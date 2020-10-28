Son Dakika | Avrupa, Fransa'daki skandalı konuşuyor! 'Irkçı ve küstah Fransızlar...'

'BUNDAN DOLAYI UTANMALILAR!' Sosyal medyada Marsilya hakkında ''Marsilya, bu hareketinden dolayı utanmalı'', ''Bu bir Fransız geleneği mi? Yoksa küstahlık mı?'', ''City futbolcuları dizlerinin üzerinde dururken Marsilyalıların durmaması büyük ayıp'' gibi yorumlar yapıldı.