Son Dakika | Avrupa, Fransa'daki skandalı konuşuyor! 'Irkçı ve küstah Fransızlar...'
Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ve Manchester City karşı karşıya gelirken Fransız cephesinden olay bir hareket geldi.
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Fransız ekibi Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'i konuk ederken maçın başlangıç anındaki 'ıkçılığa karşı duruş' olay oldu.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamafobik sözlerinden sonra Fransa'da yeni bir skandal patlak verdi...
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IRKÇILIĞA KARŞI DİZ ÇÖKTÜLER
Geçen sezon sonlarından beri her maç başlangıcında ırkçılığı protesto etmek için dizlerinin üzerinde duran Manchester City futbolcuları, aynı hareketi Marsilya maçında da yaptı.
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HER MAÇ YAPILIYOR
İngiltere'de her maç öncesi ırkçılığı protesto etmek için futbolcular maçın başlangıç düdüğünün öncesinde dizleri üzerinde durup tepkilerini dile getiriyor.
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Hatta NBA'de de her maç öncesi bu hareket yapılmış ve spor camiası adeta ırkçılığa karşı birlik beraberlik mesajları vermişti.
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CITY YİNE YAPTI AMA MARSİLYA...
İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Marsilya maçında da maçın başlangıcından hemen önce dizlerinin üzerinde durdu. Ancak Marsilyalı futbolcular aynı hareketi yapmayı reddetti ve ayakta durdular.
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IRKÇILIĞA KARŞI PROTESTOYDU AMA...
Marsilya futbolcularının ırkçılık karşıtı protestoda City'li futbolcuları yalnız bırakması sosyal medyada da gündem oldu.
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Özellikle İngilizler, Marsilya cephesinin ayakta kalmasına şaşırırken Fransız ekibini eleştiren yorumlarda bulundular.
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'BUNDAN DOLAYI UTANMALILAR!'
Sosyal medyada Marsilya hakkında ''Marsilya, bu hareketinden dolayı utanmalı'', ''Bu bir Fransız geleneği mi? Yoksa küstahlık mı?'', ''City futbolcuları dizlerinin üzerinde dururken Marsilyalıların durmaması büyük ayıp'' gibi yorumlar yapıldı.
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MARSİLYA'DAN PAYLAŞIM
Marsilya, Twitter hesabından bir açıklamada bulunurken ''Marsilya, ırkçılık karşıtı bir kulüptür. Marsilya futbolcuları, Manchester City'nin bu hareketini saygıyla karşılamaktadır.'' paylaşımında bulundu.
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ALVARO'NUN DURUŞU OLAY OLDU
Fransız ekibi bu paylaşımı yapsa da Marsilya'nın defans oyuncusu Alvaro Gonzalez'in duruşu olay oldu.
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Manchester City futbolcuları dizlerinin üzerinde dururken Marsilya'da bir isim hariç tüm futbolcular elleri arkada bir şekilde durup City futbolcularını bekledi. Ancak Alvaro Gonzalez, ellerini önde tutup takım arkadaşlarına uymadı.
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'ALVARO IRKÇIDIR'
Bunun üzerine Marsilya'nın yaptığı paylaşıma cevap olarak 'Alvaro ırkçıdır', 'Belki tüm takım değil ama kesinlikle Alvaro ırkçı' yorumları yapıldı.
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PSG MAÇINDA DA OLAY OLMUŞTU
Alvaro, olaylı Marsilya - PSG maçında da başroldeki isimlerdendi. İspanyol savunmacı Neymar ile kavga ederken Alvaro'nun ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.
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Öte yandan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazanırken 2'de 2 yaptı. Marsilya ise 2. maçında 2. yenilgisini aldı.