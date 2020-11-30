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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 09:31 | 

Son Dakika | Avrupa, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini konuşuyor! Büyük pişmanlık...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi, Avrupa'nın da gündeminde...

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Süper Lig'de 7 gollü derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken Kadıköy'de 15 yıl sonra galip geldi. Müthiş derbi, dış basında da geniş yer aldı.

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İşte Avrupa basınından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında yapılan değerlendirmeler...

3ABOUBAKAR BÖYLE İSTEDİ
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ABOUBAKAR BÖYLE İSTEDİ

''Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta attığı iki golle derbinin belirleyici ismi oldu'' (A Bola/Portekiz)

4TÜRK GOL BANYOSU
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TÜRK GOL BANYOSU

''Beşiktaş, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken Aboubakar 2 müthiş gol atarak maçın yıldızı oldu.'' (ZeroZero / Portekiz)

5İSTANBULDA ÇILGIN DERBİ
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İSTANBUL'DA ÇILGIN DERBİ

''İstanbul'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında inanılmaz bir derbi oynandı. Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen Fabrice N'sakala'nın kariyerinde attığı ikinci gol ile maçı koparttı.'' (Walfoot/Belçika)

6ABOUBAKAR MAÇIN KAHRAMANI
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ABOUBAKAR MAÇIN KAHRAMANI

''Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta 2 gol atarak derbiyi takımına getirdi.'' (Africatopsport, Afrika)

7BİR SÜRÜ GOL, BİR SÜRÜ SÜRPRİZ
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BİR SÜRÜ GOL, BİR SÜRÜ SÜRPRİZ!

''Süper Lig'de 10 kişi Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Beşiktaş yarış içine girdi, Fenerbahçe 3.lüğe düştü.'' (Tuttomercato/İtalya)

8BEŞİKTAŞ YARIŞTA, ALANYASPOR ZİRVEDE YALNIZ
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BEŞİKTAŞ YARIŞTA, ALANYASPOR ZİRVEDE YALNIZ

''Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Aboubakar'ın 2 golüyle 4-3 yenip yarışa ortak oldu. Alanyapor ise zirvede yalnız kaldı.'' (L'Equipe/Fransa)

9BEŞİKTAŞ, KADIKÖYDE TARİH YAZDI
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BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE TARİH YAZDI

''10 kişi Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yendi ve ve 15 yıl sonra deplasmanda ilk kez kazandı! Beşiktaş, bu galibiyetle 8. sıradan 4.lüğe çıktı'' (Voetbalzone/Hollanda)

10PORTEKİZ ABOUBAKARI KONUŞTU
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PORTEKİZ ABOUBAKAR'I KONUŞTU

Öte yandan sezon başında Porto'dan kiralanan ve derbide attığı iki golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, Portekiz'de olay oldu.

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Porto taraftarları, Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından futbolcunun gönderilmesini eleştirdi. Portekizli taraftarların Aboubakar yorumları şu şekilde;

12BİZDEYKEN YÜRÜYEMİYORDU BİLE
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'BİZDEYKEN YÜRÜYEMİYORDU BİLE!'

''Geçen sene Aboubakar'ın futbol hayatının bittiğini düşünmüştüm. Yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta 70 dakikayı zorla çıkartıyor ama müthiş goller attı!''

13KEŞKE GÖNDERMESEYDİK
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'KEŞKE GÖNDERMESEYDİK'

''Aboubakar bizdeyken sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik. En büyük hatası iyileşmeden oynamak istemesiydi.''

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''Derbide attığı ilk gol mükemmel. Çok şaşırdım...''

15TÜRKİYEDE BİZDE BULAMADIĞINI BULUYOR
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'TÜRKİYE'DE BİZDE BULAMADIĞINI BULUYOR'

''Aboubakar, Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık...''

16FUTBOL HAYATI BİTMİŞ BİRİ İÇİN...
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'FUTBOL HAYATI BİTMİŞ BİRİ İÇİN...'

''Aboubakar, Türkiye'de 139 dakikada bir gol buluyor. Onun yerine takımda tuttuğumuz Marega 285 dakikada bir atıyor. Futbol hayatının bittiğini söylemiştik. Futbolu bitiren birisi için hiç de fena değil...''

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