAL GÖRÜRÜZ
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"UMARIM ÇEYREK FİNAL GÖRÜRÜZ"

"Başakşehir bundan önceki senelerde de hem ligde hem de Avrupa'da elinden geleni yaptı. Sezon başında en iyisini istiyorsunuz, bunlar da hayal ettiğimiz şeylerdi. Umarım çeyrek finali görür bu kadar büyük bir takımla karşılaşırız."

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