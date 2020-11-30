Son Dakika | Avrupa, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini konuşuyor! Büyük pişmanlık...

'FUTBOL HAYATI BİTMİŞ BİRİ İÇİN...' ''Aboubakar, Türkiye'de 139 dakikada bir gol buluyor. Onun yerine takımda tuttuğumuz Marega 285 dakikada bir atıyor. Futbol hayatının bittiğini söylemiştik. Futbolu bitiren birisi için hiç de fena değil...''