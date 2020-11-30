Son Dakika | Avrupa, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini konuşuyor! Büyük pişmanlık...

Süper Lig'de 7 gollü derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken Kadıköy'de 15 yıl sonra galip geldi. Müthiş derbi, dış basında da geniş yer aldı.
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İşte Avrupa basınından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında yapılan değerlendirmeler...
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ABOUBAKAR BÖYLE İSTEDİ
''Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta attığı iki golle derbinin belirleyici ismi oldu'' (A Bola/Portekiz)
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TÜRK GOL BANYOSU
''Beşiktaş, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken Aboubakar 2 müthiş gol atarak maçın yıldızı oldu.'' (ZeroZero / Portekiz)
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İSTANBUL'DA ÇILGIN DERBİ
''İstanbul'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında inanılmaz bir derbi oynandı. Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen Fabrice N'sakala'nın kariyerinde attığı ikinci gol ile maçı koparttı.'' (Walfoot/Belçika)
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ABOUBAKAR MAÇIN KAHRAMANI
''Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta 2 gol atarak derbiyi takımına getirdi.'' (Africatopsport, Afrika)
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BİR SÜRÜ GOL, BİR SÜRÜ SÜRPRİZ!
''Süper Lig'de 10 kişi Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Beşiktaş yarış içine girdi, Fenerbahçe 3.lüğe düştü.'' (Tuttomercato/İtalya)
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BEŞİKTAŞ YARIŞTA, ALANYASPOR ZİRVEDE YALNIZ
''Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Aboubakar'ın 2 golüyle 4-3 yenip yarışa ortak oldu. Alanyapor ise zirvede yalnız kaldı.'' (L'Equipe/Fransa)
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BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE TARİH YAZDI
''10 kişi Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yendi ve ve 15 yıl sonra deplasmanda ilk kez kazandı! Beşiktaş, bu galibiyetle 8. sıradan 4.lüğe çıktı'' (Voetbalzone/Hollanda)
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PORTEKİZ ABOUBAKAR'I KONUŞTU
Öte yandan sezon başında Porto'dan kiralanan ve derbide attığı iki golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, Portekiz'de olay oldu.
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Porto taraftarları, Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından futbolcunun gönderilmesini eleştirdi. Portekizli taraftarların Aboubakar yorumları şu şekilde;
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'BİZDEYKEN YÜRÜYEMİYORDU BİLE!'
''Geçen sene Aboubakar'ın futbol hayatının bittiğini düşünmüştüm. Yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta 70 dakikayı zorla çıkartıyor ama müthiş goller attı!''
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'KEŞKE GÖNDERMESEYDİK'
''Aboubakar bizdeyken sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik. En büyük hatası iyileşmeden oynamak istemesiydi.''
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''Derbide attığı ilk gol mükemmel. Çok şaşırdım...''
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'TÜRKİYE'DE BİZDE BULAMADIĞINI BULUYOR'
''Aboubakar, Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık...''
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'FUTBOL HAYATI BİTMİŞ BİRİ İÇİN...'
''Aboubakar, Türkiye'de 139 dakikada bir gol buluyor. Onun yerine takımda tuttuğumuz Marega 285 dakikada bir atıyor. Futbol hayatının bittiğini söylemiştik. Futbolu bitiren birisi için hiç de fena değil...''